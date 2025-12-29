Майже 50 автоматів, кулемети та гранатомети: Нацполіція ліквідувала канал нелегального збуту зброї. ФОТОрепортаж

У кількох регіонах України викрили організацію "чорних зброярів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції.

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Подробиці

Так, працівники Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління Нацполіції затримали організатора та повідомили йому про підозру.

Правоохоронці встановили, що в Україні орудує група організувала збут трофейної та втраченої під час ведення бойових дій вогнепальної зброї.

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Організатором виявився 43-річний житель Полтавщини.

Було задокументовано факт нелегального збуту 12 одиниць автоматичної зброї та понад 1000 набоїв. Вартість свого товару зловмисники оцінили у 820 000 гривень.

Правоохоронці разом із бійцями спецпідрозділу КОРД провели низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників групи та в їхніх автомобілях на території столиці, Полтави та Київщини.

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Яку зброю знайшли?

Так, було виявлено схрон зброї:

48 автоматів Калашникова;

26 пістолетів Макарова;

4 кулемети;

8 одиниць іншої нарізної вогнепальної зброї;

4 гранатомети та 31 постріл до гранатометів;

8 мін;

76 гранат;

майже 26 000 набоїв різного калібру, запали, підривачі, детонатори;

майже 21 кілограм вибухівки;

глушники, димові шашки, багнет-ножі, споряджені магазини.

Крім того, вилучено готівку - понад 3 000 євро та автомобіль.

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Наразі зброю направлено на експертизу.

Організатора злочинної групи, якому інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, затримано.

Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників угруповання.

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