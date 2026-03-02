16-летний подросток готовил теракт в центре Харькова: его задержала СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове задержан несовершеннолетний агент РФ, который готовил взрыв в центре города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

16-летний юноша собственноручно собирал самодельное взрывное устройство, которое должен был заложить в квартире многоэтажного дома.

Далее рашисты должны были организовать фейковый вызов на 102, чтобы "заманить" полицейский патруль на место запланированного теракта и взорвать правоохранителей.

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Задержание

Агента заранее разоблачили и задержали в номере отеля, где он завершал изготовление СВУ.

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Кто выполнял задание РФ?

Установлено, что ГРУ РФ завербовало несовершеннолетнего одессита, когда он искал "легкие заработки" в Телеграм-канале.

"В обмен на обещания "быстрых подработков" он прибыл в Харьков, где получил от куратора из РФ координаты тайника, из которого достал 4 кг взрывчатки, мобильный телефон и другие комплектующие для СВУ.

Затем агент отнес "пакет" в гостиничный номер, чтобы собрать самодельную бомбу по инструкции от российского спецслужбиста.

По мере готовности фигурант должен был получить от РФ локацию квартиры и ключи, чтобы установить внутри СВУ и мобильный телефон с удаленным доступом для рашистов", - говорится в сообщении.

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Во время обысков у него изъята самодельная бомба и смартфон с доказательствами работы на врага.









В настоящее время юноше сообщено о подозрении в подготовке теракта, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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