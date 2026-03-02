На Волыни задержали предательницу, которая скрывалась после побега из оккупированной Донетчины. ФОТОрепортаж

На Волыни задержали женщину, которая после сотрудничества с оккупационными властями в Донецкой области пыталась скрываться в Украине. Ее разоблачили пограничники и передали СБУ.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на ГПСУ.

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После сотрудничества оккупанты заподозрили ее в хищении

Оперативники Волынского пограничного отряда передали Службе безопасности информацию о подозрительной женщине, которая пересекла границу с Беларусью по украинским документам.

Оказалось, что 46-летняя гражданка прибыла с оккупированных территорий Донецкой области.

После полномасштабного вторжения она активно сотрудничала с оккупационными властями: возглавляла одно из местных предприятий и даже баллотировалась в органы власти оккупантов.

Сбежать из так называемой ДНР женщине пришлось после того, как ее начали подозревать в хищении имущества предприятия.

В Россию ей выехать не удалось, поэтому она решила скрываться в Беларуси и Украине.

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Как отмечается, коллаборационистку задержали в одном из отелей Ковеля. Ее ожидает суд по статье о коллаборационной деятельности.