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Новини Фото Викриття колаборантів
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На Волині затримали зрадницю, яка переховувалась після втечі з окупованої Донеччини. ФОТОрепортаж

На Волині затримали жінку, яка після співпраці з окупаційною владою на Донеччині намагалася переховуватися в Україні. Її викрили прикордонники та передали СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

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Після співпраці окупанти запідозрили її у розкраданні

  • Оперативники Волинського прикордонного загону передали Службі безпеки інформацію про підозрілу жінку, яка перетнула кордон з білоруссю за українськими документами.
  • Виявилося, що 46-річна громадянка прибула з окупованих територій Донецької області.
  • Після повномасштабного вторгнення вона активно співпрацювала з окупаційною владою: очолювала одне з місцевих підприємств та навіть балотувалася у органи влади окупантів.
  • Втекти із так званої днр жінці довелося після того, як її почали підозрювати у розкраданні майна підприємства.
  • До росії їй виїхати не вдалось, тож вона вирішила переховуватися в білорусі та Україні.

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Прикордонники допомогли викрити жінку, що співпрацювала з окупантами
Прикордонники допомогли викрити жінку, що співпрацювала з окупантами
Прикордонники допомогли викрити жінку, що співпрацювала з окупантами
Прикордонники допомогли викрити жінку, що співпрацювала з окупантами

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Як зазначається, колаборантку  затримали у одному з готелів Ковеля. Її очікує суд за статтею про колабораційну діяльність.

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6747) СБУ (13938) колабораціонізм (1215) Волинська область (974)
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Топ коментарі
+14
зрадниця та адепт ру міра
втікла від кацапів..
до бан'дерівців..
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02.03.2026 13:52 Відповісти
+11
ну так, тількі таки не тікають, а наводять ракети та дрони з лаптестану та виконують інши завдання
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02.03.2026 13:58 Відповісти
+9
А як вона з днр потрапила у Білорусь, якщо у РФ виїхати не вдалось. На батуті?
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02.03.2026 14:03 Відповісти
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зрадниця та адепт ру міра
втікла від кацапів..
до бан'дерівців..
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02.03.2026 13:52 Відповісти
ну так, тількі таки не тікають, а наводять ракети та дрони з лаптестану та виконують інши завдання
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02.03.2026 13:58 Відповісти
поки не зловлять,
то наводять..
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02.03.2026 14:01 Відповісти
Деякі колишні есесівці ховалися, після війни, не тільки в Латинській Америці, але й в країнах антигітлерівської коаліції... А деякі - і в ... Ізраїлі!!!
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02.03.2026 14:04 Відповісти
це значить, що бандерівці..
не такі злі люди..
як їх малюють на рабсії..
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02.03.2026 14:09 Відповісти
А як вона з днр потрапила у Білорусь, якщо у РФ виїхати не вдалось. На батуті?
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02.03.2026 14:03 Відповісти
судя з загальної кількості таких людей у Ковелі то іх ще ловити і ловити.
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02.03.2026 16:29 Відповісти
Кормильці України...
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03.03.2026 01:20 Відповісти
Бийте її по підошвах ніг дерев'яною палицею
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03.03.2026 08:28 Відповісти
 
 