МВС готує новий алгоритм дій правоохоронців під час викликів на терористичні атаки, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ України розробить для працівників поліції новий алгоритм реагування на виклики. Його планують узгодити з СБУ та Генеральною прокуратурою.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Будуть зміни

За його словами, алгоритм буде комплексним, аби не зменшити час реагування та водночас забезпечити захист працівників. Він буде готовим через кілька днів.

Клименко розповів, що для організації теракту діє єдина схема — поліцейських повідомляють про злочин, на який потрібно виїхати якнайшвидше. Найчастіше вербують дітей — для підпалів автівок, пошти, адмінбудівель або "курʼєрської доставки" вибухівки. Також вербують людей, які терміново потребують грошей.

Голова МВС зазначив, що поліція пропрацьовує новий алгоритм виїзду на подібні виклики, включно з аналізом заявок від громадян. "Важливо не зменшити швидкість реагування, але водночас створити безпечніший механізм для правоохоронців".

"Наші співробітники потребуватимуть відповідних технічних ресурсів, кінологічної служби, вибухотехніків", - пояснив Клименко.

Він додав, що правоохоронці мають діяти чітко за інструкціями, які доводитимуться перед кожним чергуванням. Відповідні підрозділи будуть переформатовані для виконання завдань та допомоги патрульній поліції, а також супроводжуватимуть несення служби.

Теракт у Львові

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

