Судитимуть експосадовця Міноборони, який хотів нажитися на будівництві житла для військових. ФОТОрепортаж
До суду направлено кримінальне провадження що до експосадовця Міноборони, який намагався нажитися на будівництві житла для військових
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення
У червні 2025 року правоохоронці задокументували злочинну діяльність учасників схеми одразу після одержання ними першого траншу. На підставі зібраних доказів головним фігурантам повідомлено про підозру.
Наразі матеріали кримінального провадження щодо одного зі спільників уже скеровано до суду. Досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Міноборони та іншого пособника, які перебувають під вартою, завершено.
Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та конфіскацією майна.
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