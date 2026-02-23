Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо, варто говорити про обмеження

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що повністю заборонити месенджер Телеграм неможливо, однак варто говорити про обмеження його впливу.

Про це міністр сказав під час брифінгу у Києві, передає LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Обмеження Телеграму

"Питання закриття Телеграму – це питання не тільки до МВС чи СБУ. На нього має дати відповідь і суспільство. Заборонити повністю заборонене неможливо. Обмежити його й забезпечити роботу правоохоронних органів, за якою ми можемо зменшити кількість терористичних злочинів, – про це треба говорити",- заявив Клименко.

Очільник МВС зазначив, що фактично половина заходів з вербування українців відбувається через Телеграм.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.

