В многоэтажке Харькова предварительно взорвалась газовоздушная смесь: двое погибших, разрушено перекрытие между пятым и шестым этажами. ФОТО

Полиция начала досудебное расследование по факту взрыва в многоэтажном доме в Салтовском районе Харькова.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Харьковское районное управление полиции № 2 17 января около 01:40.

В результате взрыва разрушено перекрытие между пятым и шестым этажами, выбиты окна балкона и квартиры.

Смотрите также: Газовый котел взорвался в Киевской области: пострадали дети. ФОТОрепортаж

По предварительному заключению экспертов, взорвалась газовоздушная смесь.

Смотрите также: В Киеве произошел взрыв в пассажирском автобусе: полиция выясняет обстоятельства инцидента. ФОТО

Погибшие

Отмечается, что на месте происшествия обнаружены тела двух погибших - мужчины 1999 года рождения и женщины 1991 года рождения.

Устанавливаются обстоятельства трагедии

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Смотрите также: Взрыв автомобиля на Оболони квалифицирован как теракт: ранен военный, - прокуратура. ФОТО

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Что предшествовало?

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что вночь на 17 января в Харькове произошел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.