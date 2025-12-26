Судитимуть експосадовця Міноборони, який хотів нажитися на будівництві житла для військових. ФОТОрепортаж

До суду направлено кримінальне провадження що до експосадовця Міноборони, який намагався нажитися на будівництві житла для військових

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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"Фігурант разом зі спільниками пообіцяв будівельній компанії сприяння у перемозі в конкурсі на будівництво житла для військовослужбовців у місті Києві. Вартість такої "допомоги" зловмисники оцінили у $1,3 мільйона, які планували отримати у три етапи: $100 тисяч — до початку конкурсу, $400 тисяч — за підписання договору, та ще $800 тисяч — після зведення першої черги житла", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення

У червні 2025 року правоохоронці задокументували злочинну діяльність учасників схеми одразу після одержання ними першого траншу. На підставі зібраних доказів головним фігурантам повідомлено про підозру.

Наразі матеріали кримінального провадження щодо одного зі спільників уже скеровано до суду. Досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Міноборони та іншого пособника, які перебувають під вартою, завершено.

Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та конфіскацією майна.







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