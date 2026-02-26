УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини Заборона Telegram
2 592 51

Повністю заблокувати Telergam в Україні неможливо, а от зашкодити його роботі - можна, - експерт

Чи можливо заблокувати Telegram в Україні?

Заблокувати Telegram в Україні майже неможливо, бо це потребуватиме колосальних ресурсів.

Про це заявив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Чи можливо повністю заблокувати технічними засобами Телеграм в Україні? Повністю - ні. Чи можна зашкодити його роботі, щоб він повільніше працював, дратував користувачів? Так, можна. Але для цього потрібні не ситуативні заяви якогось політика - щоб усі побігли щось робити, щось зробили, побігли назад - і далі усе, як раніше", - зазначив він.

За словами Корсуна, для цього потрібні системність, організованість, фінансування.

"На Росії це зробили вже дуже давно, створивши Роскомнадзор, обклавши його нормативкою, забезпечивши йому стабільне і велике фінансування; а головне - забезпечивши його технічними можливостями, тобто важелями прямого впливу на інтернет-сервіс провайдерів, мобільних операторів, дата-центри і взагалі усі вузли, задіяні у функціонуванні національного сегмента інтернету", - каже експерт.

Тому, зазначив Корсун, заблокувати Telegram майже неможливо, бо це потребуватиме колосальних ресурсів.

"От зашкодити - можна, адже Телеграм - це також і мережа компаній в Україні, які отримали від Дурова дозвіл на проведення комерційної діяльності і продаж рекламних послуг.

І це достатньо великий ринок, на який можна сильно вплинути; скажімо, за допомогою санкцій. Наприклад, якщо внести це в перелік підсанкційного програмного забезпечення, це спричинить дуже великі проблеми, особливо - вдарить по грошах", - пояснив експерт.

Він зазначив, що адміністрація Telegram ніяк не реагує на спроби комунікувати з ними щодо питань ризиків.

"Але згадаймо: так само було і з Францією, доки Дурова не затримали у аеропорту "Орлі". І тоді ця комунікація з французькою владою якось пішла....Так само можна робити і в Україні. Звичайно, навряд чи Дуров сюди приїде. А ось економічними методами на політику Телеграм цілком можна вплинути. І змусити виконувати хоча б якісь умови в інтересах України", - додав він.

Повний матеріал про думки політиків, військових та правоохоронців щодо блокування Telegram читайте за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо, варто говорити про обмеження

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.

Також читайте: В Офісі президента заговорили про обмеження Telegram в Україні: яка причина?

Автор: 

соціальні мережі (1240) блокування (742) Telegram (366)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Правильно, все має бути як в параші.
Ви точно думали, що голос і слуги нас ведуть в ЄС?! 😂😂😂
показати весь коментар
26.02.2026 14:21 Відповісти
+5
Руки геть від помийки зеленої пропаганди !
показати весь коментар
26.02.2026 14:14 Відповісти
+5
якщо людина довбойоб то вона себе по-любому проявить, з телеграмом чи без.
показати весь коментар
26.02.2026 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Руки геть від помийки зеленої пропаганди !
показати весь коментар
26.02.2026 14:14 Відповісти
тєлєгу не можно заборонити, бо такі ****** пасуться саме там, злітаються як мухи на липку стрічку. Для СБУ це зручно і значно полегшує роботу, бо пацієнти самі документують докази, залишається тільки сидіти перед монітором, і збирати ці докази, як збирають артефакти у комп'ютерній грі. Бонусом - премії, позачергові звання та інші ніштяки. Сінєкура...
показати весь коментар
26.02.2026 14:16 Відповісти
дрібʼязкові вигоди для дрібʼязкових смертних

стратегічноі і державницької мети ноль
показати весь коментар
26.02.2026 14:19 Відповісти
з одного боку - так, дріб'язкові вигоди. З іншого боку - під час війни без такого аутодафе виловлювати латентних зрадників було би майже неможливо.
А щодо державницької мети - то тоді треба було тєлєгу щемити ще на "зльоті", але тоді такі державники взагалі не мали би жодних шанів пробитись із своїми державницькими ідеями у політику, бо більшіть виборців або ідіоти, які не ходять на вибори, або довбойоби, контужені умовним "тєлевізором" (або тим же тєлєграмом).
показати весь коментар
26.02.2026 14:34 Відповісти
СБУ - це служба бандюг України?
показати весь коментар
26.02.2026 15:16 Відповісти
страшно?
показати весь коментар
26.02.2026 15:22 Відповісти
Страшно від того, що купка бандюганів захопила в Україні владу.
показати весь коментар
26.02.2026 15:24 Відповісти
не подобаються операції СБУ на вашій теріторії?
показати весь коментар
26.02.2026 15:38 Відповісти
Які операції? Операції з невиходу на самих себе?
показати весь коментар
26.02.2026 15:43 Відповісти
ти не віляй і не маніпулюй. Я питаю тебе про СБУ, а не про владу. Чи ти кацап через гугл-перекладач під vpn?
показати весь коментар
26.02.2026 15:46 Відповісти
Це ти - кацап через гугл-перекладач під vpn. Немає в українській мові слова "віляй".
показати весь коментар
26.02.2026 15:47 Відповісти
не ухиляйся від відповіді. Тобі не подобаються операцї СБУ на теріторії расії?
показати весь коментар
26.02.2026 15:51 Відповісти
Мене на відміну від тебе ніщо, пов'язане з рашкою, не цікавить.
показати весь коментар
26.02.2026 16:01 Відповісти
ну тоді займайся своїм життям у Британії,і, і не витрачай часу на пабліки країни, існування якої наразі залежить від результату війни з рашкою, який тебе не цікавить.
показати весь коментар
26.02.2026 22:58 Відповісти
Знаєш фразу, яка починається зі слів "Не кажи, що мені робити"?
А тепер "Вільно!", "Розійдись!"
показати весь коментар
27.02.2026 01:39 Відповісти
зрозумів, ти тут на роботі, накидуєш лайно на вентилятор.
показати весь коментар
27.02.2026 01:48 Відповісти
Написало одоробло, автор вкиду "ти не віляй і не маніпулюй. Я питаю тебе про СБУ, а не про владу. Чи ти кацап через гугл-перекладач під vpn?"
показати весь коментар
27.02.2026 03:14 Відповісти
Для тебе найкращий варіант - це припинити писати цю всю маячню і не ганьбитися ще більше. Дослухайся поради, потім подякуєш.
показати весь коментар
27.02.2026 03:17 Відповісти
свжовилуплений, ти так і не відповівна питання: ти тут на роботі? тобі начальник не дав методичку, що можно писати про операції СБУ на теріторії рф?
показати весь коментар
27.02.2026 04:02 Відповісти
Ти таки вибрав і далі бути клоуном.
показати весь коментар
27.02.2026 15:16 Відповісти
тн що ти росйський бот - це і так видно.
показати весь коментар
27.02.2026 19:23 Відповісти
"... це також і мережа компаній в Україні, які отримали від Дурова дозвіл на проведення комерційної діяльності і продаж рекламних послуг."
Росіяни крім проведення терактів ще й гроші на українцях заробляють. Треш.
показати весь коментар
26.02.2026 14:18 Відповісти
а коли доручити уряду щось поліпшити в тому тєлєграм?і )) і йому прийде кінець, попри всі прогнози про неможливість його знищення ))
показати весь коментар
26.02.2026 14:19 Відповісти
Чому саме це кацапське лайно, коли повно американських месенджерів, навіть білорусько-iзраїльський є, який підтримує Україну. Чому у народу така тотолальна залежність від кацапів?
показати весь коментар
26.02.2026 14:19 Відповісти
Тому що Оман.Знайдеться багато причин аби це лайно не чіпати,вже експерта якогось долучили
показати весь коментар
26.02.2026 14:23 Відповісти
Нарід дурний як двері.
показати весь коментар
26.02.2026 14:24 Відповісти
Один ти у мамки розумник.
показати весь коментар
26.02.2026 16:02 Відповісти
Правильно, все має бути як в параші.
Ви точно думали, що голос і слуги нас ведуть в ЄС?! 😂😂😂
показати весь коментар
26.02.2026 14:21 Відповісти
Що це за "експерт" вилізло? Цікаво який з нього ще експерт
показати весь коментар
26.02.2026 14:27 Відповісти
Вася! Ви б залізло назад, в своє середовище!🤨
показати весь коментар
26.02.2026 15:42 Відповісти
Ботва тобі взагалі слова не давали 🤦
показати весь коментар
26.02.2026 15:45 Відповісти
Примітивненько, младший єфрейтор Петров!😬
показати весь коментар
26.02.2026 16:01 Відповісти
Так візьми і загугли
показати весь коментар
26.02.2026 18:22 Відповісти
А навіщо копіювати рашистів? Може просто заборонити присутність в Телеграму державним органам, чиновникам і все? Що за бред з блокуванням?
показати весь коментар
26.02.2026 14:45 Відповісти
телеграмм всего лишь инструмент, не будет телеграмма будет, вотсап, не будет вотсапа будет чтото другое. Чего ********* до этого телеграмма? Хотят быть похожими на роспомойку? Находить тупоголовых для поджога машин можно везде не только в телеграмме.
показати весь коментар
26.02.2026 14:47 Відповісти
Практика показує,що знаходять тільки по телеграму,тому,що там сидять всі довбойоби
показати весь коментар
26.02.2026 14:56 Відповісти
якщо людина довбойоб то вона себе по-любому проявить, з телеграмом чи без.
показати весь коментар
26.02.2026 15:04 Відповісти
Ви з роду людинолобів?🧐
показати весь коментар
26.02.2026 15:55 Відповісти
Так але саме телеграм - зручний інструмент ворога для використання довбойобів .
Його принаймні треба жорстко контролювати.
показати весь коментар
26.02.2026 17:56 Відповісти
Деякі вже пропонують створити "національний мессенджер" на базі Дії... Типу як в рф - макс чи як він там називається.
показати весь коментар
26.02.2026 16:27 Відповісти
А де ж він буде потужніми відосиками потужнічати у голови наріду?
показати весь коментар
26.02.2026 14:57 Відповісти
вже росію в приклад ставлять - дожилися
показати весь коментар
26.02.2026 15:25 Відповісти
Здається криворізький курдупель 🤡 таки готується провести "вибори"
показати весь коментар
26.02.2026 19:20 Відповісти
 
 