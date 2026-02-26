В 2025 году разоблачили 24 несовершеннолетних, причастных к терактам, - Небытов

В 2025 году правоохранители разоблачили 24 несовершеннолетних, причастных к совершению терактов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Небытова изданию Lb.ua.

По словам Небытова, 80% исполнителей терактов — это местные жители. Только 20% выезжали в другие города для выполнения заданий.

"В 80% исполнители - местные жители, только 20% выезжали в соседние города. То есть россиянам удается найти исполнителей где угодно, в крупных городах это проще", - отметил он.

Кто причастен к терактам

Небытов сообщил, что 85% исполнителей и лиц, причастных к преступлениям, ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей. В частности, часть из них привлекалась к ответственности за домашнее насилие.

По его данным, в 90% случаев использовались самодельные взрывные устройства. Они приводились в действие с помощью электродетонаторов. Составляющие таких устройств в основном являются предметами бытового назначения.

В 2025 году среди разоблаченных лиц было 24 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет.

Профилактика и противодействие диверсиям

По словам заместителя главы Нацполиции, с лета 2024 года правоохранители активизировали профилактическую работу. Они обратились к школам, органам местного самоуправления и СМИ с целью проведения информационной кампании.

Ранее Небытов заявлял, что организованные преступные группы, кибермошенники и наркоторговцы активно используют Telegram как платформу для вербовки исполнителей поджогов автомобилей ВСУ, уничтожения объектов железнодорожной инфраструктуры и почтовых отделений, а также для подготовки покушений на военных и правоохранителей.

