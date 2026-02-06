Взрыв газа произошел на СТО на Львовщине: есть погибший, трое травмированных. ФОТОрепортаж
В селе Дулибы Львовской области 6 февраля произошел взрыв газа на станции техобслуживания. Есть травмированные и погибший.
Об этом сообщили ГСЧС и полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в результате взрыва пострадали три человека. Их госпитализировали, медики уточняют состояние и диагнозы пострадавших.
- Как рассказала Суспільному пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева, среди травмированных - женщина и двое мужчин. Двое из них получили тяжелые ожоги, один - ожоги средней тяжести.
Полиция устанавливает обстоятельства
На месте взрыва спасатели обнаружили тело человека. Это подтвердил начальник Стрыйского районного управления гражданской защиты и превентивной деятельности Андрей Пясецкий.
В пресс-службе ГСЧС Львовщины сообщили, что в результате происшествия разрушено двухэтажное здание. Спасатели тушат возгорание и проводят разбор конструкций.
Во Львовской областной прокуратуре отметили, что взрыв произошел на территории Стрыйского автотранспортного предприятия. Правоохранители устанавливают причины происшествия.
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