Напали зі сльозогінним газом на представника єврейської громади у Києві: порушники - троє неповнолітніх. ФОТО

Поліція Києва встановила, що до нападу біля синагоги в Оболонському районі причетні троє неповнолітніх, віком 15-16 років.

Про це повідомила поліція Києва.

Як зазначається, молодики спровокували конфлікт із членом релігійної громади та застосували сльозогінний газ із двох балончиків. Внаслідок цього потерпілий отримав сильні опіки очей і шкіри.

Напад стався після того, як член громади вийшов назовні, побачивши, що хлопці "демонстративно зігували" біля будівлі синагоги. Правоохоронці швидко встановили особи підлітків, які вчаться у школі та коледжі, і доставили їх до поліції. Зараз слідчі та інспектори ювенальної поліції проводять бесіди з неповнолітніми та їхніми батьками.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, поліція Києва почала встановлювати обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі столиці.