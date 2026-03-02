На Волині затримали зрадницю, яка переховувалась після втечі з окупованої Донеччини. ФОТОрепортаж

На Волині затримали жінку, яка після співпраці з окупаційною владою на Донеччині намагалася переховуватися в Україні. Її викрили прикордонники та передали СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

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Після співпраці окупанти запідозрили її у розкраданні

Оперативники Волинського прикордонного загону передали Службі безпеки інформацію про підозрілу жінку, яка перетнула кордон з білоруссю за українськими документами.

Виявилося, що 46-річна громадянка прибула з окупованих територій Донецької області.

Після повномасштабного вторгнення вона активно співпрацювала з окупаційною владою: очолювала одне з місцевих підприємств та навіть балотувалася у органи влади окупантів.

Втекти із так званої днр жінці довелося після того, як її почали підозрювати у розкраданні майна підприємства.

До росії їй виїхати не вдалось, тож вона вирішила переховуватися в білорусі та Україні.

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Як зазначається, колаборантку затримали у одному з готелів Ковеля. Її очікує суд за статтею про колабораційну діяльність.