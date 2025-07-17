Росіяни атакували дронами Дніпровський район Херсона: поранені двоє чоловіків
Вранці 17 липня російські війська двічі обстріляли Дніпровський район Херсона - спершу з дрона, згодом із артилерії. Поранено двох мирних жителів.
Про це повідомила Херсонська ОВА, пише Цензор.НЕТ.
Близько 06:20 російський дрон атакував 53-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги, передпліччя і шиї. Його госпіталізували, стан - легкий.
Згодом близько 09:30 окупанти вдарили артилерією по цьому ж району. 55-річного чоловіка поранило в голову та руку. Він також у лікарні, йому надають допомогу.
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