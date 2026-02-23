"Є побоювання за життя двох людей": Клименко про стан постраждалих внаслідок теракту у Львові

Шість поліцейських та шість нацгвардійців, які зазнали пораненень під час теракту у Львові, продовжують перебувати у лікарнях. Стан двох з них важкий.

Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Двоє постраждалих у важкому стані

"Після теракту у Львові шість поліцейських і шість нацгвардійців в лікарні, на жаль, травми дуже серйозні. Є побоювання за життя двох людей",- сказав міністр.

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

Клименко і Зеленський «забули» доповісти Українцям, про затримання учасників замовного убивства з керівництва МВС і НацПолу в Черкаській області м, Корсуня, що дали команлхду убивати Захисника України, Сергія Русінова!! Сценарій убивства мусорами Ветерана війни точно, як і убивство Сашка Білого! Теж носилися-гадили мусора з наркотою-зброєю, щоб себе відбілити!!
А Клименко і Виговський, щось дико петляють про ЗАМОВНИКА та організаторів майорів мусорських, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
Мо, чекають на зустрічі з Захисниками Украни, як ригоАНАЛЬНІ у 2013-14 роках беркутня з мусорами???? А потім, усі поховалися по підвалах…
Око за око!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!!
23.02.2026 22:38 Відповісти
Якби поліція у Львові працювала професійно, терактів не було б.
23.02.2026 23:01 Відповісти
 
 