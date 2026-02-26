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Новини Заборона Telegram
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Більшість злочинців діють через Telegram, - Нєбитов

Що кажуть у поліції про Telegram та його блокування?

Будь-яка платформа, що працює в Україні та має великий вплив, має діяти в рамках українського законодавства.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у поліції?

"Організовані злочинні групи, кібершахраї та наркоторгівці активно використовують Telegram як платформу для вербування виконавців підпалів автомобілів ЗСУ, знищення об’єктів залізничної інфраструктури й поштових відділень, а також для підготовки замахів на військових та правоохоронців.

У переважній більшості випадків вербування відбувалося саме через цей месенджер. Ба більше — злочинці не лише координують дії, а й контролюють процеси виготовлення вибухових чи запалювальних пристроїв у режимі відеодзвінка. Окремі телеграм-канали анонімно використовуються для продажу наркотиків, збуту зброї та розповсюдження дитячої порнографії", - зазначив він.

Читайте: Блокування Starlink і Telegram створило значні проблеми для військових РФ, - розвідка Естонії

Нєбитов сказав, що не дає оцінок щодо блокування Telegram, оскільки це компетенція інших державних інституцій.

"Але моя позиція принципова: будь-яка платформа, яка працює в Україні та має такий масштаб і вплив, зобов’язана діяти виключно в межах українського законодавства. Закон один для всіх. І жоден цифровий сервіс не може бути поза правовим полем держави", - додав заступник голови Нацполіції.

Думки політиків, військових та експертів щодо Telegram читайте у матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.

Читайте: Повністю заблокувати Telergam в Україні неможливо, а от зашкодити його роботі - можна, - експерт

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо, варто говорити про обмеження

Автор: 

Нацполіція (15731) блокування (742) Telegram (366) Нєбитов Андрій (202)
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Топ коментарі
+9
Сколько мутных фигурантов стало действовать синхронно с путинской засрашкой.
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26.02.2026 15:12 Відповісти
+8
а еще много преступников пользуются интернетом и авто
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26.02.2026 15:29 Відповісти
+7
А ще й через любий месенджер і з використанням мобільного зв"язку, прикінь. "Нада с єтім шо-то дєлать!"
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26.02.2026 15:18 Відповісти
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Сколько мутных фигурантов стало действовать синхронно с путинской засрашкой.
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26.02.2026 15:12 Відповісти
А ще й через любий месенджер і з використанням мобільного зв"язку, прикінь. "Нада с єтім шо-то дєлать!"
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26.02.2026 15:18 Відповісти
закручування гайок, до чого б це? 4 роки війни на телеграм дивились крізь пальці і він не заважав, а тут враз став поперек горла. Нічого просто так не буває.
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26.02.2026 15:18 Відповісти
Пересічний українець має дивитися укрзомботелемараХВон 24/7, тільки і виключно. Будь-які альтернативні джерела інформації заважають зегнидам робити бізнес на війні.
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26.02.2026 15:19 Відповісти
Альтернатива?Ти довбойоб!Телеграм це марафон 2,навіть потужніше.
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26.02.2026 15:32 Відповісти
Так. А біле це чорне. І вода, до речі, не мокра
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26.02.2026 15:41 Відповісти
Всі вербовки були через телеграм.Не реагувати в такій ситуації неможливо.********* і далі залишуть феесбешну помийку для вербовки,пропаганди ЗЕ і срашки.Про яке закручування гайок мова?
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26.02.2026 15:29 Відповісти
Всі? Поділися джерелом цієї статистики?
Що заважає вербувати через вайбер чи сигнал чи щось ще? Простіше тоді відключити інтернет в купі з мобільним зв'язком.
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26.02.2026 15:40 Відповісти
Поцікався дебіла кусок!!!Останні події і до цього через телеграм
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26.02.2026 15:43 Відповісти
Всі твої образи негайно повертаются в твоє ж рило. Так що давай, продовжуй
Ага, через телеграм. Бо так сказали в телевізорі. Треба вірити
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26.02.2026 15:44 Відповісти
Я ж кажу,що ти дятел !!!Скріни з телеграму(переписка) долучали до новин,чи то підробка
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26.02.2026 15:47 Відповісти
Повернулося тобі до сьомого коліна. Це ти дятел. Про діпфейк нічого не чув? Зараз першокласник таких "скрінів" десяток зробить за 5 хвилин.
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26.02.2026 15:48 Відповісти
В телеграмі сидять такі дятли,як ти .Не памятає,що було вчора
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26.02.2026 15:44 Відповісти
А на чому ти сидиш? Не відпускає.
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26.02.2026 15:46 Відповісти
Поліцай каже: "Закон один для всіх". Комедія
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26.02.2026 15:18 Відповісти
А через ватсап чи вайбер не діють злочинці? Або через звичайний смс? В поліції всі такі тупі?
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26.02.2026 15:27 Відповісти
а еще много преступников пользуются интернетом и авто
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26.02.2026 15:29 Відповісти
Заступник нацполіції коли твої підопічні в кінці кінців навчаються воювати?
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26.02.2026 15:29 Відповісти
Готують грунт для заборони. З руснявими соцмережами так само було.
Тільки, на відміну від соцмереж, месенджер все-таки інший, менш інтимний, тому більше функціональний простір має.
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26.02.2026 15:35 Відповісти
Зовсім дурачок?Цю помийку не закриють ніколи,лише видимість потужної роботи.
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26.02.2026 15:39 Відповісти
Де буде віщати потужний,ОПа,стадо придворних блогерів?
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26.02.2026 15:40 Відповісти
Подивимось.
З втєнтаклєм і одноглазніками схоже було, тільки тоді "сінім кітом" лякали.
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26.02.2026 15:41 Відповісти
Їпать ти провів паралелі.Від великого ума ?
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26.02.2026 15:42 Відповісти
Кажу ж, подивимось.
Якщо я правий, буду вумним.
Якщо ні - будемо з тєлєгой далі.
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26.02.2026 15:44 Відповісти
Ну ок .
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26.02.2026 15:45 Відповісти
«На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь, и делай с ним, что хошь!».
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26.02.2026 15:38 Відповісти
і причому тут Телеграм ?
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26.02.2026 15:39 Відповісти
Так вербування рашистами бидла відбуваются переважно через телеграм канали і як не дивно почався вой не дуже розумних людей "це порушення свободи слова" ,але в країні війна з найкривавішим ворогом ,я памятаю при Порошенку закрили "в контакте" і "однокласники" які мали мільйоні аудиторію і що дуже багато знайшлося тих хто хотів відновити ? за них просто забули.Вся проблема що в телеграм каналах дуже успішно ведется возвеличування президента і критика будь якої опозиції ось чепляются.
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26.02.2026 15:45 Відповісти
А ще всі злочинці дихають повітрям . Давайте приберемо повітря, і злочинність зникне.
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26.02.2026 15:48 Відповісти
Більшість злочинців сидить в офісі ЗЕбіла і шкодить народу з 2019 року... Просто мусору очі повилазило...
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26.02.2026 15:52 Відповісти
Где-то я уже такое слышал)
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26.02.2026 15:54 Відповісти
Цирк.
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26.02.2026 15:57 Відповісти
99.9% шахедів летять на Україну повітрям. Президентським указом вимагаю заборонити повітря!
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26.02.2026 15:58 Відповісти
Є багато інших месенджерів через які терористи можуть робити свої темні справи, наприклад signal
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26.02.2026 16:27 Відповісти
 
 