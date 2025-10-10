РУС
Российские спецслужбы распространяют фейк о подготовке "нападения Украины" на Польшу

В Польше распространяют фейк РФ о нападении Украины

Российские спецслужбы распространяют фальшивый нарратив, что Украина якобы нападет на Польшу, а ответственность за вторжение будет возложена на Россию.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ведомства страны, российские медиа, ссылаясь на информацию российских спецслужб, предостерегли Польшу и Румынию о якобы подготовленной Киевом провокации.

"Анализ распространения этой информации свидетельствует о спланированной информационной операции. Ее цель всегда одна - отрезать Украину от поддержки Польши и стран НАТО. Меняется только форма лжи", - подчеркнули в МВД.

Как добавили в ведомстве, "критическое мышление и проверка источников информации - лучшее оружие в борьбе с фейковыми новостями".

Топ комментарии
+3
Україна має цілу армію у Польщі
10.10.2025 19:35 Ответить
+2
"......накркомани, понаколюються своєю маріхуаною і починають один одного в №опу %бать!....."
10.10.2025 19:36 Ответить
+1
У братушек , мабуть свій 95 квартал появився .
10.10.2025 19:32 Ответить
У братушек , мабуть свій 95 квартал появився .
10.10.2025 19:32 Ответить
Та який там квартал. Водкапейгрязиваляйся... там ще не таке затриндять.
10.10.2025 19:51 Ответить
Україна має цілу армію у Польщі
10.10.2025 19:35 Ответить
"План нападу" на ********, виглядав би більш реалістично...
10.10.2025 19:35 Ответить
Поляки купуються?
10.10.2025 19:36 Ответить
Перемкнуло трохи.... Світло зникло і релюшки не встигли перемкнутися... (на Берлін)
10.10.2025 19:36 Ответить
"......накркомани, понаколюються своєю маріхуаною і починають один одного в №опу %бать!....."
10.10.2025 19:36 Ответить
Нафуя, та Польща?, після расії, одразу нападем на США!, буде 25 область...
10.10.2025 19:39 Ответить
25+1 (там же в тихоокеаньских чигiрях ще е штати).
10.10.2025 19:47 Ответить
а чому +1? в Тихому океані Гаваї, 50-й штат, такий самий штат як усі інші!
10.10.2025 20:08 Ответить
Дык, в случае чего, це 100500 окрема держава.
10.10.2025 20:29 Ответить
а на здорову голову - це колонiя.
10.10.2025 20:31 Ответить
ти ідіот? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%97
10.10.2025 20:46 Ответить
Типо, напад на Польшу... логистика для Украины в Польше сохраняется.
10.10.2025 19:45 Ответить
Українці вже давно взялу Польщу.
Там уже більше мільйона українських окупантів сидить.
10.10.2025 19:50 Ответить
"Я свідомо не оголошую імена ні журналістів, ні окремих громадян." - чому? яка тут "свідомість"? якщо хочеш сказати - то кажи. або не п_з)ди
10.10.2025 19:53 Ответить
 
 