"Є побоювання за життя двох людей": Клименко про стан постраждалих внаслідок теракту у Львові
Шість поліцейських та шість нацгвардійців, які зазнали пораненень під час теракту у Львові, продовжують перебувати у лікарнях. Стан двох з них важкий.
Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Двоє постраждалих у важкому стані
"Після теракту у Львові шість поліцейських і шість нацгвардійців в лікарні, на жаль, травми дуже серйозні. Є побоювання за життя двох людей",- сказав міністр.
Теракт у Львові
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.
А Клименко і Виговський, щось дико петляють про ЗАМОВНИКА та організаторів майорів мусорських, як і генпрокурор щодо кабміндічів!?!?!?
