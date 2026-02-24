РУС
Новости Осуждение корректировщика
991 5

15 лет тюрьмы получила агент ГРУ, устанавливавшая "видеоловушку", чтобы навести баллистику по Черниговщине

15 лет тюрьмы получила агентка ГРУ: детали

По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила агент российской военной разведки, которую СБУ задержала в апреле 2025 года в Черниговской области.

Как установило расследование, злоумышленница пыталась скорректировать ракетную атаку РФ по железнодорожной станции региона, которая, по мнению врага, была задействована в транспортной логистике Сил обороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По материалам дела, заказ оккупантов выполняла завербованная рашистами 31-летняя бывшая продавщица из местного супермаркета. В поле зрения оккупантов она попала, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

Чтобы навести баллистику на украинские объекты, агент должна была установить возле местного перегона Укрзалізниці замаскированную видеокамеру с павербанком и удаленным доступом для российского ГРУ.

С помощью видеоустройства враг надеялся следить за перемещением подвижного состава и нанести по нему удар в момент временной остановки на станции.

Кроме этого, агент отслеживала местоположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ для "обхода" украинской ПВО во время воздушного нападения.

Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно раскрыла вражеский замысел и задержала агента, когда она готовила ракетную атаку РФ.

Во время обыска у нее изъята шпионская мини-камера и смартфон с анонимным чатом в мессенджере, в котором она контактировала с ГРУ.

По материалам СБУ суд признал агентку виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Автор: 

СБУ (2815) ГРУ (29) Черниговская область (539)
На 15 років роботою забезпечена, якщо виживе.
24.02.2026 17:10 Ответить
агентуру свою рф висмикує першочергово
24.02.2026 17:24 Ответить
Це не Деркач і не Медведчук. Вона нікому не потрібна вже. Навіть Богуслаєв не викликає цікавості
24.02.2026 17:43 Ответить
рахуємо дні через скільки її обміняють...
24.02.2026 17:22 Ответить
Нвже в них дійсно все так погано, що треба для розвідки, вербувати дурнуватих "агенток", з місцевого супермаркету?
