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16-летний подросток готовил теракт в центре Харькова: его задержала СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове задержан несовершеннолетний агент РФ, который готовил взрыв в центре города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

16-летний юноша собственноручно собирал самодельное взрывное устройство, которое должен был заложить в квартире многоэтажного дома.

Подросток готовил теракт в Харькове: СБУ его задержала

Далее рашисты должны были организовать фейковый вызов на 102, чтобы "заманить" полицейский патруль на место запланированного теракта и взорвать правоохранителей.

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Задержание

Агента заранее разоблачили и задержали в номере отеля, где он завершал изготовление СВУ.

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Кто выполнял задание РФ?

Установлено, что ГРУ РФ завербовало несовершеннолетнего одессита, когда он искал "легкие заработки" в Телеграм-канале.

"В обмен на обещания "быстрых подработков" он прибыл в Харьков, где получил от куратора из РФ координаты тайника, из которого достал 4 кг взрывчатки, мобильный телефон и другие комплектующие для СВУ.

Затем агент отнес "пакет" в гостиничный номер, чтобы собрать самодельную бомбу по инструкции от российского спецслужбиста.

По мере готовности фигурант должен был получить от РФ локацию квартиры и ключи, чтобы установить внутри СВУ и мобильный телефон с удаленным доступом для рашистов", - говорится в сообщении.

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Во время обысков у него изъята самодельная бомба и смартфон с доказательствами работы на врага.

Подросток готовил теракт в Харькове: СБУ его задержала
Подросток готовил теракт в Харькове: СБУ его задержала
Подросток готовил теракт в Харькове: СБУ его задержала
Подросток готовил теракт в Харькове: СБУ его задержала

В настоящее время юноше сообщено о подозрении в подготовке теракта, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: 

несовершеннолетние (101) СБУ (20744) теракт (2433) Харьков (7877) Харьковская область (2760) Харьковский район (906)
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Топ комментарии
+22
скотина малолітня
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02.03.2026 12:10 Ответить
+20
Скільки ж цих малолітніх тварюк розвелось!
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02.03.2026 12:09 Ответить
+12
Але захищати країну до 25 ні,ні.Він ще маленький.
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02.03.2026 12:19 Ответить
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Скільки ж цих малолітніх тварюк розвелось!
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02.03.2026 12:09 Ответить
Сподіваюсь, що конфіскують майно батьків, котрі виховали таку тварюку.
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02.03.2026 12:45 Ответить
Хотів "швидкі гроші" заробити і любить расєю.
Таких в Україні половина населення...
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02.03.2026 13:09 Ответить
скотина малолітня
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02.03.2026 12:10 Ответить
дуже вже самостійний як на 16...гідний на розмінування
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02.03.2026 12:10 Ответить
⚡️ КВІР вдарив по офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу - що з ним наразі не відомо.
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02.03.2026 12:14 Ответить
Прем'єр Ізраїлю такий дурний, що під час "гострої фази" сидить в офісі?
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02.03.2026 12:20 Ответить
Звідки інфа ?
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02.03.2026 12:20 Ответить
Фокс-фейк-ньюс
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02.03.2026 13:12 Ответить
Дякую. Вже говорили по теліку.
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02.03.2026 14:50 Ответить
ЦЕ КРАНТИ. Якась епідемія кретинів - ЧУВАК ТОБІ ДАДУТЬ РОКІВ 20 мінімум
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02.03.2026 12:14 Ответить
Не дадуть. Він тільки готував, а не здійснив. І по тим статтям макс - 15.
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02.03.2026 12:20 Ответить
Ну це теж не 15 діб.
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02.03.2026 21:47 Ответить
І на уранові копальні. Треба відновлювати ядерний статус..
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02.03.2026 22:52 Ответить
На зоні це щур, це нижче півня
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02.03.2026 12:17 Ответить
Але захищати країну до 25 ні,ні.Він ще маленький.
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02.03.2026 12:19 Ответить
Як приманку для кацапського дрона згодиться.....
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02.03.2026 12:29 Ответить
поки не буде показових покарань цих покидькив, то й буде продовження диверсій. ці малолітні диверсанти не читають новини ЦН, бо такі новини тільки на цьому ресурсі. під час війни диверсантів розстрілюють, але зеленим зрадникам диверсії, як раз і треба.
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02.03.2026 13:00 Ответить
******** кацапський.
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02.03.2026 13:05 Ответить
А батьки не до чого?? 16 років...Ще питання,а хто 16 річних заселяє в апартаменти??
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02.03.2026 13:41 Ответить
У 16 років їздити з Одеси до Харкова самостійно під час воєнного стану? Батьків зовсім немає? Чи дитиною ніхто не займається?
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02.03.2026 15:29 Ответить
 
 