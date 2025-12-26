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Новини Незаконне зберігання зброї
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Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї, - Нєбитов

Нелегальний обіг зброї: щодня поліція повідомляє до 13 підозр

Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї. Водночас понад 14,5 тисяч громадян добровільно задекларували більше ніж 16 тисяч одиниць вогнепальної зброї – від автоматів до гладкоствольних рушниць.

Про це заявив заступник Голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

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Нелегальний обіг зброї: щодня поліція повідомляє до 13 підозр

При такій кількості зброї криміногенна ситуація залишається стабільною, а деякі види тяжких злочинів навіть досягли свого історичного мінімуму.

Цього року поліція зафіксувала майже 1000 спроб незаконного продажу зброї – усі причетні особи встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності.

"З незаконного обігу вилучено 3392 одиниці вогнепальної зброї та гранатометів, а також майже 14 000 гранат. Коли я зачитував ці цифри колегам із США (країни з більшим населенням і територією) вони були здивовані", - заявив Нєбитов.

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Автор: 

зброя (7933) Нацполіція (15840) Україна (7631) Нєбитов Андрій (205)
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Топ коментарі
+6
Так зробіть як у США, дозвіл на вільну покупку зброї. І американці не будуть дивуватися, та й народ зможе захиститися від злодіїв.
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26.12.2025 22:32 Відповісти
+5
Це просто якась пародія на державне управління! Я знаю, що нинішній владі нічим думати. Так і не треба, просто вивчіть чеський досвід дозвільної системи на зброю і щапровадьте її у нас. Все! Скільки ця ганьба вже буде продовжуватись.
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26.12.2025 22:30 Відповісти
+4
Це крапля в морі, зараз в схованках тисячі і тисячі одиниць зброї закопані
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26.12.2025 22:33 Відповісти

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