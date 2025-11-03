Публиковал сообщения с антисемитскими высказываниями: на Хмельнитчине осудили преподавателя университета
Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области вынес обвинительный приговор местному жителю, который на своей странице в Facebook систематически распространял посты с антисемитскими высказываниями, призывая к насилию и унижению достоинства еврейской громады.
Об этом сообщила Объединенная еврейская громада Украины, которая инициировала производство, передает Цензор.НЕТ.
Приговор суда
Суд признал Дмитрия Б. виновным в нарушении ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины — умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной вражды и унижение национальной чести и достоинства [еврейского народа].
Подсудимый полностью признал свою вину. Во время судебного заседания он извинился за содеянное, удалил оскорбительные публикации и заявил, что осознает содеянное.
Суд назначил наказание в виде штрафа.
