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Новости Фото Взрыв газа
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Взрыв газа произошел на СТО на Львовщине: есть погибший, трое травмированных. ФОТОрепортаж

В селе Дулибы Львовской области 6 февраля произошел взрыв газа на станции техобслуживания. Есть травмированные и погибший.

Об этом сообщили ГСЧС и полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в результате взрыва пострадали три человека. Их госпитализировали, медики уточняют состояние и диагнозы пострадавших.

  • Как рассказала Суспільному пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева, среди травмированных - женщина и двое мужчин. Двое из них получили тяжелые ожоги, один - ожоги средней тяжести.

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Полиция устанавливает обстоятельства

На месте взрыва спасатели обнаружили тело человека. Это подтвердил начальник Стрыйского районного управления гражданской защиты и превентивной деятельности Андрей Пясецкий.

В пресс-службе ГСЧС Львовщины сообщили, что в результате происшествия разрушено двухэтажное здание. Спасатели тушат возгорание и проводят разбор конструкций.

Во Львовской областной прокуратуре отметили, что взрыв произошел на территории Стрыйского автотранспортного предприятия. Правоохранители устанавливают причины происшествия.

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Взрыв газа на СТО во Львовской области
Взрыв газа на СТО во Львовской области
Взрыв газа на СТО во Львовской области
Взрыв газа на СТО во Львовской области

Автор: 

взрыв (7154) Газ (10352) Львовская область (3368) Стрыйский район (36) Дулибы (1)
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