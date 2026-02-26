Полностью заблокировать Telergam в Украине невозможно, а вот помешать его работе - можно, - эксперт
Заблокировать Telegram в Украине практически невозможно, так как это потребует колоссальных ресурсов.
Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Подробности
"Возможно ли полностью заблокировать техническими средствами Телеграм в Украине? Полностью - нет. Можно ли помешать его работе, чтобы он работал медленнее, раздражал пользователей? Да, можно. Но для этого нужны не ситуативные заявления какого-то политика - чтобы все побежали что-то делать, что-то сделали, побежали обратно - и дальше все, как прежде", - отметил он.
По словам Корсуна, для этого нужны системность, организованность, финансирование.
"В России это сделали уже очень давно, создав Роскомнадзор, обложив его нормативкой, обеспечив ему стабильное и большое финансирование; а главное - обеспечив его техническими возможностями, то есть рычагами прямого влияния на интернет-сервис провайдеров, мобильных операторов, дата-центры и вообще все узлы, задействованные в функционировании национального сегмента интернета", - говорит эксперт.
Поэтому, отметил Корсун, заблокировать Telegram почти невозможно, потому что это потребует колоссальных ресурсов.
"Вот навредить - можно, поскольку Телеграм - это также и сеть компаний в Украине, которые получили от Дурова разрешение на проведение коммерческой деятельности и продажу рекламных услуг.
И это достаточно большой рынок, на который можно сильно повлиять - скажем, с помощью санкций. Например, если внести это в перечень подсанкционного программного обеспечения, это вызовет очень большие проблемы, особенно - ударит по деньгам", - пояснил эксперт.
Он отметил, что администрация Telegram никак не реагирует на попытки коммуницировать с ними по вопросам рисков.
"Но вспомним: так же было и с Францией, пока Дурова не задержали в аэропорту "Орли". И тогда эта коммуникация с французскими властями как-то пошла... То же самое можно делать и в Украине. Конечно, вряд ли Дуров сюда приедет. А вот экономическими методами на политику Телеграм вполне можно повлиять. И заставить выполнять хотя бы какие-то условия в интересах Украины", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия. Исполнители теракта были завербованы через Telegram.
стратегічноі і державницької мети ноль
А щодо державницької мети - то тоді треба було тєлєгу щемити ще на "зльоті", але тоді такі державники взагалі не мали би жодних шанів пробитись із своїми державницькими ідеями у політику, бо більшіть виборців або ідіоти, які не ходять на вибори, або довбойоби, контужені умовним "тєлевізором" (або тим же тєлєграмом).
Росіяни крім проведення терактів ще й гроші на українцях заробляють. Треш.
Ви точно думали, що голос і слуги нас ведуть в ЄС?! 😂😂😂