Ежедневно Нацполиция сообщает до 13 подозрений за незаконный оборот оружия, - Небытов

Ежедневно Нацполиция сообщает до 13 подозрений в незаконном обороте оружия. В то же время более 14,5 тысяч граждан добровольно задекларировали более 16 тысяч единиц огнестрельного оружия – от автоматов до гладкоствольных ружей.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

При таком количестве оружия криминогенная ситуация остается стабильной, а некоторые виды тяжких преступлений даже достигли своего исторического минимума.

В этом году полиция зафиксировала почти 1000 попыток незаконной продажи оружия – все причастные лица установлены и привлечены к уголовной ответственности.

"Из незаконного оборота изъято 3392 единицы огнестрельного оружия и гранатометов, а также почти 14 000 гранат. Когда я зачитывал эти цифры коллегам из США (страны с большим населением и территорией), они были удивлены", - заявил Небытов.

