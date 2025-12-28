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Новини Фото Антисемітизм в Україні
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Правоохоронці затримали підозрюваного в пошкодженні менори у Чернігові. ФОТО

Правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні менори у Чернігові в ніч на 22 грудня.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ.

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Поліцейські розшукали причетного

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 22-річний місцевий мешканець. Після скоєного чоловік одразу виїхав до іншої області і переховувався там.

затриманий

Поліція встановила місцеперебування зловмисника та затримала його.

Яке покарання передбачено

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями).

Такі дії караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що у понеділок, 22 грудня, невідомі пошкодили символ єврейського свята Хануки - менору - та залишили напис із закликом до порушення рівноправності громадян.

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Автор: 

Нацполіція (15842) Чернігів (908) вандалізм (450) Чернігівська область (1415) Чернігівський район (201)
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Топ коментарі
+81
Так би Юзіка затримали .
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28.12.2025 02:32 Відповісти
+44
А встановлення мінор у христіянській державі не є "... ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями)?
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28.12.2025 06:13 Відповісти
+38
менше ставте мінор , менше буде пошкоджень ! скільки тризубів стоїть на вулицях Ізраїлю ?
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28.12.2025 02:57 Відповісти

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