Новости Незаконное хранение оружия
310 4

Ежедневно Нацполиция сообщает до 13 подозрений за незаконный оборот оружия, - Небытов

Нелегальный оборот оружия: ежедневно полиция сообщает до 13 подозрений

Ежедневно Нацполиция сообщает до 13 подозрений в незаконном обороте оружия. В то же время более 14,5 тысяч граждан добровольно задекларировали более 16 тысяч единиц огнестрельного оружия – от автоматов до гладкоствольных ружей.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

При таком количестве оружия криминогенная ситуация остается стабильной, а некоторые виды тяжких преступлений даже достигли своего исторического минимума.

В этом году полиция зафиксировала почти 1000 попыток незаконной продажи оружия – все причастные лица установлены и привлечены к уголовной ответственности.

"Из незаконного оборота изъято 3392 единицы огнестрельного оружия и гранатометов, а также почти 14 000 гранат. Когда я зачитывал эти цифры коллегам из США (страны с большим населением и территорией), они были удивлены", - заявил Небытов.

оружие (10570) Нацполиция (17010) Украина (45292) Небытов Андрей (173)
Це просто якась пародія на державне управління! Я знаю, що нинішній владі нічим думати. Так і не треба, просто вивчіть чеський досвід дозвільної системи на зброю і щапровадьте її у нас. Все! Скільки ця ганьба вже буде продовжуватись.
26.12.2025 22:30 Ответить
Так зробіть як у США, дозвіл на вільну покупку зброї. І американці не будуть дивуватися, та й народ зможе захиститися від злодіїв.
26.12.2025 22:32 Ответить
Це крапля в морі, зараз в схованках тисячі і тисячі одиниць зброї закопані
26.12.2025 22:33 Ответить
Амен...
26.12.2025 23:04 Ответить
 
 