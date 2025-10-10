Российские спецслужбы распространяют фейк о подготовке "нападения Украины" на Польшу
Российские спецслужбы распространяют фальшивый нарратив, что Украина якобы нападет на Польшу, а ответственность за вторжение будет возложена на Россию.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ведомства страны, российские медиа, ссылаясь на информацию российских спецслужб, предостерегли Польшу и Румынию о якобы подготовленной Киевом провокации.
"Анализ распространения этой информации свидетельствует о спланированной информационной операции. Ее цель всегда одна - отрезать Украину от поддержки Польши и стран НАТО. Меняется только форма лжи", - подчеркнули в МВД.
Как добавили в ведомстве, "критическое мышление и проверка источников информации - лучшее оружие в борьбе с фейковыми новостями".
