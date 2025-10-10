Російські спецслужби поширюють фейк про підготовку "нападу України" на Польщу

Російські спецслужби розповсюджують фальшивий наратив, що Україна начебто нападе на Польщу, а відповідальність за вторгнення буде покладено на Росію.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За даними відомства країни, російські медіа, посилаючись на інформацію російських спецслужб, застерегли Польщу та Румунію про нібито підготовлену Києвом провокацію.

"Аналіз поширення цієї інформації свідчить про сплановану інформаційну операцію. Її мета завжди одна — відрізати Україну від підтримки Польщі та країн НАТО. Змінюється лише форма брехні", - наголоси в МВС.

Як додали у відомстві, "критичне мислення та перевірка джерел інформації –– найкраща зброя у боротьбі з фейковими новинами".

