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Новини Фото Затримання коригувальників
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Затримано агента РФ, який допомагав окупантам у нових спробах "пробитися" до Куп’янська, - СБУ. ФОТО

На Харківщині викрито агента російського ГРУ, який готував координати для ударів рашистів на Куп'янському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Окупанти сподівалися використати отримані дані для підготовки нових спроб прорватися до Куп'янська.

Хто працював на ворога?

Агентурні завдання виконував завербований 49-річний харків’янин, який переховувався від мобілізації в будинку своїх батьків у Чугуївському районі.

Коригувальник допомагав РФ пробитися до Куп’янська

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав у Телеграм-каналах способи втечі до Росії.

"В одному з прокремлівських чатів на фігуранта вийшов співробітник гру рф і запропонував йому співпрацю в обмін на "евакуацію". Погодившись на "пропозицію", агент почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити і позначити на гугл-картах геолокації Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Чоловік використовував подвір’я приватного будинку своїх батьків як спостережний пункт, з якого він фіксував час та орієнтовні напрямки роботи артилерії ЗСУ.

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Після цього він проводив дорозвідку поблизу тих місць, де, на його думку, могли бути артпозиції українських військ.

Зібрані координати потенційних "цілей" він накопичував на власному смартфоні для підготовки агентурного звіту ГРУ.

СБУ затримала агента та вжила комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Коригувальник допомагав РФ пробитися до Куп’янська

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Агенту РФ загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру харків’янці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого. ФОТО

Автор: 

СБУ (13927) коригування (183) Харківська область (2800)
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Топ коментарі
+11
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26.02.2026 10:22 Відповісти
+4
це лайно ідеологічно вороже до України, і не просто заради грошей він зрадив ‼️
тому невиправний...повісити треба якомога швидше 🥶
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26.02.2026 10:54 Відповісти
+4
Нах*я воно нам живе?
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26.02.2026 10:57 Відповісти
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26.02.2026 10:22 Відповісти
А де обіцяні 30 доларів? Зекономили?
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26.02.2026 10:27 Відповісти
Ми тепер витрамо на утриманні довічно цього ушльопка.
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26.02.2026 13:10 Відповісти
це лайно ідеологічно вороже до України, і не просто заради грошей він зрадив ‼️
тому невиправний...повісити треба якомога швидше 🥶
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26.02.2026 10:54 Відповісти
Нах*я воно нам живе?
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26.02.2026 10:57 Відповісти
Ну що тут сказати.. Дебіл є дебіл. Оце отакі голосували за Голобородька.
Дзвонив би вже краще прямо в сбу, питав би - як пройти на родіну, в орду.
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26.02.2026 11:35 Відповісти
А ти за кого голосувало?
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26.02.2026 13:53 Відповісти
Що, зачепило за живе? Потрібно переосмислити те що накоїв і почати виправляти свою помилку. Інакше так і помреш дурнем.
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26.02.2026 14:24 Відповісти
тєлєгу не можно заборонити, бо такі ****** пасуться саме там, злітаються як мухи на липку стрічку. Для СБУ це зручно і значно полегшує роботу, бо пацієнти самі документують докази, залишається тільки сидіти перед монітором, і збирати ці докази, як збирають артефакти у комп'ютерній грі. Бонусом - премії, позачергові звання та інші ніштяки. Сінєкура...
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26.02.2026 14:10 Відповісти
І головне- на фронт не відправлять. Цінні кадри потрібні владі завжди.
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26.02.2026 14:26 Відповісти
у данному випадку - це один з ніштякв. А щодо потрібності, то вони зараз не тільки владі потрібні, а також і тим людям, які завтра не загинуть від наступного ракетного удару, наведеного цим *******.
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26.02.2026 14:41 Відповісти
 
 