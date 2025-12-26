Будут судить экс-чиновника Минобороны, который хотел нажиться на строительстве жилья для военных. ФОТОРЕПОРТАЖ
В суд направлено уголовное производство в отношении экс-чиновника Минобороны, который пытался нажиться на строительстве жилья для военных
Об этомсообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
За содеянное им грозит до 12 лет тюремного заключения
В июне 2025 года правоохранители задокументировали преступную деятельность участников схемы сразу после получения ими первого транша. На основании собранных доказательств главным фигурантам сообщено о подозрении.
В настоящее время материалы уголовного производства в отношении одного из сообщников уже направлены в суд. Досудебное расследование в отношении бывшего должностного лица Минобороны и другого пособника, которые находятся под стражей, завершено.
Им инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.
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