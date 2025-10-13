РУС
Напали со слезоточивым газом на представителя еврейской общины в Киеве: нарушители - трое несовершеннолетних. ФОТО

Полиция Киева установила, что к нападению возле синагоги в Оболонском районе причастны трое несовершеннолетних, в возрасте 15-16 лет.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

трое подростков атаковали слезоточивым газом члена еврейской общины

Как отмечается, молодые люди спровоцировали конфликт с членом религиозной общины и применили слезоточивый газ из двух баллончиков. В результате пострадавший получил сильные ожоги глаз и кожи.

Нападение произошло после того, как член общины вышел наружу, увидев, что ребята "демонстративно зиговали" у здания синагоги. Правоохранители быстро установили личности подростков, которые учатся в школе и колледже, и доставили их в полицию. Сейчас следователи и инспекторы ювенальной полиции проводят беседы с несовершеннолетними и их родителями.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом.

Напомним, вчера, 12 октября, полиция Киева начала устанавливать обстоятельства нападения на членов религиозной общины в Оболонском районе столицы.

антисемитизм (232) евреи (316) Киев (26229) нападение (2258)
альфа покоління.
13.10.2025 14:45 Ответить
>Напад стався після того, як член громади вийшов назовні, побачивши, що хлопці "демонстративно зігували" біля будівлі синагоги.

просто піднімали руки, а неадекватний сіоніст почав суперечку з неповнолітніми, які в рамках самозахисту використали сльозогінний газ
13.10.2025 14:50 Ответить
Ну звісно. Близько 80 років тому миролюбний лідер Адольф Шикльгрубер вирішив навчити відсталу Європу прогресивному "новому порядку", але його неправильно зрозуміли і мало не повісили- сам чи то отруївся, чи застрелився.
13.10.2025 14:59 Ответить
чи в аргентину полетів

а до чого тут гітлер? є заборона піднімати руку з певним діапазоном кутів?
13.10.2025 15:04 Ответить
Тупо гроші відробляли. А до цього на якийсь телеграм-помийці знайшли фсб-шне оголошення про "роботу".
13.10.2025 14:58 Ответить
Le Monde. Российские спецслужбы подбрасывают свиные головы в мечети и раскрашивают еврейские магазины звездами Давида, пишут комментарии в интернете, подрывая доверие к властям. Франция в огне гибридной войны.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/10/09/dans-un-contexte-de-guerre-hybride-en-europe-la-surdite-democratique-actuelle-devient-une-faille-strategique_6645536_3232.html
13.10.2025 14:59 Ответить
ГЄнАХВонд нації, Плять...
13.10.2025 15:05 Ответить
 
 