Майже 50 автоматів, кулемети та гранатомети: Нацполіція ліквідувала канал нелегального збуту зброї. ФОТОрепортаж
У кількох регіонах України викрили організацію "чорних зброярів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції.
Подробиці
Так, працівники Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління Нацполіції затримали організатора та повідомили йому про підозру.
Правоохоронці встановили, що в Україні орудує група організувала збут трофейної та втраченої під час ведення бойових дій вогнепальної зброї.
Організатором виявився 43-річний житель Полтавщини.
Було задокументовано факт нелегального збуту 12 одиниць автоматичної зброї та понад 1000 набоїв. Вартість свого товару зловмисники оцінили у 820 000 гривень.
Правоохоронці разом із бійцями спецпідрозділу КОРД провели низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників групи та в їхніх автомобілях на території столиці, Полтави та Київщини.
Яку зброю знайшли?
Так, було виявлено схрон зброї:
- 48 автоматів Калашникова;
- 26 пістолетів Макарова;
- 4 кулемети;
- 8 одиниць іншої нарізної вогнепальної зброї;
- 4 гранатомети та 31 постріл до гранатометів;
- 8 мін;
- 76 гранат;
- майже 26 000 набоїв різного калібру, запали, підривачі, детонатори;
- майже 21 кілограм вибухівки;
- глушники, димові шашки, багнет-ножі, споряджені магазини.
Крім того, вилучено готівку - понад 3 000 євро та автомобіль.
Наразі зброю направлено на експертизу.
Організатора злочинної групи, якому інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, затримано.
Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників угруповання.
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