Окупанти атакували FPV-дроном авто головного рабина Херсону. ВIДЕО
Ввечері четверга, 17 липня, російські війська атакували FPV-дроном автомобіль головного рабина Херсону Йосефа Вольфа. В авто також перебували члени його родини. Безпілотник влучив у машину просто під час руху
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).
Внаслідок атаки автомобіль зазнав серйозних пошкоджень передньої частини. На щастя, усі, хто був у салоні, зокрема рабин і його рідні, не постраждали.
"Автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа зазнав прямого влучання дрона під час руху. У салоні перебували сам рабин і члени його родини. На щастя, усі залишилися неушкодженими. Машина серйозно пошкоджена спереду", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Vlad Kravets
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+6 Gary Grant
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+4 Gary Grant
показати весь коментар18.07.2025 06:51 Відповісти Посилання
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Коли будете дякувати Господу, попросіть, будь ласка, щоб прибив карлика в кремлі і наслав біду і лиха на оркостан !
Може Господь хоч Вас почує.
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