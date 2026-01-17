В многоэтажке Харькова предварительно взорвалась газовоздушная смесь: двое погибших, разрушено перекрытие между пятым и шестым этажами. ФОТО
Полиция начала досудебное расследование по факту взрыва в многоэтажном доме в Салтовском районе Харькова.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в Харьковское районное управление полиции № 2 17 января около 01:40.
В результате взрыва разрушено перекрытие между пятым и шестым этажами, выбиты окна балкона и квартиры.
По предварительному заключению экспертов, взорвалась газовоздушная смесь.
Погибшие
Отмечается, что на месте происшествия обнаружены тела двух погибших - мужчины 1999 года рождения и женщины 1991 года рождения.
Устанавливаются обстоятельства трагедии
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Что предшествовало?
Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что вночь на 17 января в Харькове произошел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
