Затримано агента РФ, який допомагав окупантам у нових спробах "пробитися" до Куп’янська, - СБУ. ФОТО

На Харківщині викрито агента російського ГРУ, який готував координати для ударів рашистів на Куп'янському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Окупанти сподівалися використати отримані дані для підготовки нових спроб прорватися до Куп'янська.

Хто працював на ворога?

Агентурні завдання виконував завербований 49-річний харків’янин, який переховувався від мобілізації в будинку своїх батьків у Чугуївському районі.

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав у Телеграм-каналах способи втечі до Росії.

"В одному з прокремлівських чатів на фігуранта вийшов співробітник гру рф і запропонував йому співпрацю в обмін на "евакуацію". Погодившись на "пропозицію", агент почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити і позначити на гугл-картах геолокації Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Чоловік використовував подвір’я приватного будинку своїх батьків як спостережний пункт, з якого він фіксував час та орієнтовні напрямки роботи артилерії ЗСУ.

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Після цього він проводив дорозвідку поблизу тих місць, де, на його думку, могли бути артпозиції українських військ.

Зібрані координати потенційних "цілей" він накопичував на власному смартфоні для підготовки агентурного звіту ГРУ.

СБУ затримала агента та вжила комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Агенту РФ загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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