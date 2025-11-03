Публікував дописи з антисемітськими висловлюваннями: на Хмельниччині засудили викладача університету
Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області ухвалив обвинувальний вирок місцевому мешканцю, який на своїй сторінці у Facebook систематично поширював дописи з антисемітськими висловлюваннями, закликаючи до насильства та приниження гідності єврейської громади.
Про це повідомила Об’єднана єврейська община України, яка ініціювала провадження, передає Цензор.НЕТ.
Вирок суду
Суд визнав Дмитра Б. винним у порушенні ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України — умисні дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та приниження національної честі й гідності [єврейського народу].
Підсудний повністю визнав свою провину. Під час судового засідання він перепросив за скоєне, видалив образливі публікації та заявив, що усвідомлює скоєне.
Суд призначив покарання у вигляді штрафу.
