Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї, - Нєбитов

Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї. Водночас понад 14,5 тисяч громадян добровільно задекларували більше ніж 16 тисяч одиниць вогнепальної зброї – від автоматів до гладкоствольних рушниць.

Про це заявив заступник Голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

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Нелегальний обіг зброї: щодня поліція повідомляє до 13 підозр

При такій кількості зброї криміногенна ситуація залишається стабільною, а деякі види тяжких злочинів навіть досягли свого історичного мінімуму.

Цього року поліція зафіксувала майже 1000 спроб незаконного продажу зброї – усі причетні особи встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності.

"З незаконного обігу вилучено 3392 одиниці вогнепальної зброї та гранатометів, а також майже 14 000 гранат. Коли я зачитував ці цифри колегам із США (країни з більшим населенням і територією) вони були здивовані", - заявив Нєбитов.

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