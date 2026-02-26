У 2025 році викрили 24 неповнолітніх, причетних до терактів, - Нєбитов
У 2025 році правоохоронці викрили 24 неповнолітніх, причетних до вчинення терактів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю заступника голови Національна поліція України Андрія Нєбитова виданню Lb.ua.
За словами Нєбитова, 80% виконавців терактів — це місцеві мешканці. Лише 20% виїжджали до інших міст для виконання завдань.
"У 80% виконавці – місцеві мешканці, лише 20% виїздили в сусідні міста. Тобто росіянам вдається знайти виконавців будь-де, у великих містах це простіше", – зазначив він.
Хто причетний до терактів
Нєбитов повідомив, що 85% виконавців та осіб, причетних до злочинів, раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців. Зокрема, частину з них притягували до відповідальності за домашнє насильство.
За його даними, у 90% випадків використовувалися саморобні вибухові пристрої. Вони приводилися в дію за допомогою електродетонаторів. Складові таких пристроїв здебільшого є предметами побутового вжитку.
У 2025 році серед викритих осіб було 24 неповнолітніх віком від 14 до 17 років.
Профілактика та протидія диверсіям
За словами заступника голови Нацполіції, із літа 2024 року правоохоронці активізували профілактичну роботу. Вони звернулися до шкіл, органів місцевого самоврядування та медіа з метою проведення інформаційної кампанії.
- Раніше Нєбитов заявляв, що організовані злочинні групи, кібершахраї та наркоторгівці активно використовують Telegram як платформу для вербування виконавців підпалів автомобілів ЗСУ, знищення об’єктів залізничної інфраструктури й поштових відділень, а також для підготовки замахів на військових та правоохоронців.
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Та жартую і так ясно)
Приклад наслідків, повного бездіяльності парламенсько-президентів на посадах, за 30 років відновлення Незалежності України, після століть окупації її московитами та концТаборів ГУЛАГУ, КардЛАГу та АЛЖИРУ!!!
Але самі особи на парламенсько-президенських посадах та їх рідня і родичі та кримінальні ОЗУ, отримали за цей же час майна у власність на млрд доларів!!! Тому неповнолітні убивці Українців, отримують завдання від московських окупантів, а оті *********, парлеменсько-президентське з родичами, потікало з України і її не захищає, а лише чекає на чергові посади в Україні !!