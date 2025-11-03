УКР
Новини Антисемітизм в Україні
1 553 18

Публікував дописи з антисемітськими висловлюваннями: на Хмельниччині засудили викладача університету

На Хмельниччині суд визнав винним викладача у антисемітизмі

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області ухвалив обвинувальний вирок місцевому мешканцю, який на своїй сторінці у Facebook систематично поширював дописи з антисемітськими висловлюваннями, закликаючи до насильства та приниження гідності єврейської громади.

Про це повідомила Об’єднана єврейська община України, яка ініціювала провадження, передає Цензор.НЕТ.

Вирок суду

Суд визнав Дмитра Б. винним у порушенні ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України — умисні дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та приниження національної честі й гідності [єврейського народу].

Підсудний повністю визнав свою провину. Під час судового засідання він перепросив за скоєне, видалив образливі публікації та заявив, що усвідомлює скоєне.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Напали зі сльозогінним газом на представника єврейської громади у Києві: порушники - троє неповнолітніх. ФОТО

Автор: 

антисемітизм (126) євреї (130) вирок (1152) суд (11949) Хмельницька область (1040) Кам’янець-Подільський район (7) Кам’янець-Подільський (7)
Топ коментарі
+14
А за українофобію бужанського,95 кварталу та іншої мерзоти ніхто не карає? можна висьміювати принижувати титульну націю і за це нічого не буде.
показати весь коментар
03.11.2025 16:47 Відповісти
+11
Що, міндіча критикував, чи, не дай боже, навеличнішого?
показати весь коментар
03.11.2025 16:36 Відповісти
+9
95 квартал та інші тарапуньки зі штепселями не принижували честь і гідність українців?
показати весь коментар
03.11.2025 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Можливо називав речі своїми іменами.
показати весь коментар
03.11.2025 16:38 Відповісти
Українці то другий сорт для них
показати весь коментар
03.11.2025 16:41 Відповісти
Він ходив по дуже тонкому льоду.
показати весь коментар
03.11.2025 16:41 Відповісти
Гои
показати весь коментар
03.11.2025 17:17 Відповісти
Звідки ви взяли це титульна нація, яким чином воно стосується української національності та закріплене законодавчо?
Української національності - більшене існує!
показати весь коментар
03.11.2025 18:04 Відповісти
Це все означає,що всі рівні,а є рівніші.Коли квартал робив відео з написами ''хохол фільм'',їм за це не було нічого.А семіти це і всі араби.
показати весь коментар
03.11.2025 17:09 Відповісти
А де засудження тих хто не тільки публікує антиукраїнські висловлювання, а й знімає відео! Чи тільки закон для Гєврєєв?
показати весь коментар
03.11.2025 17:11 Відповісти
А за ханукію на честь єврейського повстання за 160 років до народження Христа, як прояв махрового сіонізму, яку зєрмаки минулого року вперше в історії України встановили, нічого не буде? Нє! Ну як так? Навіть ООН прирівняла сіонізм до фашизму та комунізму! Це повстання до історії України жодного стосунку ніколи не мало і не матиме!!! Що за фуйня відбувається? В Україні лишились лише купка євреїв які на державних посадах і годують родини з корупційних воєнних відкатів. Їх родини в повному складі (батьки і діти) вже виїхали з України. В Києві концентрація євреїв найбільша в Україні і станом на лютий 2025 в єврейській громаді було зареєстровано всього 6000 осіб. Якщо ми змінимо "зелену владу" залишки євреїв з України втечуть всі і відразу, бо корупційна халява зє, єрмака і міндачів всіх мастей припиниться. Мені навіть цікаво як будуть вивозити Бєню Коломойського з СІЗО - "Тушкой, чучєлом - какая разніца"! Єхать надо!"
показати весь коментар
03.11.2025 17:18 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2025 17:31 Відповісти
 
 