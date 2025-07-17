Враг атаковал БПЛА инфраструктурный объект в Черкасской области
Утром 17 июля российские захватчики атаковали Каневскую громаду Черкасской области ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
"Есть попадание в инфраструктурный объект. Работают все необходимые службы.
Относительно пострадавших - информацию уточняем", - говорится в сообщении.
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