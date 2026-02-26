РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8145 посетителей онлайн
Новости Запрет Telegram
1 131 37

Большинство преступников действуют через Telegram, - Небытов

Что говорят в полиции о Telegram и его блокировке?

Любая платформа, работающая в Украине и имеющая большое влияние, должна действовать в рамках украинского законодательства.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорят в полиции?

"Организованные преступные группы, кибермошенники и наркоторговцы активно используют Telegram как платформу для вербовки исполнителей поджогов автомобилей ВСУ, уничтожения объектов железнодорожной инфраструктуры и почтовых отделений, а также для подготовки покушений на военных и правоохранителей.

В подавляющем большинстве случаев вербовка происходила именно через этот мессенджер. Более того - преступники не только координируют действия, но и контролируют процессы изготовления взрывных или зажигательных устройств в режиме видеозвонка. Отдельные телеграм-каналы анонимно используются для продажи наркотиков, сбыта оружия и распространения детской порнографии", - отметил он.

Читайте: Блокировка Starlink и Telegram создала значительные проблемы для военных РФ, - разведка Эстонии

Небытов сказал, что не дает оценок по поводу блокировки Telegram, поскольку это компетенция других государственных институтов.

"Но моя позиция принципиальна: любая платформа, которая работает в Украине и имеет такой масштаб и влияние, обязана действовать исключительно в рамках украинского законодательства. Закон один для всех. И ни один цифровой сервис не может быть вне правового поля государства", - добавил заместитель главы Нацполиции.

Мнения политиков, военных и экспертов по поводу Telegram читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте: Полностью заблокировать Telergam в Украине невозможно, а вот помешать его работе - можно, - эксперт

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко: Запретить Телеграм полностью невозможно, стоит говорить об ограничениях

Автор: 

Нацполиция (1782) блокирование (134) Telegram (65) Небытов Андрей (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Сколько мутных фигурантов стало действовать синхронно с путинской засрашкой.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:12 Ответить
+8
а еще много преступников пользуются интернетом и авто
показать весь комментарий
26.02.2026 15:29 Ответить
+7
А ще й через любий месенджер і з використанням мобільного зв"язку, прикінь. "Нада с єтім шо-то дєлать!"
показать весь комментарий
26.02.2026 15:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сколько мутных фигурантов стало действовать синхронно с путинской засрашкой.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:12 Ответить
А ще й через любий месенджер і з використанням мобільного зв"язку, прикінь. "Нада с єтім шо-то дєлать!"
показать весь комментарий
26.02.2026 15:18 Ответить
закручування гайок, до чого б це? 4 роки війни на телеграм дивились крізь пальці і він не заважав, а тут враз став поперек горла. Нічого просто так не буває.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:18 Ответить
Пересічний українець має дивитися укрзомботелемараХВон 24/7, тільки і виключно. Будь-які альтернативні джерела інформації заважають зегнидам робити бізнес на війні.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:19 Ответить
Альтернатива?Ти довбойоб!Телеграм це марафон 2,навіть потужніше.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:32 Ответить
Так. А біле це чорне. І вода, до речі, не мокра
показать весь комментарий
26.02.2026 15:41 Ответить
Всі вербовки були через телеграм.Не реагувати в такій ситуації неможливо.********* і далі залишуть феесбешну помийку для вербовки,пропаганди ЗЕ і срашки.Про яке закручування гайок мова?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:29 Ответить
Всі? Поділися джерелом цієї статистики?
Що заважає вербувати через вайбер чи сигнал чи щось ще? Простіше тоді відключити інтернет в купі з мобільним зв'язком.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:40 Ответить
Поцікався дебіла кусок!!!Останні події і до цього через телеграм
показать весь комментарий
26.02.2026 15:43 Ответить
Всі твої образи негайно повертаются в твоє ж рило. Так що давай, продовжуй
Ага, через телеграм. Бо так сказали в телевізорі. Треба вірити
показать весь комментарий
26.02.2026 15:44 Ответить
Я ж кажу,що ти дятел !!!Скріни з телеграму(переписка) долучали до новин,чи то підробка
показать весь комментарий
26.02.2026 15:47 Ответить
Повернулося тобі до сьомого коліна. Це ти дятел. Про діпфейк нічого не чув? Зараз першокласник таких "скрінів" десяток зробить за 5 хвилин.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:48 Ответить
В телеграмі сидять такі дятли,як ти .Не памятає,що було вчора
показать весь комментарий
26.02.2026 15:44 Ответить
А на чому ти сидиш? Не відпускає.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:46 Ответить
Поліцай каже: "Закон один для всіх". Комедія
показать весь комментарий
26.02.2026 15:18 Ответить
А через ватсап чи вайбер не діють злочинці? Або через звичайний смс? В поліції всі такі тупі?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:27 Ответить
а еще много преступников пользуются интернетом и авто
показать весь комментарий
26.02.2026 15:29 Ответить
Заступник нацполіції коли твої підопічні в кінці кінців навчаються воювати?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:29 Ответить
Готують грунт для заборони. З руснявими соцмережами так само було.
Тільки, на відміну від соцмереж, месенджер все-таки інший, менш інтимний, тому більше функціональний простір має.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:35 Ответить
Зовсім дурачок?Цю помийку не закриють ніколи,лише видимість потужної роботи.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:39 Ответить
Де буде віщати потужний,ОПа,стадо придворних блогерів?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:40 Ответить
Подивимось.
З втєнтаклєм і одноглазніками схоже було, тільки тоді "сінім кітом" лякали.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:41 Ответить
Їпать ти провів паралелі.Від великого ума ?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:42 Ответить
Кажу ж, подивимось.
Якщо я правий, буду вумним.
Якщо ні - будемо з тєлєгой далі.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:44 Ответить
Ну ок .
показать весь комментарий
26.02.2026 15:45 Ответить
«На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь, и делай с ним, что хошь!».
показать весь комментарий
26.02.2026 15:38 Ответить
і причому тут Телеграм ?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:39 Ответить
Так вербування рашистами бидла відбуваются переважно через телеграм канали і як не дивно почався вой не дуже розумних людей "це порушення свободи слова" ,але в країні війна з найкривавішим ворогом ,я памятаю при Порошенку закрили "в контакте" і "однокласники" які мали мільйоні аудиторію і що дуже багато знайшлося тих хто хотів відновити ? за них просто забули.Вся проблема що в телеграм каналах дуже успішно ведется возвеличування президента і критика будь якої опозиції ось чепляются.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:45 Ответить
А ще всі злочинці дихають повітрям . Давайте приберемо повітря, і злочинність зникне.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:48 Ответить
Більшість злочинців сидить в офісі ЗЕбіла і шкодить народу з 2019 року... Просто мусору очі повилазило...
показать весь комментарий
26.02.2026 15:52 Ответить
Где-то я уже такое слышал)
показать весь комментарий
26.02.2026 15:54 Ответить
Цирк.
показать весь комментарий
26.02.2026 15:57 Ответить
99.9% шахедів летять на Україну повітрям. Президентським указом вимагаю заборонити повітря!
показать весь комментарий
26.02.2026 15:58 Ответить
Є багато інших месенджерів через які терористи можуть робити свої темні справи, наприклад signal
показать весь комментарий
26.02.2026 16:27 Ответить
 
 