У Чернігові повалили Ханукальну менору: невідомі залишили дискримінаційний напис. ВIДЕО

У понеділок, 22 грудня, невідомі пошкодили символ єврейського свята Хануки - менору - та залишили напис із закликом до порушення рівноправності громадян.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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За даними правоохоронців, на місці події працює слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до пошкодження релігійного символу та нанесення напису.

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Ханука

Ханука у 2025 році тривала з вечора 14 грудня до вечора 22 грудня. Свято присвячене відновленню Єрусалима та повторному освяченню Другого Храму в II столітті до нашої ери.

Ханука відзначається протягом восьми днів і ночей запалюванням свічок у спеціальному канделябрі - ханукії або менорі. Свято також відоме як свято світла і має важливе релігійне та культурне значення для єврейської громади.

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