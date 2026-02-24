УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7660 відвідувачів онлайн
Новини Засудження коригувальників
1 147 6

15 років тюрми отримала агентка ГРУ, яка встановлювала "відеопастку", щоб навести балістику по Чернігівщині

15 років тюрми отримала агентка ГРУ: деталі

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, яку СБУ затримала у квітні 2025 року на Чернігівщині.

Як встановило розслідування, зловмисниця намагалася скоригувати ракетну атаку РФ по залізничній станції регіону, яка, на думку ворога, задіяна у транспортній логістиці Сил оборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконувала завербована рашистами 31-річна колишня продавчиня з місцевого супермаркету. У поле зору окупантів вона потрапила, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Щоб навести балістику на українські об’єкти, агентка мала встановити біля місцевого перегону Укрзалізниці замасковану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російського ГРУ.

За допомогою відеопристрою ворог сподівався стежити за переміщенням рухомого складу і вдарити по ньому в момент тимчасової зупинки на станції.

Крім цього, агентка відстежувала місця розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ для "обходу" української ППО під час повітряного нападу.

Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила ворожий задум і затримала агентку, коли вона готувала ракетну атаку РФ.

Під час обшуку в неї вилучено шпигунську мінікамеру та смартфон з анонімним чатом у месенджері, в якому вона контактувала з ГРУ.

За матеріалами СБУ суд визнав агентку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські "КАБи" на оборонців Лиману

Автор: 

СБУ (13916) ГРУ (115) Чернігівська область (1381)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 15 років роботою забезпечена, якщо виживе.
показати весь коментар
24.02.2026 17:10 Відповісти
агентуру свою рф висмикує першочергово
показати весь коментар
24.02.2026 17:24 Відповісти
Це не Деркач і не Медведчук. Вона нікому не потрібна вже. Навіть Богуслаєв не викликає цікавості
показати весь коментар
24.02.2026 17:43 Відповісти
то скажи чому їх таку дрібну агентуру віддають на обмін, якщо ти з тих хто володіє інфою, то маєш знати, що деяких агентів через 2 місяці після затримання передають, і не тільки які на водять, а і кротів в структурах, тобто тих хто шкоди ще може наробити багато
показати весь коментар
25.02.2026 13:45 Відповісти
рахуємо дні через скільки її обміняють...
показати весь коментар
24.02.2026 17:22 Відповісти
Нвже в них дійсно все так погано, що треба для розвідки, вербувати дурнуватих "агенток", з місцевого супермаркету?
показати весь коментар
24.02.2026 17:41 Відповісти
 
 