Повністю заблокувати Telergam в Україні неможливо, а от зашкодити його роботі - можна, - експерт
Заблокувати Telegram в Україні майже неможливо, бо це потребуватиме колосальних ресурсів.
Про це заявив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Чи можливо повністю заблокувати технічними засобами Телеграм в Україні? Повністю - ні. Чи можна зашкодити його роботі, щоб він повільніше працював, дратував користувачів? Так, можна. Але для цього потрібні не ситуативні заяви якогось політика - щоб усі побігли щось робити, щось зробили, побігли назад - і далі усе, як раніше", - зазначив він.
За словами Корсуна, для цього потрібні системність, організованість, фінансування.
"На Росії це зробили вже дуже давно, створивши Роскомнадзор, обклавши його нормативкою, забезпечивши йому стабільне і велике фінансування; а головне - забезпечивши його технічними можливостями, тобто важелями прямого впливу на інтернет-сервіс провайдерів, мобільних операторів, дата-центри і взагалі усі вузли, задіяні у функціонуванні національного сегмента інтернету", - каже експерт.
Тому, зазначив Корсун, заблокувати Telegram майже неможливо, бо це потребуватиме колосальних ресурсів.
"От зашкодити - можна, адже Телеграм - це також і мережа компаній в Україні, які отримали від Дурова дозвіл на проведення комерційної діяльності і продаж рекламних послуг.
І це достатньо великий ринок, на який можна сильно вплинути; скажімо, за допомогою санкцій. Наприклад, якщо внести це в перелік підсанкційного програмного забезпечення, це спричинить дуже великі проблеми, особливо - вдарить по грошах", - пояснив експерт.
Він зазначив, що адміністрація Telegram ніяк не реагує на спроби комунікувати з ними щодо питань ризиків.
"Але згадаймо: так само було і з Францією, доки Дурова не затримали у аеропорту "Орлі". І тоді ця комунікація з французькою владою якось пішла....Так само можна робити і в Україні. Звичайно, навряд чи Дуров сюди приїде. А ось економічними методами на політику Телеграм цілком можна вплинути. І змусити виконувати хоча б якісь умови в інтересах України", - додав він.
Повний матеріал про думки політиків, військових та правоохоронців щодо блокування Telegram читайте за посиланням.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.
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стратегічноі і державницької мети ноль
А щодо державницької мети - то тоді треба було тєлєгу щемити ще на "зльоті", але тоді такі державники взагалі не мали би жодних шанів пробитись із своїми державницькими ідеями у політику, бо більшіть виборців або ідіоти, які не ходять на вибори, або довбойоби, контужені умовним "тєлевізором" (або тим же тєлєграмом).
А тепер "Вільно!", "Розійдись!"
Росіяни крім проведення терактів ще й гроші на українцях заробляють. Треш.
Ви точно думали, що голос і слуги нас ведуть в ЄС?! 😂😂😂
Його принаймні треба жорстко контролювати.