"Есть опасения за жизнь двух человек": Клименко о состоянии пострадавших вследствие теракта во Львове

Шесть полицейских и шесть нацгвардейцев, получившие ранения во время теракта во Львове, продолжают находиться в больницах. Состояние двоих из них тяжелое.

Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Двое пострадавших в тяжелом состоянии

"После теракта во Львове шесть полицейских и шесть нацгвардейцев в больнице, к сожалению, травмы очень серьезные. Есть опасения за жизнь двух человек", - сказал министр.

Теракт во Львове

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

