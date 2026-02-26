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Новини Фото Незаконна торгівля зброєю
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Намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї: затримано чотирьох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція викрили ще чотирьох організаторів нелегального продажу "трофейної" зброї у різних регіонах України. Серед вилученого у зловмисників – російські автомати АК-12 з глушниками, гранатомети, снайперські гвинтівки та майже 2 кг вибухівки.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Затримано торговців зроєю

Київ

Так, у Києві затримано 57-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за вбивство, а після терміну відбування зайнявся підпільною торгівлею бойовими засобами ураження.

Затримано торговців зроєю

До нелегального бізнесу він залучив свого 65-річного знайомого. Разом вони налагодили канал незаконного переправлення в столицю "трофейної" зброї з фронтових районів сходу України. У подальшому ділки зберігали озброєння у підвалі приватного домоволодіння для продажу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заблоковано канал незаконного постачання зброї та викрито його організаторів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час обшуку в затриманих вилучено:

  • 56 одиниць стрілецької зброї,
  • понад 5,5 тис. набоїв,
  • 30-мм станковий автоматичний гранатомет.

Також у Солом'янському районі столиці викрито ділка, який в орендованій квартирі та власному автомобілі зберігав 15 автоматів Калашникова для збуту.

Затримано торговців зроєю

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині затримано 54-річного автомеханіка з Кам'янського району, який на власному подвір’ї облаштував схрон для зберігання пластиду і тротилу з детонаторами, а також ящиків з набоями. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він у месенджерах підшукував клієнтів для збуту прихованого арсеналу.

Також дивіться: СБУ та Нацполіція викрили ще 7 ділків на підпільній торгівлі "трофейною" зброєю. ФОТОрепортаж

Затримано торговців зроєю

Що загрожує?

Зазначається, що наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також дивіться: Майже 50 автоматів, кулемети та гранатомети: Нацполіція ліквідувала канал нелегального збуту зброї. ФОТОрепортаж

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Всі вилучені бойові засоби ураження буде передано для потреб Сил оборони на фронті.

Затримано торговців зроєю
Затримано торговців зроєю
Затримано торговців зроєю
Затримано торговців зроєю

Автор: 

зброя (7902) Нацполіція (15731) СБУ (13927) торгівля (1597)
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Вільні люди мають зброю!!! А ділки це фсбу...
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26.02.2026 15:27 Відповісти
Протитанкові міни теж продавали? А чому наркоту не підкинули? І чохли схоже мусорські
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26.02.2026 15:39 Відповісти
Мабуть, готувалися до зустрічі падєльників з мацковії??
Сівкович з мертвечуком, таким особам, довіряли охороняти майно у своїх маєтках…
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26.02.2026 15:46 Відповісти
Особливо 14.5мм, дуже ходові набої, на зайців полювати.
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26.02.2026 15:55 Відповісти
мало того, що 14,5, так ще й БЗТ
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26.02.2026 17:37 Відповісти
Як народ справно озброюється, бо від цієї зеленої збродні онуків мойсєя захисту не дочекаєшся?
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26.02.2026 16:17 Відповісти
Дивно,в Києві зброю роздавали з КАМАЗів коли припекло, на ліво і направо.Коли відігнали від Києва орду-відібрали.Циннічно все це,коли біда то народ допоможи,а коли все нормально-то можна народу в лмце плюнути.А хто візьме на себе відповідальність за смерті цивільних під час окупації.В країні війна,але політика мирної країни.Тепер ніхто купляти зброю не буде,особливо після того коли на півдні поліція України злила тих хто має зареєстровану зброю.зброя нелегальна вдома під стріхою набагато вигідніша для безпеки чим легальна.І справа Русіна показала це.Хто захистить громадян коли злочинцями стають поліцейські,СБУ,ДБР?Хто захистить громадян коли держава стає диктатурою.
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28.02.2026 00:23 Відповісти
 
 