На Волыни задержали предательницу, которая скрывалась после побега из оккупированной Донетчины. ФОТОрепортаж
На Волыни задержали женщину, которая после сотрудничества с оккупационными властями в Донецкой области пыталась скрываться в Украине. Ее разоблачили пограничники и передали СБУ.
Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на ГПСУ.
После сотрудничества оккупанты заподозрили ее в хищении
- Оперативники Волынского пограничного отряда передали Службе безопасности информацию о подозрительной женщине, которая пересекла границу с Беларусью по украинским документам.
- Оказалось, что 46-летняя гражданка прибыла с оккупированных территорий Донецкой области.
- После полномасштабного вторжения она активно сотрудничала с оккупационными властями: возглавляла одно из местных предприятий и даже баллотировалась в органы власти оккупантов.
- Сбежать из так называемой ДНР женщине пришлось после того, как ее начали подозревать в хищении имущества предприятия.
- В Россию ей выехать не удалось, поэтому она решила скрываться в Беларуси и Украине.
Как отмечается, коллаборационистку задержали в одном из отелей Ковеля. Ее ожидает суд по статье о коллаборационной деятельности.
Топ комментарии
+14 Bad Robot
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+11 Sergiy Korobow
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+9 Erica Si
показать весь комментарий02.03.2026 14:03 Ответить Ссылка
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втікла від кацапів..
до бан'дерівців..
то наводять..
не такі злі люди..
як їх малюють на рабсії..