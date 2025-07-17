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Новини атака на Черкащину
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Ворог атакував БпЛА інфраструктурний об’єкт на Черкащині

шахед

Зранку 17 липня  російські загарбники атакували Канівську громаду Черкаської області ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"Є влучання в інфраструктурний об'єкт. Працюють усі необхідні служби.

Щодо потерпілих - інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4532) Канів (30) обстріл (29892) Черкаська область (98) Черкаський район (45)


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