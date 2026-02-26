Задержан агент РФ, помогавший оккупантам в новых попытках "пробиться" в Купянск, - СБУ. ФОТО

В Харьковской области разоблачен агент российского ГРУ, который готовил координаты для ударов рашистов на Купянском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Оккупанты надеялись использовать полученные данные для подготовки новых попыток прорваться в Купянск.

Кто работал на врага?

Агентурные задания выполнял завербованный 49-летний харьковчанин, который скрывался от мобилизации в доме своих родителей в Чугуевском районе.

В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал в Telegram-каналах способы бегства в Россию.

"В одном из прокремлевских чатов на фигуранта вышел сотрудник ГУФР и предложил ему сотрудничество в обмен на "эвакуацию". Согласившись на "предложение", агент начал обходить прифронтовую местность, чтобы выявить и отметить на гугл-картах геолокации Сил обороны", - говорится в сообщении.

Мужчина использовал двор частного дома своих родителей как наблюдательный пункт, с которого он фиксировал время и ориентировочные направления работы артиллерии ВСУ.

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После этого он проводил доразведку вблизи тех мест, где, по его мнению, могли быть артпозиции украинских войск.

Собранные координаты потенциальных "целей" он накапливал на собственном смартфоне для подготовки агентурного отчета ГРУ.

СБУ задержала агента и приняла комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у мужчины изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права внесения залога. Агенту РФ грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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