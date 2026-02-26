Більшість злочинців діють через Telegram, - Нєбитов

Будь-яка платформа, що працює в Україні та має великий вплив, має діяти в рамках українського законодавства.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у поліції?

"Організовані злочинні групи, кібершахраї та наркоторгівці активно використовують Telegram як платформу для вербування виконавців підпалів автомобілів ЗСУ, знищення об’єктів залізничної інфраструктури й поштових відділень, а також для підготовки замахів на військових та правоохоронців.



У переважній більшості випадків вербування відбувалося саме через цей месенджер. Ба більше — злочинці не лише координують дії, а й контролюють процеси виготовлення вибухових чи запалювальних пристроїв у режимі відеодзвінка. Окремі телеграм-канали анонімно використовуються для продажу наркотиків, збуту зброї та розповсюдження дитячої порнографії", - зазначив він.

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Нєбитов сказав, що не дає оцінок щодо блокування Telegram, оскільки це компетенція інших державних інституцій.

"Але моя позиція принципова: будь-яка платформа, яка працює в Україні та має такий масштаб і вплив, зобов’язана діяти виключно в межах українського законодавства. Закон один для всіх. І жоден цифровий сервіс не може бути поза правовим полем держави", - додав заступник голови Нацполіції.

Думки політиків, військових та експертів щодо Telegram читайте у матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що теракт у Львові організувала Росія. Виконавці теракту були завербовані через Telegram.

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