Новости Теракт во Львове
655 3

"Есть опасения за жизнь двух человек": Клименко о состоянии пострадавших вследствие теракта во Львове

Теракт во Львове

Шесть полицейских и шесть нацгвардейцев, получившие ранения во время теракта во Львове, продолжают находиться в больницах. Состояние двоих из них тяжелое.

Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Двое пострадавших в тяжелом состоянии

"После теракта во Львове шесть полицейских и шесть нацгвардейцев в больнице, к сожалению, травмы очень серьезные. Есть опасения за жизнь двух человек", - сказал министр.

Теракт во Львове

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

Клименко і Зеленський «забули» доповісти Українцям, про затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команлхду убивати Захисника України, Сергія Русінова!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють про ЗАМОВНИКА та організаторів майорів мусорських, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
Око за око!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 22:38 Ответить
Якби поліція у Львові працювала професійно, терактів не було б.
показать весь комментарий
23.02.2026 23:01 Ответить
 
 