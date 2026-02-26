Большинство преступников действуют через Telegram, - Небытов

Любая платформа, работающая в Украине и имеющая большое влияние, должна действовать в рамках украинского законодательства.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов

Что говорят в полиции?

"Организованные преступные группы, кибермошенники и наркоторговцы активно используют Telegram как платформу для вербовки исполнителей поджогов автомобилей ВСУ, уничтожения объектов железнодорожной инфраструктуры и почтовых отделений, а также для подготовки покушений на военных и правоохранителей.



В подавляющем большинстве случаев вербовка происходила именно через этот мессенджер. Более того - преступники не только координируют действия, но и контролируют процессы изготовления взрывных или зажигательных устройств в режиме видеозвонка. Отдельные телеграм-каналы анонимно используются для продажи наркотиков, сбыта оружия и распространения детской порнографии", - отметил он.

Небытов сказал, что не дает оценок по поводу блокировки Telegram, поскольку это компетенция других государственных институтов.

"Но моя позиция принципиальна: любая платформа, которая работает в Украине и имеет такой масштаб и влияние, обязана действовать исключительно в рамках украинского законодательства. Закон один для всех. И ни один цифровой сервис не может быть вне правового поля государства", - добавил заместитель главы Нацполиции.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.

