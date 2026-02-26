Більшість злочинців діють через Telegram, - Нєбитов
Будь-яка платформа, що працює в Україні та має великий вплив, має діяти в рамках українського законодавства.
Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ.
Що кажуть у поліції?
"Організовані злочинні групи, кібершахраї та наркоторгівці активно використовують Telegram як платформу для вербування виконавців підпалів автомобілів ЗСУ, знищення об’єктів залізничної інфраструктури й поштових відділень, а також для підготовки замахів на військових та правоохоронців.
У переважній більшості випадків вербування відбувалося саме через цей месенджер. Ба більше — злочинці не лише координують дії, а й контролюють процеси виготовлення вибухових чи запалювальних пристроїв у режимі відеодзвінка. Окремі телеграм-канали анонімно використовуються для продажу наркотиків, збуту зброї та розповсюдження дитячої порнографії", - зазначив він.
Нєбитов сказав, що не дає оцінок щодо блокування Telegram, оскільки це компетенція інших державних інституцій.
"Але моя позиція принципова: будь-яка платформа, яка працює в Україні та має такий масштаб і вплив, зобов’язана діяти виключно в межах українського законодавства. Закон один для всіх. І жоден цифровий сервіс не може бути поза правовим полем держави", - додав заступник голови Нацполіції.
Думки політиків, військових та експертів щодо Telegram читайте у матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.
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Що заважає вербувати через вайбер чи сигнал чи щось ще? Простіше тоді відключити інтернет в купі з мобільним зв'язком.
Ага, через телеграм. Бо так сказали в телевізорі. Треба вірити
Тільки, на відміну від соцмереж, месенджер все-таки інший, менш інтимний, тому більше функціональний простір має.
З втєнтаклєм і одноглазніками схоже було, тільки тоді "сінім кітом" лякали.
Якщо я правий, буду вумним.
Якщо ні - будемо з тєлєгой далі.