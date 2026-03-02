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Новини Фото Спроба теракту Протидія терактам
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16-річний підліток готував теракт у центрі Харкова: його затримала СБУ. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано неповнолітнього агента РФ, який готував вибух у центрі міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

16-річний юнак власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій, який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку.

Підліток готував теракт у Харкові: СБУ його затримала

Далі рашисти мали організувати фейковий виклик на 102, щоб "заманити" поліцейський патруль на місце запланованого теракту і підірвати правоохоронців.

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Затримання

Агента завчасно викрили та затримали у номері готелю, де він завершував виготовлення СВП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух стався у будівлі поліції в Дніпрі: є руйнування, обійшлося без постраждалих. ФОТО (доповнено)

Хто виконував завдання РФ?

Встановлено, що ГРУ РФ завербувало неповнолітнього одесита, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналі.

"В обмін на обіцянки "швидких підробітків" він прибув до Харкова, де отримав від куратора з рф координати схрону, з якого дістав 4 кг вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі для СВП.

Потім агент відніс "пакунок" до готельного номера, щоб зібрати саморобну бомбу за інструкцією від російського спецслужбіста.

У міру готовності фігурант мав отримати від гру рф локацію квартири та ключі, щоб встановити всередині СВП та мобільний телефон із віддаленим доступом для рашистів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Повідомлено про підозру харків’янці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого. ФОТО

Під час обшуків у нього вилучено саморобну бомбу і смартфон із доказами роботи на ворога.

Підліток готував теракт у Харкові: СБУ його затримала
Підліток готував теракт у Харкові: СБУ його затримала
Підліток готував теракт у Харкові: СБУ його затримала
Підліток готував теракт у Харкові: СБУ його затримала

Наразі юнаку повідомлено про підозру у готуванні теракту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: У 2025 році викрили 24 неповнолітніх, причетних до терактів, - Нєбитов

Автор: 

неповнолітні (89) СБУ (13938) теракт (1168) Харків (6125) Харківська область (2810) Харківський район (922)
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Топ коментарі
+22
скотина малолітня
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02.03.2026 12:10 Відповісти
+20
Скільки ж цих малолітніх тварюк розвелось!
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02.03.2026 12:09 Відповісти
+12
Але захищати країну до 25 ні,ні.Він ще маленький.
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02.03.2026 12:19 Відповісти
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Скільки ж цих малолітніх тварюк розвелось!
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02.03.2026 12:09 Відповісти
Сподіваюсь, що конфіскують майно батьків, котрі виховали таку тварюку.
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02.03.2026 12:45 Відповісти
Хотів "швидкі гроші" заробити і любить расєю.
Таких в Україні половина населення...
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02.03.2026 13:09 Відповісти
скотина малолітня
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02.03.2026 12:10 Відповісти
дуже вже самостійний як на 16...гідний на розмінування
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02.03.2026 12:10 Відповісти
⚡️ КВІР вдарив по офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу - що з ним наразі не відомо.
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02.03.2026 12:14 Відповісти
Прем'єр Ізраїлю такий дурний, що під час "гострої фази" сидить в офісі?
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02.03.2026 12:20 Відповісти
Звідки інфа ?
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02.03.2026 12:20 Відповісти
Фокс-фейк-ньюс
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02.03.2026 13:12 Відповісти
Дякую. Вже говорили по теліку.
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02.03.2026 14:50 Відповісти
ЦЕ КРАНТИ. Якась епідемія кретинів - ЧУВАК ТОБІ ДАДУТЬ РОКІВ 20 мінімум
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02.03.2026 12:14 Відповісти
Не дадуть. Він тільки готував, а не здійснив. І по тим статтям макс - 15.
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02.03.2026 12:20 Відповісти
Ну це теж не 15 діб.
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02.03.2026 21:47 Відповісти
І на уранові копальні. Треба відновлювати ядерний статус..
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02.03.2026 22:52 Відповісти
На зоні це щур, це нижче півня
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02.03.2026 12:17 Відповісти
Але захищати країну до 25 ні,ні.Він ще маленький.
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02.03.2026 12:19 Відповісти
Як приманку для кацапського дрона згодиться.....
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02.03.2026 12:29 Відповісти
поки не буде показових покарань цих покидькив, то й буде продовження диверсій. ці малолітні диверсанти не читають новини ЦН, бо такі новини тільки на цьому ресурсі. під час війни диверсантів розстрілюють, але зеленим зрадникам диверсії, як раз і треба.
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02.03.2026 13:00 Відповісти
******** кацапський.
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02.03.2026 13:05 Відповісти
А батьки не до чого?? 16 років...Ще питання,а хто 16 річних заселяє в апартаменти??
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02.03.2026 13:41 Відповісти
У 16 років їздити з Одеси до Харкова самостійно під час воєнного стану? Батьків зовсім немає? Чи дитиною ніхто не займається?
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02.03.2026 15:29 Відповісти
 
 