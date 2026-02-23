МВС готує новий алгоритм дій правоохоронців під час викликів на терористичні атаки, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ України розробить для працівників поліції новий алгоритм реагування на виклики. Його планують узгодити з СБУ та Генеральною прокуратурою.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Будуть зміни

За його словами, алгоритм буде комплексним, аби не зменшити час реагування та водночас забезпечити захист працівників. Він буде готовим через кілька днів.

Клименко розповів, що для організації теракту діє єдина схема — поліцейських повідомляють про злочин, на який потрібно виїхати якнайшвидше. Найчастіше вербують дітей — для підпалів автівок, пошти, адмінбудівель або "курʼєрської доставки" вибухівки. Також вербують людей, які терміново потребують грошей.

Голова МВС зазначив, що поліція пропрацьовує новий алгоритм виїзду на подібні виклики, включно з аналізом заявок від громадян. "Важливо не зменшити швидкість реагування, але водночас створити безпечніший механізм для правоохоронців".

"Наші співробітники потребуватимуть відповідних технічних ресурсів, кінологічної служби, вибухотехніків", - пояснив Клименко.

Він додав, що правоохоронці мають діяти чітко за інструкціями, які доводитимуться перед кожним чергуванням. Відповідні підрозділи будуть переформатовані для виконання завдань та допомоги патрульній поліції, а також супроводжуватимуть несення служби.

Теракт у Львові

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

штат може і ні, але з кишень українського народу пару десятків лярдів накинуть
23.02.2026 20:52
Так а терористами хіба не СБУ займається?
23.02.2026 21:25
... Земарахфон дивився?
а ну скажи що найвеличеишій вчора сказазав?
- не можешь? іди сюди...
23.02.2026 20:48
23.02.2026 20:48
Штат полиции будет увеличен?
23.02.2026 20:49
штат може і ні, але з кишень українського народу пару десятків лярдів накинуть
23.02.2026 20:52
Так набір у них ведеться і так постійно
23.02.2026 20:53
Тільки так, можна навчити батьківщину любити.
23.02.2026 22:03
Так а терористами хіба не СБУ займається?
23.02.2026 21:25
Займається, можливо і сбу, а от в якомусь оточенні місця події стоять мусора.
24.02.2026 01:19
СБУ займається, але доки альфівці доїдуть вже рак на горі свисне.
24.02.2026 10:36
12 років війни не вистачило щоб, розробити алгорітми дій правоохоронців в країні яку щосекунди атакують зовні й внутрішні гниди.
23.02.2026 21:28
Алгоритм простий обходити стороною...
23.02.2026 21:34
або зловити цивільного і направити туди подивитися.
23.02.2026 22:04
Штат збільшується на 30 відсотків! Кількість патрулювання збільшується на 30 відсотків! Бусифікація збільшується ще на 30 відсотків! ( Питання кого бусифікувати якщо вже дідів 60+ , і з хворобами заразними оформили, от питання) Модернізація від хфедорова!
24.02.2026 00:21
від такого терору ніяких алгоритмів в принципі не може бути, хіба що підключати ШІ, щоб швидко аналізував відео з місць викликів і давав відповідь чи не було там якоїсь підозрілої діяльності. Але це задача точно не для поліції, ніякими наказами її не вирішиш, потрібні специ по ШІ і саме складне для наших злодюг - чималі кошти.
24.02.2026 01:04
Не дуже сподівайтесь шо з цього шо небудь путьнє вийде - все шо роблять зелоношкірі - то все лайно - хто по рукожопію, хто навмисно.
24.02.2026 01:21
Новий алгоритм це прибрати з посад замасковану у вишиванки російську агентуру яку попризначав тупий зеленський по наказу єрмака татарова подоляка, а потім самих татарова єрмака подоляка на гілляки! І буде всім щастя.
24.02.2026 08:20
 
 