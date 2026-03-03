Жінка намагалася влаштуватися до ТЦК на Харківщині, щоб шпигувати для РФ, - СБУ
Російська агентка намагалася влаштуватися до ТЦК на Харківщині, щоб шпигувати для окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Жінка прибула на Харківщину з Черкас, орендувала квартиру та записалася на співбесіду на посаду психолога до місцевого ТЦК.
У разі працевлаштування, вона мала передавати росіянам персональні дані українських воїнів та інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті.
Інші "завдання" жінки від окупантів
"До цього вона на власному авто об’їхала прифронтову громаду, щоб виявити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ", - зазначили в Службі безпеки.
СБУ задокументувала ворожу розвідактивність, завчасно убезпечила локації Сил оборони і затримала агентку до її візиту в ТЦК.
Під час розслідування було встановлено, що після дистанційного вербування фігурантки першим її завданням було коригування повітряних атак РФ по енергооб’єктах Черкащини.
Щоб наводити російські обстріли, зловмисниця прибувала на місця ворожих "прильотів", фіксувала їхні наслідки та намагалася виявити позиції засобів ППО.
Далі вона виїхала до Краматорська, де за дорученням ФСБ шукала запасні командні пункти українських захисників. Після цього агентку "відрядили" на Харківщину.
У затриманої виявлено смартфон із доказами контактів із ФСБ та набої до стрілецької зброї.
Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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Яке майно у деградантки?
Не хочуть працювати, ловити тих хто дійсно працює з секретною інформацією та має до неї доступ.
фсб топ чиновників вербує, а не цих недолугих для підвищення статистики.