Большинство преступников действуют через Telegram, - Небытов
Любая платформа, работающая в Украине и имеющая большое влияние, должна действовать в рамках украинского законодательства.
Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Что говорят в полиции?
"Организованные преступные группы, кибермошенники и наркоторговцы активно используют Telegram как платформу для вербовки исполнителей поджогов автомобилей ВСУ, уничтожения объектов железнодорожной инфраструктуры и почтовых отделений, а также для подготовки покушений на военных и правоохранителей.
В подавляющем большинстве случаев вербовка происходила именно через этот мессенджер. Более того - преступники не только координируют действия, но и контролируют процессы изготовления взрывных или зажигательных устройств в режиме видеозвонка. Отдельные телеграм-каналы анонимно используются для продажи наркотиков, сбыта оружия и распространения детской порнографии", - отметил он.
Небытов сказал, что не дает оценок по поводу блокировки Telegram, поскольку это компетенция других государственных институтов.
"Но моя позиция принципиальна: любая платформа, которая работает в Украине и имеет такой масштаб и влияние, обязана действовать исключительно в рамках украинского законодательства. Закон один для всех. И ни один цифровой сервис не может быть вне правового поля государства", - добавил заместитель главы Нацполиции.
Мнения политиков, военных и экспертов по поводу Telegram читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.
Що заважає вербувати через вайбер чи сигнал чи щось ще? Простіше тоді відключити інтернет в купі з мобільним зв'язком.
Ага, через телеграм. Бо так сказали в телевізорі. Треба вірити
Тільки, на відміну від соцмереж, месенджер все-таки інший, менш інтимний, тому більше функціональний простір має.
З втєнтаклєм і одноглазніками схоже було, тільки тоді "сінім кітом" лякали.
Якщо я правий, буду вумним.
Якщо ні - будемо з тєлєгой далі.