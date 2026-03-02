16-річний підліток готував теракт у центрі Харкова: його затримала СБУ. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано неповнолітнього агента РФ, який готував вибух у центрі міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

16-річний юнак власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій, який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку.

Далі рашисти мали організувати фейковий виклик на 102, щоб "заманити" поліцейський патруль на місце запланованого теракту і підірвати правоохоронців.

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Затримання

Агента завчасно викрили та затримали у номері готелю, де він завершував виготовлення СВП.

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Хто виконував завдання РФ?

Встановлено, що ГРУ РФ завербувало неповнолітнього одесита, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналі.

"В обмін на обіцянки "швидких підробітків" він прибув до Харкова, де отримав від куратора з рф координати схрону, з якого дістав 4 кг вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі для СВП.

Потім агент відніс "пакунок" до готельного номера, щоб зібрати саморобну бомбу за інструкцією від російського спецслужбіста.

У міру готовності фігурант мав отримати від гру рф локацію квартири та ключі, щоб встановити всередині СВП та мобільний телефон із віддаленим доступом для рашистів", - йдеться в повідомленні.

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Під час обшуків у нього вилучено саморобну бомбу і смартфон із доказами роботи на ворога.









Наразі юнаку повідомлено про підозру у готуванні теракту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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