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На Волыни задержали предательницу, которая скрывалась после побега из оккупированной Донетчины. ФОТОрепортаж

На Волыни задержали женщину, которая после сотрудничества с оккупационными властями в Донецкой области пыталась скрываться в Украине. Ее разоблачили пограничники и передали СБУ.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на ГПСУ.

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После сотрудничества оккупанты заподозрили ее в хищении

  • Оперативники Волынского пограничного отряда передали Службе безопасности информацию о подозрительной женщине, которая пересекла границу с Беларусью по украинским документам.
  • Оказалось, что 46-летняя гражданка прибыла с оккупированных территорий Донецкой области.
  • После полномасштабного вторжения она активно сотрудничала с оккупационными властями: возглавляла одно из местных предприятий и даже баллотировалась в органы власти оккупантов.
  • Сбежать из так называемой ДНР женщине пришлось после того, как ее начали подозревать в хищении имущества предприятия.
  • В Россию ей выехать не удалось, поэтому она решила скрываться в Беларуси и Украине.

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Пограничники помогли разоблачить женщину, сотрудничавшую с оккупантами
Пограничники помогли разоблачить женщину, сотрудничавшую с оккупантами
Пограничники помогли разоблачить женщину, сотрудничавшую с оккупантами
Пограничники помогли разоблачить женщину, сотрудничавшую с оккупантами

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Как отмечается, коллаборационистку задержали в одном из отелей Ковеля. Ее ожидает суд по статье о коллаборационной деятельности.

Автор: 

Госпогранслужба (7158) СБУ (20744) коллаборационизм (941) Волынская область (1097)
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Топ комментарии
+14
зрадниця та адепт ру міра
втікла від кацапів..
до бан'дерівців..
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02.03.2026 13:52 Ответить
+11
ну так, тількі таки не тікають, а наводять ракети та дрони з лаптестану та виконують інши завдання
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02.03.2026 13:58 Ответить
+9
А як вона з днр потрапила у Білорусь, якщо у РФ виїхати не вдалось. На батуті?
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02.03.2026 14:03 Ответить
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зрадниця та адепт ру міра
втікла від кацапів..
до бан'дерівців..
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02.03.2026 13:52 Ответить
ну так, тількі таки не тікають, а наводять ракети та дрони з лаптестану та виконують інши завдання
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02.03.2026 13:58 Ответить
поки не зловлять,
то наводять..
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02.03.2026 14:01 Ответить
Деякі колишні есесівці ховалися, після війни, не тільки в Латинській Америці, але й в країнах антигітлерівської коаліції... А деякі - і в ... Ізраїлі!!!
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02.03.2026 14:04 Ответить
це значить, що бандерівці..
не такі злі люди..
як їх малюють на рабсії..
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02.03.2026 14:09 Ответить
А як вона з днр потрапила у Білорусь, якщо у РФ виїхати не вдалось. На батуті?
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02.03.2026 14:03 Ответить
судя з загальної кількості таких людей у Ковелі то іх ще ловити і ловити.
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02.03.2026 16:29 Ответить
Кормильці України...
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03.03.2026 01:20 Ответить
Бийте її по підошвах ніг дерев'яною палицею
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03.03.2026 08:28 Ответить
 
 