Російські спецслужби поширюють фейк про підготовку "нападу України" на Польщу

У Польщі поширюють фейк РФ про напад України

Російські спецслужби розповсюджують фальшивий наратив, що Україна начебто нападе на Польщу, а відповідальність за вторгнення буде покладено на Росію.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За даними відомства країни, російські медіа, посилаючись на інформацію російських спецслужб, застерегли Польщу та Румунію про нібито підготовлену Києвом провокацію.

"Аналіз поширення цієї інформації свідчить про сплановану інформаційну операцію. Її мета завжди одна — відрізати Україну від підтримки Польщі та країн НАТО. Змінюється лише форма брехні", - наголоси в МВС.

Як додали у відомстві, "критичне мислення та перевірка джерел інформації –– найкраща зброя у боротьбі з фейковими новинами".

дезінформація (359) напад (1166) Польща (9069) фейк (762)
Топ коментарі
+2
Україна має цілу армію у Польщі
показати весь коментар
10.10.2025 19:35 Відповісти
+1
У братушек , мабуть свій 95 квартал появився .
показати весь коментар
10.10.2025 19:32 Відповісти
+1
"План нападу" на ********, виглядав би більш реалістично...
показати весь коментар
10.10.2025 19:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У братушек , мабуть свій 95 квартал появився .
показати весь коментар
10.10.2025 19:32 Відповісти
Та який там квартал. Водкапейгрязиваляйся... там ще не таке затриндять.
показати весь коментар
10.10.2025 19:51 Відповісти
Україна має цілу армію у Польщі
показати весь коментар
10.10.2025 19:35 Відповісти
"План нападу" на ********, виглядав би більш реалістично...
показати весь коментар
10.10.2025 19:35 Відповісти
Поляки купуються?
показати весь коментар
10.10.2025 19:36 Відповісти
Перемкнуло трохи.... Світло зникло і релюшки не встигли перемкнутися... (на Берлін)
показати весь коментар
10.10.2025 19:36 Відповісти
"......накркомани, понаколюються своєю маріхуаною і починають один одного в №опу %бать!....."
показати весь коментар
10.10.2025 19:36 Відповісти
Нафуя, та Польща?, після расії, одразу нападем на США!, буде 25 область...
показати весь коментар
10.10.2025 19:39 Відповісти
25+1 (там же в тихоокеаньских чигiрях ще е штати).
показати весь коментар
10.10.2025 19:47 Відповісти
а чому +1? в Тихому океані Гаваї, 50-й штат, такий самий штат як усі інші!
показати весь коментар
10.10.2025 20:08 Відповісти
Дык, в случае чего, це 100500 окрема держава.
показати весь коментар
10.10.2025 20:29 Відповісти
Типо, напад на Польшу... логистика для Украины в Польше сохраняется.
показати весь коментар
10.10.2025 19:45 Відповісти
Українці вже давно взялу Польщу.
Там уже більше мільйона українських окупантів сидить.
показати весь коментар
10.10.2025 19:50 Відповісти
"Я свідомо не оголошую імена ні журналістів, ні окремих громадян." - чому? яка тут "свідомість"? якщо хочеш сказати - то кажи. або не п_з)ди
показати весь коментар
10.10.2025 19:53 Відповісти
 
 