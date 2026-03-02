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На Волині затримали зрадницю, яка переховувалась після втечі з окупованої Донеччини. ФОТОрепортаж
На Волині затримали жінку, яка після співпраці з окупаційною владою на Донеччині намагалася переховуватися в Україні. Її викрили прикордонники та передали СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.
Після співпраці окупанти запідозрили її у розкраданні
- Оперативники Волинського прикордонного загону передали Службі безпеки інформацію про підозрілу жінку, яка перетнула кордон з білоруссю за українськими документами.
- Виявилося, що 46-річна громадянка прибула з окупованих територій Донецької області.
- Після повномасштабного вторгнення вона активно співпрацювала з окупаційною владою: очолювала одне з місцевих підприємств та навіть балотувалася у органи влади окупантів.
- Втекти із так званої днр жінці довелося після того, як її почали підозрювати у розкраданні майна підприємства.
- До росії їй виїхати не вдалось, тож вона вирішила переховуватися в білорусі та Україні.
Як зазначається, колаборантку затримали у одному з готелів Ковеля. Її очікує суд за статтею про колабораційну діяльність.
Топ коментарі
+14 Bad Robot
показати весь коментар02.03.2026 13:52 Відповісти Посилання
+11 Sergiy Korobow
показати весь коментар02.03.2026 13:58 Відповісти Посилання
+9 Erica Si
показати весь коментар02.03.2026 14:03 Відповісти Посилання
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втікла від кацапів..
до бан'дерівців..
то наводять..
не такі злі люди..
як їх малюють на рабсії..