РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости Запрет Telegram
2 389 51

Клименко: Запретить Телеграм полностью невозможно, стоит говорить об ограничениях

Клименко: Запретить Telegram невозможно, но ограничения необходимы

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что полностью запретить мессенджер Телеграм невозможно, однако стоит говорить об ограничении его влияния.

Об этом министр сказал во время брифинга в Киеве, передает LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ограничение Телеграма

"Вопрос закрытия Telegram – это вопрос не только к МВД или СБУ. На него должно ответить и общество. Запретить полностью запрещенное невозможно. Ограничить его и обеспечить работу правоохранительных органов, благодаря которой мы можем уменьшить количество террористических преступлений, – об этом нужно говорить", – заявил Клименко.

Глава МВД отметил, что фактически половина мероприятий по вербовке украинцев происходит через Telegram.

Читайте также: В Офисе президента заговорили об ограничении Telegram в Украине: в чем причина?

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.

Смотрите также: Есть все основания считать, что теракт во Львове выполнен по заказу России, - Клименко. ФОТОрепортаж

Автор: 

запрет (69) Telegram (62) Клименко Игорь (206)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
ага
щоб там тільки зеленський дописував а всі читали
показать весь комментарий
23.02.2026 20:29 Ответить
+14
Обмежити за прикладом росії та ірану
показать весь комментарий
23.02.2026 20:29 Ответить
+12
Пропоную критерії для дозволу/заборони: винні Порошенко, Клічко - дозвіл, недостатьно лизнув найпотужніщого лідора - заборона...
показать весь комментарий
23.02.2026 20:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропоную критерії для дозволу/заборони: винні Порошенко, Клічко - дозвіл, недостатьно лизнув найпотужніщого лідора - заборона...
показать весь комментарий
23.02.2026 20:27 Ответить
Обманюватимуть. І ходитимуть на канал Порошенка. Не працюватиме.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:29 Ответить
показав бусифікацію - заборона
показать весь комментарий
23.02.2026 21:08 Ответить
Тцт має бути критерій - голосування на виборах 2019-го року. У 73 відсотків виявилося відмутнім критичне мислення. Тому для них Тєлєграм - як для маапи граната.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:12 Ответить
Може в магазіни дать наводку. "Дайте 20 кг селітри, кастрюлю та електродетонатори".
показать весь комментарий
23.02.2026 20:27 Ответить
Пропоную пішим патрулям та на блокпостах перевіряти гаджети на встановлений додаток. У разі виявлення - автоматично два роки тюрми.
Є кращий варіант - відєднати країну від інтернету.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:27 Ответить
👍 Страну спасут массовые расстрелы. Больше треша!
показать весь комментарий
23.02.2026 20:48 Ответить
Розпочалося....
показать весь комментарий
23.02.2026 20:29 Ответить
Обмежити за прикладом росії та ірану
показать весь комментарий
23.02.2026 20:29 Ответить
ага
щоб там тільки зеленський дописував а всі читали
показать весь комментарий
23.02.2026 20:29 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2026 20:31 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2026 21:48 Ответить
Погана новина
все московське повинно піддатися забороні ; церкви, нарєчіє, додатки, по, і т д
питання національноі безпеки
після того як вони будуть піддані санації , знеядерні, зменшаться до розмірів 16 ст , знову назвуться московське царство , перестануть зазіхати на Русь , після цього через 128 років можна буде дозволити їх речі , якщо іх хтось ще буде хотіти
показать весь комментарий
23.02.2026 20:30 Ответить
Абсолютно правильно!
показать весь комментарий
23.02.2026 20:37 Ответить
телеграм нормальна платформа, я там сиджу в проукраїнських кімнатах, іноді тролю кацапів
показать весь комментарий
23.02.2026 20:48 Ответить
Заступниця керівника ОП Верещук пропонує обмеження Tелеграм після теракту у Львові.

Отакої! Телеграм винуватий. Всіх опозиціонерів, "не своїх", журналістів і... прослуховують-моніторять, а для агентури "вух" не стає ?

А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Папочки всі у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не серед білого дня у Львові? А Фаріон...

Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.

І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...

А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити при бізнесу - недавно на всю Україну про відсутність у лікарнях дизельгенераторів - у його маєтках є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларькаї є , а при лікарнях немає.

Взагалі, хтось у тому ОП знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:31 Ответить
Гніздо агентури то мій рідний Почаїв....
показать весь комментарий
23.02.2026 20:44 Ответить
На якому вже році війни не можуть/не хочуть закрити ці резендетури иФСБ/РПЦ МП...
показать весь комментарий
24.02.2026 08:37 Ответить
Шось вони мілкувато. Телефон - все вербування відбувається через телефон. Ні - інтернет! Заборонимо зв'язок!

Понаймали дебілів по об'явах.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:32 Ответить
Я користуюсь Телеграмом виключно в корисних цілях, дзвоню своїм друзям за кордон та пишу повідомлення, тому нехай краще не блокують, а трохи обмежать!
показать весь комментарий
23.02.2026 20:32 Ответить
'Начало'. Колись був совковий фільм з такою назвою. Це теж кіно.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:33 Ответить
Зепотвори всіх своїх залишать, а всю опозицію закриють.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:34 Ответить
та да ,телеграм ,це ж 60 % дії ,як же без мишебратів...
показать весь комментарий
23.02.2026 20:35 Ответить
Ну може "кіберполіція" почне не тільки "онліфанщицями" займатись?
показать весь комментарий
23.02.2026 20:35 Ответить
Очільник МВС зазначив, що фактично половина заходів з вербування українців відбувається через Телеграм. Джерело: https://censor.net/ua/n3602067

а друга половина відбувається через Фейсбук чи через Вайбер ?
показать весь комментарий
23.02.2026 20:39 Ответить
Телемарафон ..
показать весь комментарий
23.02.2026 20:43 Ответить
Власники анонімних Telegram-каналів заброньовані як "службовці СБУ в запасі", - Железняк.

Джерело: https://censor.net/ua/v3601930
показать весь комментарий
23.02.2026 20:40 Ответить
ОБМЕЖИТИ ВСЕ!
крім земарахфету/марахфону
показать весь комментарий
23.02.2026 20:45 Ответить
Отобрать и поделить!
показать весь комментарий
23.02.2026 20:48 Ответить
Що цей Клименко може розповісти?
показать весь комментарий
23.02.2026 20:57 Ответить
(это сарказм). Допилить отправку текстовых сообщений через "Дію" и хватит. В войну с германцами радиоприемники сдавали на хранение.
На телефонах оставить звонки, СМС и "Дію". Для игроманов супер Марио, для всех остальных Косынку.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:59 Ответить
Тобто, кому обмежити-народу?
А слугам народу залишити як є?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:01 Ответить
По статистиці Шмарафон дивляться декілька процентів. А інфу українці дістають в основному з інтернету. І щоб Банкова сама собі заблокувала свій основні анонімні лайно-інформаційні Телеграм-помийки???
показать весь комментарий
23.02.2026 21:02 Ответить
Так ось їх як раз і залишать, а до багатьох інших можуть обмежити доступ... Типу це "ворожі канали", вони "лідера" критикують
показать весь комментарий
23.02.2026 21:06 Ответить
"заборонити все, а потім все те саме те взяти і поділити".
- ваш швондер, зараз тимчясово і не зовсім законно виконуючий
обов'язки Президента України...
показать весь комментарий
23.02.2026 21:06 Ответить
Ну і заборонять телеграм що далі будуть те саме робити через watsapp facebook чи взагалі простіше vpn
показать весь комментарий
23.02.2026 21:07 Ответить
Очевидно, до цього "великі" уми не додумались
показать весь комментарий
23.02.2026 21:27 Ответить
В росії наразі триває блокування Telegram і обмеження доступу до YouTube. Зокрема, Telegram планують повністю заблокувати з 1 квітня 2026 року.
А тут вирішили наздогнати і перегнати рашу?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:13 Ответить
А что подразумевается под словом "ограничить"? И как?
показать весь комментарий
23.02.2026 21:24 Ответить
Порошенко закрив "В контакті" і " Однокласники"...
показать весь комментарий
23.02.2026 21:34 Ответить
Закрив повністю , для всіх , а не обмеження.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:43 Ответить
Тільки тут виникає одне запитання.Нахіба кацапам мочити тих,хто перший переходить на їхню сторону або обсиканий тікає.Хм,загадка...
показать весь комментарий
23.02.2026 21:38 Ответить
Руководители Лукьяновского СИЗО организовали ОПГ прямо на рабочем месте. Национальная полиция ликвидировала преступную группу, занимавшуюся разбоями, вымогательствами, похищениями людей и пытками. В состав ОПГ входили сотрудники Лукьяновского СИЗО. Среди фигурантов дела - заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Дмитрий Музыченко, заместитель начальника отдела хозяйственного обеспечения Александр Правдивец, а также водитель Лукьяновского СИЗО Юрий Морук. В ходе спецоперации полиция провела десятки обысков. Были изъяты автоматы, пистолеты, боеприпасы и техника. По делу арестованы девять человек.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:41 Ответить
А в Порошенка одноглазніки та ВКонтактік заблокувати вийшло. Хоча 99% населення в них сиділо. Нічого, поскавчали трохи й звикли
показать весь комментарий
23.02.2026 21:42 Ответить
"Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо"
Заборонити вкантакте і аднаглазнікі повністю неможливо...
Це ж було вже. Дебілізм зашкалює
показать весь комментарий
23.02.2026 21:48 Ответить
Карфаген повинен бути зруйнований. Програма ворожа і її треба закрити. VPN- проблема шпигунів.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:33 Ответить
Точно!!!
Закрити всі канали, окрім ОП-СБУшних з Ісландіями, Петровими та Івановими.
показать весь комментарий
23.02.2026 22:56 Ответить
Пішов рязанський цукор по українські
показать весь комментарий
23.02.2026 23:48 Ответить
А де можна МАХ завантижити? В гугл плей є?
показать весь комментарий
24.02.2026 08:04 Ответить
Копіювати з рашистів не западало? Хоча це відома практика наших керманичей.
показать весь комментарий
24.02.2026 08:22 Ответить
 
 