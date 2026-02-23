РУС
Новости Противодействие терактам
909 16

МВД готовит новый алгоритм действий правоохранителей при вызовах на террористические атаки, - Клименко

поліція

Министерство внутренних дел Украины разработает для сотрудников полиции новый алгоритм реагирования на вызовы. Его планируют согласовать с СБУ и Генеральной прокуратурой.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Будут изменения

По его словам, алгоритм будет комплексным, чтобы не увеличить время реагирования и одновременно обеспечить защиту сотрудников. Он будет готов через несколько дней.

Клименко рассказал, что для организации теракта действует единая схема — полицейских сообщают о преступлении, на которое нужно выехать как можно быстрее. Чаще всего вербуют детей — для поджогов автомобилей, почты, админзданий или "курьерской доставки" взрывчатки. Также вербуют людей, которые срочно нуждаются в деньгах.

Глава МВД отметил, что полиция прорабатывает новый алгоритм выезда на подобные вызовы, включая анализ заявок от граждан. "Важно не снизить скорость реагирования, но в то же время создать более безопасный механизм для правоохранителей".

"Наши сотрудники будут нуждаться в соответствующих технических ресурсах, кинологической службе, взрывотехниках", - пояснил Клименко.

Он добавил, что правоохранители должны действовать четко по инструкциям, которые будут доводиться до их сведения перед каждым дежурством. Соответствующие подразделения будут переформатированы для выполнения задач и помощи патрульной полиции, а также будут сопровождать несение службы.

Теракт во Львове

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

