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Новости Фото Задержание корректировщиков
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Задержан агент РФ, помогавший оккупантам в новых попытках "пробиться" в Купянск, - СБУ. ФОТО

В Харьковской области разоблачен агент российского ГРУ, который готовил координаты для ударов рашистов на Купянском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Оккупанты надеялись использовать полученные данные для подготовки новых попыток прорваться в Купянск.

Кто работал на врага?

Агентурные задания выполнял завербованный 49-летний харьковчанин, который скрывался от мобилизации в доме своих родителей в Чугуевском районе.

Корректировщик помогал РФ пробиться в Купянск

В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал в Telegram-каналах способы бегства в Россию.

"В одном из прокремлевских чатов на фигуранта вышел сотрудник ГУФР и предложил ему сотрудничество в обмен на "эвакуацию". Согласившись на "предложение", агент начал обходить прифронтовую местность, чтобы выявить и отметить на гугл-картах геолокации Сил обороны", - говорится в сообщении.

Мужчина использовал двор частного дома своих родителей как наблюдательный пункт, с которого он фиксировал время и ориентировочные направления работы артиллерии ВСУ.

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После этого он проводил доразведку вблизи тех мест, где, по его мнению, могли быть артпозиции украинских войск.

Собранные координаты потенциальных "целей" он накапливал на собственном смартфоне для подготовки агентурного отчета ГРУ.

СБУ задержала агента и приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у мужчины изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Корректировщик помогал РФ пробиться в Купянск

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права внесения залога. Агенту РФ грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении харьковчанке, которая "заманила" полицейских на место теракта во Львове 22 февраля. ФОТО

Автор: 

СБУ (20733) корректировщик (180) Харьковская область (2746)
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Топ комментарии
+11
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26.02.2026 10:22 Ответить
+4
це лайно ідеологічно вороже до України, і не просто заради грошей він зрадив ‼️
тому невиправний...повісити треба якомога швидше 🥶
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26.02.2026 10:54 Ответить
+4
Нах*я воно нам живе?
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26.02.2026 10:57 Ответить
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26.02.2026 10:22 Ответить
А де обіцяні 30 доларів? Зекономили?
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26.02.2026 10:27 Ответить
Ми тепер витрамо на утриманні довічно цього ушльопка.
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26.02.2026 13:10 Ответить
це лайно ідеологічно вороже до України, і не просто заради грошей він зрадив ‼️
тому невиправний...повісити треба якомога швидше 🥶
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26.02.2026 10:54 Ответить
Нах*я воно нам живе?
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26.02.2026 10:57 Ответить
Ну що тут сказати.. Дебіл є дебіл. Оце отакі голосували за Голобородька.
Дзвонив би вже краще прямо в сбу, питав би - як пройти на родіну, в орду.
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26.02.2026 11:35 Ответить
А ти за кого голосувало?
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26.02.2026 13:53 Ответить
Що, зачепило за живе? Потрібно переосмислити те що накоїв і почати виправляти свою помилку. Інакше так і помреш дурнем.
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26.02.2026 14:24 Ответить
тєлєгу не можно заборонити, бо такі ****** пасуться саме там, злітаються як мухи на липку стрічку. Для СБУ це зручно і значно полегшує роботу, бо пацієнти самі документують докази, залишається тільки сидіти перед монітором, і збирати ці докази, як збирають артефакти у комп'ютерній грі. Бонусом - премії, позачергові звання та інші ніштяки. Сінєкура...
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26.02.2026 14:10 Ответить
І головне- на фронт не відправлять. Цінні кадри потрібні владі завжди.
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26.02.2026 14:26 Ответить
у данному випадку - це один з ніштякв. А щодо потрібності, то вони зараз не тільки владі потрібні, а також і тим людям, які завтра не загинуть від наступного ракетного удару, наведеного цим *******.
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26.02.2026 14:41 Ответить
 
 