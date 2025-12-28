Правоохоронці затримали підозрюваного в пошкодженні менори у Чернігові. ФОТО

Правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні менори у Чернігові в ніч на 22 грудня.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ.

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Поліцейські розшукали причетного

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 22-річний місцевий мешканець. Після скоєного чоловік одразу виїхав до іншої області і переховувався там.

Поліція встановила місцеперебування зловмисника та затримала його.

Яке покарання передбачено

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями).

Такі дії караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 22 грудня, невідомі пошкодили символ єврейського свята Хануки - менору - та залишили напис із закликом до порушення рівноправності громадян.

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