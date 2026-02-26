В 2025 году разоблачили 24 несовершеннолетних, причастных к терактам, - Небытов
В 2025 году правоохранители разоблачили 24 несовершеннолетних, причастных к совершению терактов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Небытова изданию Lb.ua.
По словам Небытова, 80% исполнителей терактов — это местные жители. Только 20% выезжали в другие города для выполнения заданий.
"В 80% исполнители - местные жители, только 20% выезжали в соседние города. То есть россиянам удается найти исполнителей где угодно, в крупных городах это проще", - отметил он.
Кто причастен к терактам
Небытов сообщил, что 85% исполнителей и лиц, причастных к преступлениям, ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей. В частности, часть из них привлекалась к ответственности за домашнее насилие.
По его данным, в 90% случаев использовались самодельные взрывные устройства. Они приводились в действие с помощью электродетонаторов. Составляющие таких устройств в основном являются предметами бытового назначения.
В 2025 году среди разоблаченных лиц было 24 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет.
Профилактика и противодействие диверсиям
По словам заместителя главы Нацполиции, с лета 2024 года правоохранители активизировали профилактическую работу. Они обратились к школам, органам местного самоуправления и СМИ с целью проведения информационной кампании.
- Ранее Небытов заявлял, что организованные преступные группы, кибермошенники и наркоторговцы активно используют Telegram как платформу для вербовки исполнителей поджогов автомобилей ВСУ, уничтожения объектов железнодорожной инфраструктуры и почтовых отделений, а также для подготовки покушений на военных и правоохранителей.
Та жартую і так ясно)
Приклад наслідків, повного бездіяльності парламенсько-президентів на посадах, за 30 років відновлення Незалежності України, після століть окупації її московитами та концТаборів ГУЛАГУ, КардЛАГу та АЛЖИРУ!!!
Але самі особи на парламенсько-президенських посадах та їх рідня і родичі та кримінальні ОЗУ, отримали за цей же час майна у власність на млрд доларів!!! Тому неповнолітні убивці Українців, отримують завдання від московських окупантів, а оті *********, парлеменсько-президентське з родичами, потікало з України і її не захищає, а лише чекає на чергові посади в Україні !!