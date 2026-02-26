Взрыв на выставке в Чернигове: двух военных приговорили к 5 и 6 годам за ранение детей

Суд в Чернигове признал виновными двух военнослужащих, чьи действия привели к взрыву боеприпаса во время городской ярмарки в сентябре 2022 года. В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых - четверо детей.

"Деснянский районный суд Чернигова признал виновными двух военнослужащих, действия которых привели к взрыву боеприпаса во время городской ярмарки в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

Какой приговор?

Суд назначил одному из них 5 лет лишения свободы, другому - 6 лет. Обоих осудили по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами, повлекшее тяжкие последствия.

Что установило следствие

Следствие установило, что во время ярмарки военные демонстрировали гражданским образцы оружия и боеприпасов. Один из них выложил на демонстрационный стол реактивную противотанковую гранату, которая не состояла на учете и не прошла надлежащей проверки. Он не обеспечил контроль за опасным предметом.

Впоследствии другой военнослужащий, грубо нарушая правила безопасности, перевел гранату в боевое положение и передал ее малолетнему ребенку, позволив нажать на спусковой механизм. Прозвучал выстрел.

Четверо детей и взрослый получили ранения

В результате взрыва ранения получили пять человек, четверо из них - малолетние дети. Один ребенок получил тяжелые телесные повреждения. Остальные пострадавшие, среди которых дети и взрослый, получили травмы различной степени тяжести.

Что предшествовало

3 сентября 2022 года на выставке в Чернигове взорвался боеприпас.

Позже в ОВА заявили, что в результате взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.

По факту взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове задержаны два военнослужащих. Им сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием.