Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо, варто говорити про обмеження

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що повністю заборонити месенджер Телеграм неможливо, однак варто говорити про обмеження його впливу.

Про це міністр сказав під час брифінгу у Києві, передає LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Обмеження Телеграму

"Питання закриття Телеграму – це питання не тільки до МВС чи СБУ. На нього має дати відповідь і суспільство. Заборонити повністю заборонене неможливо. Обмежити його й забезпечити роботу правоохоронних органів, за якою ми можемо зменшити кількість терористичних злочинів, – про це треба говорити",- заявив Клименко.

Очільник МВС зазначив, що фактично половина заходів з вербування українців відбувається через Телеграм.

Читайте також: В Офісі президента заговорили про обмеження Telegram в Україні: яка причина?

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.

Дивіться також: Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, - Клименко. ФОТОрепортаж

Топ коментарі
ага
щоб там тільки зеленський дописував а всі читали
23.02.2026 20:29
Обмежити за прикладом росії та ірану
23.02.2026 20:29
Пропоную критерії для дозволу/заборони: винні Порошенко, Клічко - дозвіл, недостатьно лизнув найпотужніщого лідора - заборона...
23.02.2026 20:27
Пропоную критерії для дозволу/заборони: винні Порошенко, Клічко - дозвіл, недостатьно лизнув найпотужніщого лідора - заборона...
23.02.2026 20:27
Обманюватимуть. І ходитимуть на канал Порошенка. Не працюватиме.
23.02.2026 20:29
показав бусифікацію - заборона
23.02.2026 21:08
Тцт має бути критерій - голосування на виборах 2019-го року. У 73 відсотків виявилося відмутнім критичне мислення. Тому для них Тєлєграм - як для маапи граната.
23.02.2026 21:12
Може в магазіни дать наводку. "Дайте 20 кг селітри, кастрюлю та електродетонатори".
23.02.2026 20:27
Пропоную пішим патрулям та на блокпостах перевіряти гаджети на встановлений додаток. У разі виявлення - автоматично два роки тюрми.
Є кращий варіант - відєднати країну від інтернету.
23.02.2026 20:27
👍 Страну спасут массовые расстрелы. Больше треша!
23.02.2026 20:48
Розпочалося....
23.02.2026 20:29
Погана новина
все московське повинно піддатися забороні ; церкви, нарєчіє, додатки, по, і т д
питання національноі безпеки
після того як вони будуть піддані санації , знеядерні, зменшаться до розмірів 16 ст , знову назвуться московське царство , перестануть зазіхати на Русь , після цього через 128 років можна буде дозволити їх речі , якщо іх хтось ще буде хотіти
23.02.2026 20:30
Абсолютно правильно!
23.02.2026 20:37
телеграм нормальна платформа, я там сиджу в проукраїнських кімнатах, іноді тролю кацапів
23.02.2026 20:48
Заступниця керівника ОП Верещук пропонує обмеження Tелеграм після теракту у Львові.

Отакої! Телеграм винуватий. Всіх опозиціонерів, "не своїх", журналістів і... прослуховують-моніторять, а для агентури "вух" не стає ?

А те, що у Львові був "Пентагон" - штаб Прикарпатського військового округу, найпотужнішого округу у СССР. Скільки у Львів законсервованої агентури? Папочки всі у Москві - витягують потрібну і розконсервовують. А Парубія де вбили? Хіба не серед білого дня у Львові? А Фаріон...

Прийнято вважати, що Львів найпатріотичніше місто України... Львів - гніздо агентури.

І що не той є Львів насправді. Львів - гніздо агентури ФСБ. Львів як крашанка - шкарлупа патріотична, а в середині...

А переключити СБУ та інші внутряні органи з кришування бізнесу на охорону тилу? Та і Садового дещо притормозити при бізнесу - недавно на всю Україну про відсутність у лікарнях дизельгенераторів - у його маєтках є, у торгових центрах, магазинчиках, при ларькаї є , а при лікарнях немає.

Взагалі, хтось у тому ОП знає що таке ОХОРОНА ТИЛУ.
23.02.2026 20:31
Гніздо агентури то мій рідний Почаїв....
23.02.2026 20:44
На якому вже році війни не можуть/не хочуть закрити ці резендетури иФСБ/РПЦ МП...
24.02.2026 08:37
Шось вони мілкувато. Телефон - все вербування відбувається через телефон. Ні - інтернет! Заборонимо зв'язок!

Понаймали дебілів по об'явах.
23.02.2026 20:32
Я користуюсь Телеграмом виключно в корисних цілях, дзвоню своїм друзям за кордон та пишу повідомлення, тому нехай краще не блокують, а трохи обмежать!
23.02.2026 20:32
'Начало'. Колись був совковий фільм з такою назвою. Це теж кіно.
23.02.2026 20:33
Зепотвори всіх своїх залишать, а всю опозицію закриють.
23.02.2026 20:34
та да ,телеграм ,це ж 60 % дії ,як же без мишебратів...
23.02.2026 20:35
Ну може "кіберполіція" почне не тільки "онліфанщицями" займатись?
23.02.2026 20:35
Очільник МВС зазначив, що фактично половина заходів з вербування українців відбувається через Телеграм. Джерело: https://censor.net/ua/n3602067

а друга половина відбувається через Фейсбук чи через Вайбер ?
23.02.2026 20:39
Телемарафон ..
23.02.2026 20:43
Власники анонімних Telegram-каналів заброньовані як "службовці СБУ в запасі", - Железняк.

Джерело: https://censor.net/ua/v3601930
23.02.2026 20:40
ОБМЕЖИТИ ВСЕ!
крім земарахфету/марахфону
23.02.2026 20:45
Отобрать и поделить!
23.02.2026 20:48
Що цей Клименко може розповісти?
23.02.2026 20:57
(это сарказм). Допилить отправку текстовых сообщений через "Дію" и хватит. В войну с германцами радиоприемники сдавали на хранение.
На телефонах оставить звонки, СМС и "Дію". Для игроманов супер Марио, для всех остальных Косынку.
23.02.2026 20:59
Тобто, кому обмежити-народу?
А слугам народу залишити як є?
23.02.2026 21:01
По статистиці Шмарафон дивляться декілька процентів. А інфу українці дістають в основному з інтернету. І щоб Банкова сама собі заблокувала свій основні анонімні лайно-інформаційні Телеграм-помийки???
23.02.2026 21:02
Так ось їх як раз і залишать, а до багатьох інших можуть обмежити доступ... Типу це "ворожі канали", вони "лідера" критикують
23.02.2026 21:06
"заборонити все, а потім все те саме те взяти і поділити".
- ваш швондер, зараз тимчясово і не зовсім законно виконуючий
обов'язки Президента України...
23.02.2026 21:06
Ну і заборонять телеграм що далі будуть те саме робити через watsapp facebook чи взагалі простіше vpn
23.02.2026 21:07
Очевидно, до цього "великі" уми не додумались
23.02.2026 21:27
В росії наразі триває блокування Telegram і обмеження доступу до YouTube. Зокрема, Telegram планують повністю заблокувати з 1 квітня 2026 року.
А тут вирішили наздогнати і перегнати рашу?
23.02.2026 21:13
А что подразумевается под словом "ограничить"? И как?
23.02.2026 21:24
Порошенко закрив "В контакті" і " Однокласники"...
23.02.2026 21:34
Закрив повністю , для всіх , а не обмеження.
23.02.2026 21:43
Тільки тут виникає одне запитання.Нахіба кацапам мочити тих,хто перший переходить на їхню сторону або обсиканий тікає.Хм,загадка...
23.02.2026 21:38
Руководители Лукьяновского СИЗО организовали ОПГ прямо на рабочем месте. Национальная полиция ликвидировала преступную группу, занимавшуюся разбоями, вымогательствами, похищениями людей и пытками. В состав ОПГ входили сотрудники Лукьяновского СИЗО. Среди фигурантов дела - заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Дмитрий Музыченко, заместитель начальника отдела хозяйственного обеспечения Александр Правдивец, а также водитель Лукьяновского СИЗО Юрий Морук. В ходе спецоперации полиция провела десятки обысков. Были изъяты автоматы, пистолеты, боеприпасы и техника. По делу арестованы девять человек.
23.02.2026 21:41
А в Порошенка одноглазніки та ВКонтактік заблокувати вийшло. Хоча 99% населення в них сиділо. Нічого, поскавчали трохи й звикли
23.02.2026 21:42
"Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо"
Заборонити вкантакте і аднаглазнікі повністю неможливо...
Це ж було вже. Дебілізм зашкалює
23.02.2026 21:48
Карфаген повинен бути зруйнований. Програма ворожа і її треба закрити. VPN- проблема шпигунів.
23.02.2026 22:33
Точно!!!
Закрити всі канали, окрім ОП-СБУшних з Ісландіями, Петровими та Івановими.
23.02.2026 22:56
Пішов рязанський цукор по українські
23.02.2026 23:48
А де можна МАХ завантижити? В гугл плей є?
24.02.2026 08:04
Копіювати з рашистів не западало? Хоча це відома практика наших керманичей.
