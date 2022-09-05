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Вибух боєприпасу в Чернігові: Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям

Новини Цензор.НЕТ Події

огп,чернігів

За фактом вибуху боєприпаса на виставці в Чернігові затримано двох військовослужбовців. Їм повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.

У день події правоохоронці затримали двох військовослужбовців. Їм повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.

Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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nashli krainjih
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05.09.2022 09:37 Відповісти
Не треба шукати чорну кішку... У даному випадку можлива вина тих хто віддавав наказ везти бойову зброю на показ і хто її туди привіз і залишив без догляду. Це дуже очевидне. І це не адміністрація міста. У них нема зброї. А військові мають знання поводження зі зброєю і повинні, їх застосовувати.
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05.09.2022 09:53 Відповісти
Если приказ противоречит здравому смыслу, военнослужащий может его не выполнять и сообщить вышестоящему руководству, это не стукачество если в итоге имеем такие последствия.
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05.09.2022 10:08 Відповісти
Без сумніву.
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05.09.2022 10:09 Відповісти
А ти це сам коли небудь робив?
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05.09.2022 15:12 Відповісти
Що саме?
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05.09.2022 15:44 Відповісти
"У них нема зброї. " Але у них є тероборона.
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05.09.2022 15:11 Відповісти
Для цього слідство. Тероборона не дитячий садок - є обов'язки і інструкції. Керують професійні військові. Зброя не іграшка і відноситись треба відповідально. Якщо це тер оборонівець, дійсно, без досвіду. То відслідковуються питання інструктажів і виконання. Там багато чого може бути...
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05.09.2022 15:25 Відповісти
Вумний аж страшно. А ти бачив тероборонівців, ну так коли ворог від хати км. за три?
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05.09.2022 16:24 Відповісти
Не ти, а ви. Я вам не рідня.
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05.09.2022 21:49 Відповісти
Нахер пішов,ч.м.о.
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07.09.2022 16:06 Відповісти
Ніщо і ніхто не дає права вбивати дітей. Крапка.
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05.09.2022 21:52 Відповісти
Не виконати наказ і доповісти.
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05.09.2022 16:21 Відповісти
Не треба влаштовувати шоу під час війни і все буде нормально!
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05.09.2022 09:40 Відповісти
отож а то знайшли цапів відбувайлів

звізди повинен отримати мер, за такі свята
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05.09.2022 13:31 Відповісти
Чуть шо сразу мер, і так 2 рази невиїздний добийти його ще ціма ************.
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05.09.2022 15:46 Відповісти
мер...бо він несе відповідальність за проведення масових заходів! він затверджує календар та плани проведення таких заходів!

але - не мати розуму під час війни проводити масові заходи..а якщо б в натовп ******* ракета - хто винуватий??

він дозволив, з нього й спрос.
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05.09.2022 16:50 Відповісти
Ще не день перемоги, що по містах потрібно возити окупантську техніку, що робилось в Києві, повно люду і вилазять на техніку, для чого подібні шоу, не зрозуміло.
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05.09.2022 10:01 Відповісти
Это не из тех что в сети выкладывали, один ехал на дырчике остановили копы он начал возбухать вызвал подмогу, приехала группа поддержки дошло до стрельбы в сторону копов, на освидетельствовании керивныка дырчика показало наркотики и случилось это недавно в Чернигове, может совпадение?
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05.09.2022 10:06 Відповісти
 
 