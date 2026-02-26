15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські авіабомби на оборонців Покровська

Завдяки доказовій базі контррозвідки та слідчих Служби безпеки, 15 років тюрми з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ, яку викрили у жовтні 2024 року на коригуванні ворожого вогню на Покровському напрямку.

Співробітники СБУ затримали її у Кіровоградській області, куди вона прибула з Донеччини, щоб у подальшому виїхати до РФ через треті країни, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Під час обшуків у неї вилучили російський паспорт, який вона сподівалася використати для втечі до країни-агресора.

Як встановило розслідування, зловмисницею виявилася завербована ворогом 38-річна мешканка Селидового на Донеччині. Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку викрили у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

Тоді співробітники СБУ затримали двох ворожих коригувальників, що відслідковували маршрути руху військової техніки ЗСУ в районі Селідового та Курахівки.

Наразі тюремний строк отримала їхня спільниця, яка діяла окремо і наводила російські авіабомби на позиції Сил оборони під Покровськом.

За матеріалами справи, вона об’їжджала на автомобілі або пішки обходила місцевість біля передової. Потім месенджером відправляла куратору від ФСБ текстові повідомлення та скріншоти гугл-карт з позначками координат об’єктів ЗСУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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