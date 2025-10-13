Напали зі сльозогінним газом на представника єврейської громади у Києві: порушники - троє неповнолітніх. ФОТО
Поліція Києва встановила, що до нападу біля синагоги в Оболонському районі причетні троє неповнолітніх, віком 15-16 років.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, молодики спровокували конфлікт із членом релігійної громади та застосували сльозогінний газ із двох балончиків. Внаслідок цього потерпілий отримав сильні опіки очей і шкіри.
Напад стався після того, як член громади вийшов назовні, побачивши, що хлопці "демонстративно зігували" біля будівлі синагоги. Правоохоронці швидко встановили особи підлітків, які вчаться у школі та коледжі, і доставили їх до поліції. Зараз слідчі та інспектори ювенальної поліції проводять бесіди з неповнолітніми та їхніми батьками.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.
Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, поліція Києва почала встановлювати обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі столиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
просто піднімали руки, а неадекватний сіоніст почав суперечку з неповнолітніми, які в рамках самозахисту використали сльозогінний газ
а до чого тут гітлер? є заборона піднімати руку з певним діапазоном кутів?
https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/10/09/dans-un-contexte-de-guerre-hybride-en-europe-la-surdite-democratique-actuelle-devient-une-faille-strategique_6645536_3232.html
але у них, принаймні тоді, був час і можливість вирости і порозумнішати. як і у цих довботятлів. не у всіх такий шанс є.
молодь розважалися собі на вулиці, мало хто там що кричить, якщо він вважає що це порушує його права він міг би викликати поліцію, а так виглядає що саме він і спричинив бійку, та й отримав. Але дивує, що сама поліція хоче роздмухати як конфлікт як утискання, навіть надала широкого розголосу події яка не варта виїденого яйця! Це що полювання на українців?