2 389 51
Клименко: Запретить Телеграм полностью невозможно, стоит говорить об ограничениях
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что полностью запретить мессенджер Телеграм невозможно, однако стоит говорить об ограничении его влияния.
Об этом министр сказал во время брифинга в Киеве, передает LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Ограничение Телеграма
"Вопрос закрытия Telegram – это вопрос не только к МВД или СБУ. На него должно ответить и общество. Запретить полностью запрещенное невозможно. Ограничить его и обеспечить работу правоохранительных органов, благодаря которой мы можем уменьшить количество террористических преступлений, – об этом нужно говорить", – заявил Клименко.
Глава МВД отметил, что фактически половина мероприятий по вербовке украинцев происходит через Telegram.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.
Топ комментарии
+17 Ksenia VB
показать весь комментарий23.02.2026 20:29 Ответить Ссылка
+14 Kravchenko Igor
показать весь комментарий23.02.2026 20:29 Ответить Ссылка
+12 Микола Ріднік
показать весь комментарий23.02.2026 20:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є кращий варіант - відєднати країну від інтернету.
щоб там тільки зеленський дописував а всі читали
все московське повинно піддатися забороні ; церкви, нарєчіє, додатки, по, і т д
питання національноі безпеки
після того як вони будуть піддані санації , знеядерні, зменшаться до розмірів 16 ст , знову назвуться московське царство , перестануть зазіхати на Русь , після цього через 128 років можна буде дозволити їх речі , якщо іх хтось ще буде хотіти
Отакої! Телеграм винуватий. Всіх опозиціонерів, "не своїх", журналістів і... прослуховують-моніторять, а для агентури "вух" не стає ?
А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Папочки всі у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не серед білого дня у Львові? А Фаріон...
Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.
І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...
А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити при бізнесу - недавно на всю Україну про відсутність у лікарнях дизельгенераторів - у його маєтках є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларькаї є , а при лікарнях немає.
Взагалі, хтось у тому ОП знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
Понаймали дебілів по об'явах.
а друга половина відбувається через Фейсбук чи через Вайбер ?
Джерело: https://censor.net/ua/v3601930
крім земарахфету/марахфону
На телефонах оставить звонки, СМС и "Дію". Для игроманов супер Марио, для всех остальных Косынку.
А слугам народу залишити як є?
- ваш швондер, зараз тимчясово і не зовсім законно виконуючий
обов'язки Президента України...
А тут вирішили наздогнати і перегнати рашу?
Заборонити вкантакте і аднаглазнікі повністю неможливо...
Це ж було вже. Дебілізм зашкалює
Закрити всі канали, окрім ОП-СБУшних з Ісландіями, Петровими та Івановими.