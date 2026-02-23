655 3
"Есть опасения за жизнь двух человек": Клименко о состоянии пострадавших вследствие теракта во Львове
Шесть полицейских и шесть нацгвардейцев, получившие ранения во время теракта во Львове, продолжают находиться в больницах. Состояние двоих из них тяжелое.
Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Двое пострадавших в тяжелом состоянии
"После теракта во Львове шесть полицейских и шесть нацгвардейцев в больнице, к сожалению, травмы очень серьезные. Есть опасения за жизнь двух человек", - сказал министр.
Теракт во Львове
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.
А Клименко і Виговський, щось дико петляють про ЗАМОВНИКА та організаторів майорів мусорських, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
Око за око!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!!