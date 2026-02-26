У 2025 році викрили 24 неповнолітніх, причетних до терактів, - Нєбитов

У 2025 році правоохоронці викрили 24 неповнолітніх, причетних до вчинення терактів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю заступника голови Національна поліція України Андрія Нєбитова виданню Lb.ua.

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За словами Нєбитова, 80% виконавців терактів — це місцеві мешканці. Лише 20% виїжджали до інших міст для виконання завдань.

"У 80% виконавці – місцеві мешканці, лише 20% виїздили в сусідні міста. Тобто росіянам вдається знайти виконавців будь-де, у великих містах це простіше", – зазначив він.

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Хто причетний до терактів

Нєбитов повідомив, що 85% виконавців та осіб, причетних до злочинів, раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців. Зокрема, частину з них притягували до відповідальності за домашнє насильство.

За його даними, у 90% випадків використовувалися саморобні вибухові пристрої. Вони приводилися в дію за допомогою електродетонаторів. Складові таких пристроїв здебільшого є предметами побутового вжитку.

У 2025 році серед викритих осіб було 24 неповнолітніх віком від 14 до 17 років.

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Профілактика та протидія диверсіям

За словами заступника голови Нацполіції, із літа 2024 року правоохоронці активізували профілактичну роботу. Вони звернулися до шкіл, органів місцевого самоврядування та медіа з метою проведення інформаційної кампанії.

Раніше Нєбитов заявляв, що організовані злочинні групи, кібершахраї та наркоторгівці активно використовують Telegram як платформу для вербування виконавців підпалів автомобілів ЗСУ, знищення об’єктів залізничної інфраструктури й поштових відділень, а також для підготовки замахів на військових та правоохоронців.

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