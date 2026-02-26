Вибух на виставці в Чернігові: двох військових засудили до 5 і 6 років за поранення дітей

Суд у Чернігові визнав винними двох військовослужбовців, чиї дії призвели до вибуху боєприпасу під час міського ярмарку у вересні 2022 року. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей, серед яких четверо дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

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"Деснянський районний суд Чернігова визнав винними двох військовослужбовців, дії яких призвели до вибуху боєприпасу під час міського ярмарку у вересні 2022 року", - ідеться в повідомленні.

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Який вирок?

Суд призначив одному з них 5 років позбавлення волі, іншому — 6 років. Обох засудили за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України — порушення правил поводження зі зброєю та боєприпасами, що спричинило тяжкі наслідки.

Що встановило слідство

Слідство встановило, що під час ярмарку військові демонстрували цивільним зразки зброї та боєприпасів. Один із них виклав на демонстраційний стіл реактивну протитанкову гранату, яка не перебувала на обліку та не пройшла належної перевірки. Він не забезпечив контролю за небезпечним предметом.

Згодом інший військовослужбовець, грубо порушуючи правила безпеки, перевів гранату в бойове положення та передав її малолітній дитині, дозволивши натиснути на спусковий механізм. Пролунав постріл.

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Четверо дітей і дорослий дістали поранення

Унаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро людей, четверо з них — малолітні діти. Одна дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Інші потерпілі, серед яких діти та дорослий, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Що передувало

3 вересня 2022 року на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.

Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.

За фактом вибуху боєприпасу на виставці в Чернігові затримано двох військовослужбовців. Їм повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю.