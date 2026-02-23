"Є побоювання за життя двох людей": Клименко про стан постраждалих внаслідок теракту у Львові

Шість поліцейських та шість нацгвардійців, які зазнали пораненень під час теракту у Львові, продовжують перебувати у лікарнях. Стан двох з них важкий.

Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Двоє постраждалих у важкому стані

"Після теракту у Львові шість поліцейських і шість нацгвардійців в лікарні, на жаль, травми дуже серйозні. Є побоювання за життя двох людей",- сказав міністр.

Теракт у Львові

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

