УКР
1 750 15

Напали зі сльозогінним газом на представника єврейської громади у Києві: порушники - троє неповнолітніх. ФОТО

Поліція Києва встановила, що до нападу біля синагоги в Оболонському районі причетні троє неповнолітніх, віком 15-16 років.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

троє підлітків атакували сльозогінним газом члена єврейської громади

Як зазначається, молодики спровокували конфлікт із членом релігійної громади та застосували сльозогінний газ із двох балончиків. Внаслідок цього потерпілий отримав сильні опіки очей і шкіри.

Напад стався після того, як член громади вийшов назовні, побачивши, що хлопці "демонстративно зігували" біля будівлі синагоги. Правоохоронці швидко встановили особи підлітків, які вчаться у школі та коледжі, і доставили їх до поліції. Зараз слідчі та інспектори ювенальної поліції проводять бесіди з неповнолітніми та їхніми батьками.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, поліція Києва почала встановлювати обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі столиці.

+5
Тупо гроші відробляли. А до цього на якийсь телеграм-помийці знайшли фсб-шне оголошення про "роботу".
13.10.2025 14:58 Відповісти
+2
Ну звісно. Близько 80 років тому миролюбний лідер Адольф Шикльгрубер вирішив навчити відсталу Європу прогресивному "новому порядку", але його неправильно зрозуміли і мало не повісили- сам чи то отруївся, чи застрелився.
13.10.2025 14:59 Відповісти
+1
>Напад стався після того, як член громади вийшов назовні, побачивши, що хлопці "демонстративно зігували" біля будівлі синагоги.

просто піднімали руки, а неадекватний сіоніст почав суперечку з неповнолітніми, які в рамках самозахисту використали сльозогінний газ
13.10.2025 14:50 Відповісти
альфа покоління.
13.10.2025 14:45 Відповісти
Ну звісно. Близько 80 років тому миролюбний лідер Адольф Шикльгрубер вирішив навчити відсталу Європу прогресивному "новому порядку", але його неправильно зрозуміли і мало не повісили- сам чи то отруївся, чи застрелився.
13.10.2025 14:59 Відповісти
чи в аргентину полетів

а до чого тут гітлер? є заборона піднімати руку з певним діапазоном кутів?
13.10.2025 15:04 Відповісти
Можливо це була жестикуляція, яка мала зміст незгоди : "Нєт уж, паазвольтє!"
13.10.2025 16:03 Відповісти
У євреїв комплекс ображених, їм завжди здається, що їх хтось ображає, чи утискає, навіть якщо навпаки, через це з ними завжди проблеми, і замітьте, якісь незначні побутові перепалки де зазвичай люди полаялись та й розійшлись, вони обовязково привязують до національності та роздмухують от і виглядає наче образили з національного признаку, а по факту, підтасовка фактів
13.10.2025 15:37 Відповісти
та да. просто робили зарядку. однієї руки.
13.10.2025 15:46 Відповісти
так, це не заборонено, і зігувати теж не заборонено.
13.10.2025 15:47 Відповісти
Тупо гроші відробляли. А до цього на якийсь телеграм-помийці знайшли фсб-шне оголошення про "роботу".
13.10.2025 14:58 Відповісти
Le Monde. Российские спецслужбы подбрасывают свиные головы в мечети и раскрашивают еврейские магазины звездами Давида, пишут комментарии в интернете, подрывая доверие к властям. Франция в огне гибридной войны.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/10/09/dans-un-contexte-de-guerre-hybride-en-europe-la-surdite-democratique-actuelle-devient-une-faille-strategique_6645536_3232.html
13.10.2025 14:59 Відповісти
ГЄнАХВонд нації, Плять...
13.10.2025 15:05 Відповісти
якось довелося попасти на сейшн, де одними з виконавйців була якась скіняча група. ну і відповідний контингент до неї підтягнувся. вийшло поспілкуватися перед входом із парою молодих скінів. треба визнати, справили вони тоді доволі жалюгідне враження. звичайна гопота, шо попала під вплив ідеології. навість останні обригани інетектуально і то на рівень вищі.
але у них, принаймні тоді, був час і можливість вирости і порозумнішати. як і у цих довботятлів. не у всіх такий шанс є.
13.10.2025 15:54 Відповісти
Ще треба розібратися хто на кого напав, вони ж двері не виламували,
молодь розважалися собі на вулиці, мало хто там що кричить, якщо він вважає що це порушує його права він міг би викликати поліцію, а так виглядає що саме він і спричинив бійку, та й отримав. Але дивує, що сама поліція хоче роздмухати як конфлікт як утискання, навіть надала широкого розголосу події яка не варта виїденого яйця! Це що полювання на українців?
13.10.2025 15:58 Відповісти
У кого є посилання, що вони там мусолять?
13.10.2025 15:59 Відповісти
 
 