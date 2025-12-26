Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї, - Нєбитов
Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї. Водночас понад 14,5 тисяч громадян добровільно задекларували більше ніж 16 тисяч одиниць вогнепальної зброї – від автоматів до гладкоствольних рушниць.
Про це заявив заступник Голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
Нелегальний обіг зброї: щодня поліція повідомляє до 13 підозр
При такій кількості зброї криміногенна ситуація залишається стабільною, а деякі види тяжких злочинів навіть досягли свого історичного мінімуму.
Цього року поліція зафіксувала майже 1000 спроб незаконного продажу зброї – усі причетні особи встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності.
"З незаконного обігу вилучено 3392 одиниці вогнепальної зброї та гранатометів, а також майже 14 000 гранат. Коли я зачитував ці цифри колегам із США (країни з більшим населенням і територією) вони були здивовані", - заявив Нєбитов.
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