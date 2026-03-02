16-річний підліток готував теракт у центрі Харкова: його затримала СБУ. ФОТОрепортаж
У Харкові затримано неповнолітнього агента РФ, який готував вибух у центрі міста.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
16-річний юнак власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій, який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку.
Далі рашисти мали організувати фейковий виклик на 102, щоб "заманити" поліцейський патруль на місце запланованого теракту і підірвати правоохоронців.
Затримання
Агента завчасно викрили та затримали у номері готелю, де він завершував виготовлення СВП.
Хто виконував завдання РФ?
Встановлено, що ГРУ РФ завербувало неповнолітнього одесита, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналі.
"В обмін на обіцянки "швидких підробітків" він прибув до Харкова, де отримав від куратора з рф координати схрону, з якого дістав 4 кг вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі для СВП.
Потім агент відніс "пакунок" до готельного номера, щоб зібрати саморобну бомбу за інструкцією від російського спецслужбіста.
У міру готовності фігурант мав отримати від гру рф локацію квартири та ключі, щоб встановити всередині СВП та мобільний телефон із віддаленим доступом для рашистів", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у нього вилучено саморобну бомбу і смартфон із доказами роботи на ворога.
Наразі юнаку повідомлено про підозру у готуванні теракту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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