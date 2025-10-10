Российские спецслужбы распространяют фейк о подготовке "нападения Украины" на Польшу

Российские спецслужбы распространяют фальшивый нарратив, что Украина якобы нападет на Польшу, а ответственность за вторжение будет возложена на Россию.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ведомства страны, российские медиа, ссылаясь на информацию российских спецслужб, предостерегли Польшу и Румынию о якобы подготовленной Киевом провокации.

"Анализ распространения этой информации свидетельствует о спланированной информационной операции. Ее цель всегда одна - отрезать Украину от поддержки Польши и стран НАТО. Меняется только форма лжи", - подчеркнули в МВД.

Как добавили в ведомстве, "критическое мышление и проверка источников информации - лучшее оружие в борьбе с фейковыми новостями".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше фиксировали массированную волну дезинформации в ночь вторжения российских дронов, - Le Monde