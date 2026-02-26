РУС
Полностью заблокировать Telergam в Украине невозможно, а вот помешать его работе - можно, - эксперт

Возможно ли заблокировать Telegram в Украине?

Заблокировать Telegram в Украине практически невозможно, так как это потребует колоссальных ресурсов.

Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун

Подробности

"Возможно ли полностью заблокировать техническими средствами Телеграм в Украине? Полностью - нет. Можно ли помешать его работе, чтобы он работал медленнее, раздражал пользователей? Да, можно. Но для этого нужны не ситуативные заявления какого-то политика - чтобы все побежали что-то делать, что-то сделали, побежали обратно - и дальше все, как прежде", - отметил он.

По словам Корсуна, для этого нужны системность, организованность, финансирование.

"В России это сделали уже очень давно, создав Роскомнадзор, обложив его нормативкой, обеспечив ему стабильное и большое финансирование; а главное - обеспечив его техническими возможностями, то есть рычагами прямого влияния на интернет-сервис провайдеров, мобильных операторов, дата-центры и вообще все узлы, задействованные в функционировании национального сегмента интернета", - говорит эксперт.

Поэтому, отметил Корсун, заблокировать Telegram почти невозможно, потому что это потребует колоссальных ресурсов.

"Вот навредить - можно, поскольку Телеграм - это также и сеть компаний в Украине, которые получили от Дурова разрешение на проведение коммерческой деятельности и продажу рекламных услуг.

И это достаточно большой рынок, на который можно сильно повлиять - скажем, с помощью санкций. Например, если внести это в перечень подсанкционного программного обеспечения, это вызовет очень большие проблемы, особенно - ударит по деньгам", - пояснил эксперт.

Он отметил, что администрация Telegram никак не реагирует на попытки коммуницировать с ними по вопросам рисков.

"Но вспомним: так же было и с Францией, пока Дурова не задержали в аэропорту "Орли". И тогда эта коммуникация с французскими властями как-то пошла... То же самое можно делать и в Украине. Конечно, вряд ли Дуров сюда приедет. А вот экономическими методами на политику Телеграм вполне можно повлиять. И заставить выполнять хотя бы какие-то условия в интересах Украины", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.

+6
Правильно, все має бути як в параші.
Ви точно думали, що голос і слуги нас ведуть в ЄС?! 😂😂😂
26.02.2026 14:21
+4
Руки геть від помийки зеленої пропаганди !
26.02.2026 14:14
+3
тєлєгу не можно заборонити, бо такі ****** пасуться саме там, злітаються як мухи на липку стрічку. Для СБУ це зручно і значно полегшує роботу, бо пацієнти самі документують докази, залишається тільки сидіти перед монітором, і збирати ці докази, як збирають артефакти у комп'ютерній грі. Бонусом - премії, позачергові звання та інші ніштяки. Сінєкура...
26.02.2026 14:16
26.02.2026 14:14
26.02.2026 14:16
дрібʼязкові вигоди для дрібʼязкових смертних

стратегічноі і державницької мети ноль
26.02.2026 14:19
з одного боку - так, дріб'язкові вигоди. З іншого боку - під час війни без такого аутодафе виловлювати латентних зрадників було би майже неможливо.
А щодо державницької мети - то тоді треба було тєлєгу щемити ще на "зльоті", але тоді такі державники взагалі не мали би жодних шанів пробитись із своїми державницькими ідеями у політику, бо більшіть виборців або ідіоти, які не ходять на вибори, або довбойоби, контужені умовним "тєлевізором" (або тим же тєлєграмом).
26.02.2026 14:34
СБУ - це служба бандюг України?
26.02.2026 15:16
страшно?
26.02.2026 15:22
Страшно від того, що купка бандюганів захопила в Україні владу.
26.02.2026 15:24
не подобаються операції СБУ на вашій теріторії?
26.02.2026 15:38
Які операції? Операції з невиходу на самих себе?
26.02.2026 15:43
ти не віляй і не маніпулюй. Я питаю тебе про СБУ, а не про владу. Чи ти кацап через гугл-перекладач під vpn?
26.02.2026 15:46
Це ти - кацап через гугл-перекладач під vpn. Немає в українській мові слова "віляй".
26.02.2026 15:47
не ухиляйся від відповіді. Тобі не подобаються операцї СБУ на теріторії расії?
26.02.2026 15:51
"... це також і мережа компаній в Україні, які отримали від Дурова дозвіл на проведення комерційної діяльності і продаж рекламних послуг."
Росіяни крім проведення терактів ще й гроші на українцях заробляють. Треш.
26.02.2026 14:18
а коли доручити уряду щось поліпшити в тому тєлєграм?і )) і йому прийде кінець, попри всі прогнози про неможливість його знищення ))
26.02.2026 14:19
Чому саме це кацапське лайно, коли повно американських месенджерів, навіть білорусько-iзраїльський є, який підтримує Україну. Чому у народу така тотолальна залежність від кацапів?
26.02.2026 14:19
Тому що Оман.Знайдеться багато причин аби це лайно не чіпати,вже експерта якогось долучили
26.02.2026 14:23
Нарід дурний як двері.
26.02.2026 14:24
26.02.2026 14:21
Що це за "експерт" вилізло? Цікаво який з нього ще експерт
26.02.2026 14:27
Вася! Ви б залізло назад, в своє середовище!🤨
26.02.2026 15:42
Ботва тобі взагалі слова не давали 🤦
26.02.2026 15:45
А навіщо копіювати рашистів? Може просто заборонити присутність в Телеграму державним органам, чиновникам і все? Що за бред з блокуванням?
26.02.2026 14:45
телеграмм всего лишь инструмент, не будет телеграмма будет, вотсап, не будет вотсапа будет чтото другое. Чего ********* до этого телеграмма? Хотят быть похожими на роспомойку? Находить тупоголовых для поджога машин можно везде не только в телеграмме.
26.02.2026 14:47
Практика показує,що знаходять тільки по телеграму,тому,що там сидять всі довбойоби
26.02.2026 14:56
якщо людина довбойоб то вона себе по-любому проявить, з телеграмом чи без.
26.02.2026 15:04
А де ж він буде потужніми відосиками потужнічати у голови наріду?
26.02.2026 14:57
вже росію в приклад ставлять - дожилися
26.02.2026 15:25
 
 