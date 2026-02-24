15 років тюрми отримала агентка ГРУ, яка встановлювала "відеопастку", щоб навести балістику по Чернігівщині

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, яку СБУ затримала у квітні 2025 року на Чернігівщині.

Як встановило розслідування, зловмисниця намагалася скоригувати ракетну атаку РФ по залізничній станції регіону, яка, на думку ворога, задіяна у транспортній логістиці Сил оборони, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконувала завербована рашистами 31-річна колишня продавчиня з місцевого супермаркету. У поле зору окупантів вона потрапила, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Щоб навести балістику на українські об’єкти, агентка мала встановити біля місцевого перегону Укрзалізниці замасковану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російського ГРУ.

За допомогою відеопристрою ворог сподівався стежити за переміщенням рухомого складу і вдарити по ньому в момент тимчасової зупинки на станції.

Крім цього, агентка відстежувала місця розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ для "обходу" української ППО під час повітряного нападу.

Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила ворожий задум і затримала агентку, коли вона готувала ракетну атаку РФ.

Під час обшуку в неї вилучено шпигунську мінікамеру та смартфон з анонімним чатом у месенджері, в якому вона контактувала з ГРУ.

За матеріалами СБУ суд визнав агентку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

