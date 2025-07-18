Окупанти атакували FPV-дроном авто головного рабина Херсону. ВIДЕО

Ввечері четверга, 17 липня, російські війська атакували FPV-дроном автомобіль головного рабина Херсону Йосефа Вольфа. В авто також перебували члени його родини. Безпілотник влучив у машину просто під час руху

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).

Внаслідок атаки автомобіль зазнав серйозних пошкоджень передньої частини. На щастя, усі, хто був у салоні, зокрема рабин і його рідні, не постраждали.

"Автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа зазнав прямого влучання дрона під час руху. У салоні перебували сам рабин і члени його родини. На щастя, усі залишилися неушкодженими. Машина серйозно пошкоджена спереду", - йдеться у повідомленні.

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