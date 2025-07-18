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Новини Відео Атаки безпілотників на Херсон
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Окупанти атакували FPV-дроном авто головного рабина Херсону. ВIДЕО

Ввечері четверга, 17 липня, російські війська атакували FPV-дроном автомобіль головного рабина Херсону Йосефа Вольфа. В авто також перебували члени його родини. Безпілотник влучив у машину просто під час руху

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).

Внаслідок атаки автомобіль зазнав серйозних пошкоджень передньої частини. На щастя, усі, хто був у салоні, зокрема рабин і його рідні, не постраждали.

"Автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа зазнав прямого влучання дрона під час руху. У салоні перебували сам рабин і члени його родини. На щастя, усі залишилися неушкодженими. Машина серйозно пошкоджена спереду", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

євреї (126) Херсон (3512) Херсонська область (6021) Херсонський район (461)


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Топ коментарі
+7
Та нє... Тойота Прадо, не броньований судячи з вікон. І не прям уж самий новий - на вскидку так 2022 року випуску. Пощастило що перед машиною прильот - під капотом купа всякого добра напхана, тож до салону не добралося.
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18.07.2025 07:02 Відповісти
+6
Напевно це виясниться коли на авто соссійського рабина впаде дрон.
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18.07.2025 07:27 Відповісти
+4
А що з цього приводу думає Ізраїль? А відомо якої нації спонсори трампона як на це дивляться?
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18.07.2025 06:51 Відповісти
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Попали. Але ж там мабуть роллс ройс броньований
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18.07.2025 06:50 Відповісти
Та нє... Тойота Прадо, не броньований судячи з вікон. І не прям уж самий новий - на вскидку так 2022 року випуску. Пощастило що перед машиною прильот - під капотом купа всякого добра напхана, тож до салону не добралося.
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18.07.2025 07:02 Відповісти
попав би в лобове, наслідки були б гірші, загинули б, а так повезло.
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18.07.2025 09:28 Відповісти
А що з цього приводу думає Ізраїль? А відомо якої нації спонсори трампона як на це дивляться?
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18.07.2025 06:51 Відповісти
Так справа в тому, що й на ************ свій рабин є. То якого з рабинів має підтримувати Ізраїль: нашого або соссійського?
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18.07.2025 06:57 Відповісти
Напевно це виясниться коли на авто соссійського рабина впаде дрон.
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18.07.2025 07:27 Відповісти
На іранського рабіна нічого не падало, значить і на рашинсьеого падати не буде.
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18.07.2025 07:59 Відповісти
В Ірані є рабін?
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18.07.2025 08:18 Відповісти
Хворий?
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18.07.2025 08:42 Відповісти
Головному ребе Херсону, здоров'я ! Але вивчити , хоч трішки, українську мову, не завадило б !! В Україні живете, все ж таки.
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18.07.2025 08:04 Відповісти
Мне один еврей рассказал, что у них в принципе не может быть главных рэбэ. Каждый еврей сам выбирает себе рабина. И это может быть простой человек даже не имеющий никакого отношения к синагоге. Эти все "главные" -тапа самозванцы.
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18.07.2025 08:53 Відповісти
а ти в другого запитай, бо той один може і не єврей
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18.07.2025 09:29 Відповісти
Та "рабин" це у перекладі "вчитель", "наставник". І таки да - кожен сам собі обирає рабина. А найповажніші (найбільш поважаємі) з них - оті вже рабини на рівні державних представників (я маю - представників общини у державі)
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18.07.2025 10:10 Відповісти
*типа
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18.07.2025 08:55 Відповісти
Шановний ребе, Вас і Вашу родину врятував Господь !
Він Вас любить !

Коли будете дякувати Господу, попросіть, будь ласка, щоб прибив карлика в кремлі і наслав біду і лиха на оркостан !

Може Господь хоч Вас почує.
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18.07.2025 09:24 Відповісти
кажуть ніби той карлик теж трохи той во, Шеломов по мамі, то на євреєв то не діє.
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18.07.2025 09:31 Відповісти
а ще кажуть, що всє руззькіє євреї ?

.
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18.07.2025 09:41 Відповісти
А Ізраїль за це нанесе ракетно бомбовий удар
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18.07.2025 09:33 Відповісти
Єдине мені відоме порушення законішка від Зє- "про запобігання антисемітизму"
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18.07.2025 10:18 Відповісти
 
 