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У Чернігові повалили Ханукальну менору: невідомі залишили дискримінаційний напис. ВIДЕО

У понеділок, 22 грудня, невідомі пошкодили символ єврейського свята Хануки - менору - та залишили напис із закликом до порушення рівноправності громадян.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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За даними правоохоронців, на місці події працює слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до пошкодження релігійного символу та нанесення напису.

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Ханука

Ханука у 2025 році тривала з вечора 14 грудня до вечора 22 грудня. Свято присвячене відновленню Єрусалима та повторному освяченню Другого Храму в II столітті до нашої ери.

Ханука відзначається протягом восьми днів і ночей запалюванням свічок у спеціальному канделябрі - ханукії або менорі. Свято також відоме як свято світла і має важливе релігійне та культурне значення для єврейської громади.

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євреї (127) Нацполіція (15828) Чернігів (907) Чернігівська область (1412) Чернігівський район (200)
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Топ коментарі
+50
Сакральним символам місце в храмі, або на території храму. Тоді і не буде отаких ситуацій. А то хто при владі зараз відомо. До чого країну оті теперішні привладні довели -всі бачать. То ще й ніби для провокацій розставляють сакральні символи там де їм не місце.
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22.12.2025 13:21 Відповісти
+34
- Тато, а ми євреї чи росіяни?
- А тобі навіщо?
- Так у нас у дворі хлопчик ровера класного продає. Ось я і думаю, мені поторгуватися і купити, або відібрати і зламати?
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22.12.2025 13:12 Відповісти
+31
То кацапи маркували Україну своми символами, тепер Євреї взялися. В Ізраілі є якись символи України?
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22.12.2025 13:29 Відповісти

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