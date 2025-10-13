Напали со слезоточивым газом на представителя еврейской общины в Киеве: нарушители - трое несовершеннолетних. ФОТО

Полиция Киева установила, что к нападению возле синагоги в Оболонском районе причастны трое несовершеннолетних, в возрасте 15-16 лет.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы распространяют фейк о подготовке "нападения Украины" на Польшу

Как отмечается, молодые люди спровоцировали конфликт с членом религиозной общины и применили слезоточивый газ из двух баллончиков. В результате пострадавший получил сильные ожоги глаз и кожи.

Нападение произошло после того, как член общины вышел наружу, увидев, что ребята "демонстративно зиговали" у здания синагоги. Правоохранители быстро установили личности подростков, которые учатся в школе и колледже, и доставили их в полицию. Сейчас следователи и инспекторы ювенальной полиции проводят беседы с несовершеннолетними и их родителями.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Напомним, вчера, 12 октября, полиция Киева начала устанавливать обстоятельства нападения на членов религиозной общины в Оболонском районе столицы.