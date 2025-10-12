УКР
Молодики напали на члена іудейської громади біля синагоги в Києві, - поліція

поліція про напад на члена іудейської громади

Поліція Києва встановлює обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі столиці

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про подію правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж.

Встановлено, що група невідомих молодиків, перебуваючи біля будівлі синагоги, викрикувала антисемітські гасла, демонструвала нацистські вітання й у подальшому застосувала газ дративлівої дії проти одного із членів громади.

Зазначається, що наразі за цим фактом триває перевірка, поліцейські встановлюють всі обставини події, а також її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Своєю чергою у Київській єврейській громаді на Оболоні розповіли, що напад стався в суботу, 11 жовтня. Приблизно о 15 годині чоловіки, які перебували в синагозі, побачили молодиків, які підійшли до будівлі та почали демонстративно зігувати.

"Один з членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та скрилися. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри.

Це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт! Адже ще вчора ввечері група молодиків біля нашої синагоги зігувала та викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина", - розповіли у громаді.

антисемітизм (124) євреї (128) Київ (20284) напад (1167)
