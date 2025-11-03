РУС
Новости Антисемитизм в Украине
Публиковал сообщения с антисемитскими высказываниями: на Хмельнитчине осудили преподавателя университета

В Хмельницкой области суд признал виновным преподавателя в антисемитизме

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области вынес обвинительный приговор местному жителю, который на своей странице в Facebook систематически распространял посты с антисемитскими высказываниями, призывая к насилию и унижению достоинства еврейской громады.

Об этом сообщила Объединенная еврейская громада Украины, которая инициировала производство, передает Цензор.НЕТ.

Приговор суда

Суд признал Дмитрия Б. виновным в нарушении ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины — умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной вражды и унижение национальной чести и достоинства [еврейского народа].

Подсудимый полностью признал свою вину. Во время судебного заседания он извинился за содеянное, удалил оскорбительные публикации и заявил, что осознает содеянное.

Суд назначил наказание в виде штрафа.

антисемитизм (233) евреи (317) приговор (1291) суд (25299) Хмельницкая область (1019) Каменец-Подольский район (8) Каменец-Подольский (8)
Топ комментарии
+8
Що, міндіча критикував, чи, не дай боже, навеличнішого?
показать весь комментарий
03.11.2025 16:36 Ответить
+8
А за українофобію бужанського,95 кварталу та іншої мерзоти ніхто не карає? можна висьміювати принижувати титульну націю і за це нічого не буде.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:47 Ответить
+7
95 квартал та інші тарапуньки зі штепселями не принижували честь і гідність українців?
показать весь комментарий
03.11.2025 16:38 Ответить
Що, міндіча критикував, чи, не дай боже, навеличнішого?
показать весь комментарий
03.11.2025 16:36 Ответить
Можливо називав речі своїми іменами.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:38 Ответить
95 квартал та інші тарапуньки зі штепселями не принижували честь і гідність українців?
показать весь комментарий
03.11.2025 16:38 Ответить
Українці то другий сорт для них
показать весь комментарий
03.11.2025 16:41 Ответить
Він ходив по дуже тонкому льоду.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:41 Ответить
Это ИПСО! Никто ни кого не осуждал, просто новые обрезанные украинцы предупреждают пушечное необрезание мясо что господ - новых владельцев Украины оскорблять в соц сетях нельзя! Не оскорбляйте их врагов нужно не оскорблять а уничтожать оккупантов ****** джихадистов…
показать весь комментарий
03.11.2025 16:41 Ответить
Гои
показать весь комментарий
03.11.2025 17:17 Ответить
да! Гой+да= Гойда.
показать весь комментарий
03.11.2025 17:19 Ответить
Множинные Громадяне добро пожаловать на шампур! Шашлыки уже скоро!
показать весь комментарий
03.11.2025 16:43 Ответить
А за українофобію бужанського,95 кварталу та іншої мерзоти ніхто не карає? можна висьміювати принижувати титульну націю і за це нічого не буде.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:47 Ответить
Ну вы же не коренные, вас сюда завёз Ленин! Коренные прописанными в конституции!
показать весь комментарий
03.11.2025 16:48 Ответить
Це все означає,що всі рівні,а є рівніші.Коли квартал робив відео з написами ''хохол фільм'',їм за це не було нічого.А семіти це і всі араби.
показать весь комментарий
03.11.2025 17:09 Ответить
А де засудження тих хто не тільки публікує антиукраїнські висловлювання, а й знімає відео! Чи тільки закон для Гєврєєв?
показать весь комментарий
03.11.2025 17:11 Ответить
А за ханукію на честь єврейського повстання за 160 років до народження Христа, як прояв махрового сіонізму, яку зєрмаки минулого року вперше в історії України встановили, нічого не буде? Нє! Ну як так? Навіть ООН прирівняла сіонізм до фашизму та комунізму! Це повстання до історії України жодного стосунку ніколи не мало і не матиме!!! Що за фуйня відбувається? В Україні лишились лише купка євреїв які на державних посадах і годують родини з корупційних воєнних відкатів. Їх родини в повному складі (батьки і діти) вже виїхали з України. В Києві концентрація євреїв найбільша в Україні і станом на лютий 2025 в єврейській громаді було зареєстровано всього 6000 осіб. Якщо ми змінимо "зелену владу" залишки євреїв з України втечуть всі і відразу, бо корупційна халява зє, єрмака і міндачів всіх мастей припиниться. Мені навіть цікаво як будуть вивозити Бєню Коломойського з СІЗО - "Тушкой, чучєлом - какая разніца"! Єхать надо!"
показать весь комментарий
03.11.2025 17:18 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2025 17:31 Ответить
 
 