Намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї: затримано чотирьох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція викрили ще чотирьох організаторів нелегального продажу "трофейної" зброї у різних регіонах України. Серед вилученого у зловмисників – російські автомати АК-12 з глушниками, гранатомети, снайперські гвинтівки та майже 2 кг вибухівки.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Київ

Так, у Києві затримано 57-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за вбивство, а після терміну відбування зайнявся підпільною торгівлею бойовими засобами ураження.

До нелегального бізнесу він залучив свого 65-річного знайомого. Разом вони налагодили канал незаконного переправлення в столицю "трофейної" зброї з фронтових районів сходу України. У подальшому ділки зберігали озброєння у підвалі приватного домоволодіння для продажу.

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Під час обшуку в затриманих вилучено:

56 одиниць стрілецької зброї,

понад 5,5 тис. набоїв,

30-мм станковий автоматичний гранатомет.

Також у Солом'янському районі столиці викрито ділка, який в орендованій квартирі та власному автомобілі зберігав 15 автоматів Калашникова для збуту.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині затримано 54-річного автомеханіка з Кам'янського району, який на власному подвір’ї облаштував схрон для зберігання пластиду і тротилу з детонаторами, а також ящиків з набоями. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він у месенджерах підшукував клієнтів для збуту прихованого арсеналу.

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Що загрожує?

Зазначається, що наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Всі вилучені бойові засоби ураження буде передано для потреб Сил оборони на фронті.







