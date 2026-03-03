УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Державна зрада
3 374 13

Жінка намагалася влаштуватися до ТЦК на Харківщині, щоб шпигувати для РФ, - СБУ

Жінка хотіла влаштуватися у ТЦК, щоб шпигувати для РФ

Російська агентка намагалася влаштуватися до ТЦК на Харківщині, щоб шпигувати для окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Жінка прибула на Харківщину з Черкас, орендувала квартиру та записалася на співбесіду на посаду психолога до місцевого ТЦК.

У разі працевлаштування, вона мала передавати росіянам персональні дані українських воїнів та інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті.

Інші "завдання" жінки від окупантів

"До цього вона на власному авто об’їхала прифронтову громаду, щоб виявити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ", - зазначили в Службі безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16-річний підліток готував теракт у центрі Харкова: його затримала СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задокументувала ворожу розвідактивність, завчасно убезпечила локації Сил оборони і затримала агентку до її візиту в ТЦК.

Під час розслідування було встановлено, що після дистанційного вербування фігурантки першим її завданням було коригування повітряних атак РФ по енергооб’єктах Черкащини.

Щоб наводити російські обстріли, зловмисниця прибувала на місця ворожих "прильотів", фіксувала їхні наслідки та намагалася виявити позиції засобів ППО.

Читайте також: На Волині затримали зрадницю, яка переховувалась після втечі з окупованої Донеччини. ФОТОрепортаж

Далі вона виїхала до Краматорська, де за дорученням ФСБ шукала запасні командні пункти українських захисників. Після цього агентку "відрядили" на Харківщину.

У затриманої виявлено смартфон із доказами контактів із ФСБ та набої до стрілецької зброї.

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Викрито п’ять схем ухилення від мобілізації на Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (13940) державна зрада (1823) ТЦК та СП (1191) Харківська область (2813)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
І за ким там шпигувати, за бусифікованими?
показати весь коментар
03.03.2026 10:09 Відповісти
+4
🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.03.2026 10:09 Відповісти
+4
так, вірно, баканов тільки таких і наймав на службу. вони там досі служать.
показати весь коментар
03.03.2026 10:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І за ким там шпигувати, за бусифікованими?
показати весь коментар
03.03.2026 10:09 Відповісти
ти чамора мамина читати вміеш? там все написано
показати весь коментар
03.03.2026 13:28 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.03.2026 10:09 Відповісти
"Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна"
Яке майно у деградантки?
показати весь коментар
03.03.2026 10:15 Відповісти
Смартфон і стрілецькі набої.
показати весь коментар
03.03.2026 10:22 Відповісти
Хіба що жигуль та телефон
показати весь коментар
03.03.2026 10:23 Відповісти
Де вони находять таких шпигунів? І сміх і гріх. Якесь позорисько.
Не хочуть працювати, ловити тих хто дійсно працює з секретною інформацією та має до неї доступ.
показати весь коментар
03.03.2026 10:16 Відповісти
хто "вони"? якщо ви вірно відповісте на це питання, то все стане на свої місця.

фсб топ чиновників вербує, а не цих недолугих для підвищення статистики.
показати весь коментар
03.03.2026 10:19 Відповісти
Та зрозуміло хто вони. Агенти фсб.
показати весь коментар
03.03.2026 10:21 Відповісти
так, вірно, баканов тільки таких і наймав на службу. вони там досі служать.
показати весь коментар
03.03.2026 10:23 Відповісти
у тєлєграмі находять. Там же у тєлєграмі їх находить і СБУ. Всі при дєлє.
показати весь коментар
03.03.2026 14:20 Відповісти
Я б її по Черкасах поводив.Десь в районі Хімселища,коло ТЕЦ.
показати весь коментар
03.03.2026 10:31 Відповісти
Замочіть її в солоній воді
показати весь коментар
04.03.2026 08:43 Відповісти
 
 