15 лет тюрьмы получила предательница, наводившая российские авиабомбы на защитников Покровска

Благодаря доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила агент ФСБ, которую разоблачили в октябре 2024 года при корректировке вражеского огня на Покровском направлении.

Сотрудники СБУ задержали ее в Кировоградской области, куда она прибыла из Донецкой области, чтобы в дальнейшем выехать в РФ через третьи страны, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Во время обысков у нее изъяли российский паспорт, который она надеялась использовать для бегства в страну-агрессора.

Как установило расследование, злоумышленницей оказалась завербованная врагом 38-летняя жительница Селидово в Донецкой области. Женщина входила в агентурную сеть ФСБ, которую разоблачили в октябре 2023 года во время спецоперации Службы безопасности на территории региона.

Тогда сотрудники СБУ задержали двух вражеских корректировщиков, которые отслеживали маршруты движения военной техники ВСУ в районе Селидово и Кураховки.

Сейчас тюремный срок получила их сообщница, которая действовала отдельно и наводила российские авиабомбы на позиции Сил обороны под Покровском.

По материалам дела, она объезжала на автомобиле или пешком обходила местность возле передовой. Затем через мессенджер отправляла куратору из ФСБ текстовые сообщения и скриншоты гугл-карт с отметками координат объектов ВСУ.

По материалам Службы безопасности суд признал ее виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Также читайте: 15 лет тюрьмы получила агент ГРУ, устанавливавшая "видеоловушку", чтобы навести баллистику по Черниговщине