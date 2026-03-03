Женщина пыталась устроиться в ТЦК на Харьковщине, чтобы шпионить для РФ, - СБУ
Российская агентка пыталась устроиться в ТЦК в Харьковской области, чтобы шпионить для оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Женщина прибыла на Харьковщину из Черкасс, арендовала квартиру и записалась на собеседование на должность психолога в местный ТЦК.
В случае трудоустройства она должна была передавать россиянам персональные данные украинских воинов и информацию о дислокации Сил обороны на восточном фронте.
Другие "задания" женщины от оккупантов
"До этого она на своем автомобиле объехала прифронтовую громаду, чтобы выявить пункты сосредоточения личного состава и техники украинских войск", - отметили в Службе безопасности.
СБУ задокументировала вражескую разведывательную деятельность, заблаговременно обезопасила локации Сил обороны и задержала агента до ее визита в ТЦК.
В ходе расследования было установлено, что после дистанционной вербовки фигурантки ее первым заданием была корректировка воздушных атак РФ по энергообъектам Черкасской области.
Чтобы наводить российские обстрелы, злоумышленница прибывала на места вражеских "прилетов", фиксировала их последствия и пыталась выявить позиции средств ПВО.
Далее она выехала в Краматорск, где по поручению ФСБ искала запасные командные пункты украинских защитников. После этого агента "отрядили" в Харьковскую область.
У задержанной обнаружен смартфон с доказательствами контактов с ФСБ и патроны к стрелковому оружию.
В настоящее время ей сообщено о подозрении в государственной измене. Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Яке майно у деградантки?
Не хочуть працювати, ловити тих хто дійсно працює з секретною інформацією та має до неї доступ.
фсб топ чиновників вербує, а не цих недолугих для підвищення статистики.