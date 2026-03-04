У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина зазнала поранення, - поліція

У Харкові внаслідок вибуху загинув чоловік, його дружина дістала поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Харківської області.

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Інцидент стався 3 березня близько 21:00 в Основ’янському районі міста. Вибух пролунав біля під’їзду багатоквартирного житлового будинку.

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Обставини трагедії

За попередньою інформацією, детонація сталася через невстановлений предмет. Унаслідок вибуху чоловік 1980 року народження загинув на місці події.

Його дружина, 1982 року народження, дістала тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

У поліції підтвердили факт загибелі та поранення.

"У результаті події чоловік 1980 року народження загинув на місці. Його дружина, 1982 року народження, отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу", – зазначили правоохоронці.

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Версія слідства

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Попередньо основною версією слідчі розглядають нещасний випадок.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту відповідно до Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

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