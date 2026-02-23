3 376 51
Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо, варто говорити про обмеження
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що повністю заборонити месенджер Телеграм неможливо, однак варто говорити про обмеження його впливу.
Про це міністр сказав під час брифінгу у Києві, передає LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Обмеження Телеграму
"Питання закриття Телеграму – це питання не тільки до МВС чи СБУ. На нього має дати відповідь і суспільство. Заборонити повністю заборонене неможливо. Обмежити його й забезпечити роботу правоохоронних органів, за якою ми можемо зменшити кількість терористичних злочинів, – про це треба говорити",- заявив Клименко.
Очільник МВС зазначив, що фактично половина заходів з вербування українців відбувається через Телеграм.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.
Топ коментарі
+17 Ksenia VB
показати весь коментар23.02.2026 20:29 Відповісти Посилання
+14 Kravchenko Igor
показати весь коментар23.02.2026 20:29 Відповісти Посилання
+13 Микола Ріднік
показати весь коментар23.02.2026 20:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є кращий варіант - відєднати країну від інтернету.
щоб там тільки зеленський дописував а всі читали
все московське повинно піддатися забороні ; церкви, нарєчіє, додатки, по, і т д
питання національноі безпеки
після того як вони будуть піддані санації , знеядерні, зменшаться до розмірів 16 ст , знову назвуться московське царство , перестануть зазіхати на Русь , після цього через 128 років можна буде дозволити їх речі , якщо іх хтось ще буде хотіти
Отакої! Телеграм винуватий. Всіх опозиціонерів, "не своїх", журналістів і... прослуховують-моніторять, а для агентури "вух" не стає ?
А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Папочки всі у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не серед білого дня у Львові? А Фаріон...
Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.
І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...
А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити при бізнесу - недавно на всю Україну про відсутність у лікарнях дизельгенераторів - у його маєтках є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларькаї є , а при лікарнях немає.
Взагалі, хтось у тому ОП знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
Понаймали дебілів по об'явах.
а друга половина відбувається через Фейсбук чи через Вайбер ?
Джерело: https://censor.net/ua/v3601930
крім земарахфету/марахфону
На телефонах оставить звонки, СМС и "Дію". Для игроманов супер Марио, для всех остальных Косынку.
А слугам народу залишити як є?
- ваш швондер, зараз тимчясово і не зовсім законно виконуючий
обов'язки Президента України...
А тут вирішили наздогнати і перегнати рашу?
Заборонити вкантакте і аднаглазнікі повністю неможливо...
Це ж було вже. Дебілізм зашкалює
Закрити всі канали, окрім ОП-СБУшних з Ісландіями, Петровими та Івановими.