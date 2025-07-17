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Новости атака на Черкащину
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Враг атаковал БПЛА инфраструктурный объект в Черкасской области

шахед

Утром 17 июля российские захватчики атаковали Каневскую громаду Черкасской области ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

"Есть попадание в инфраструктурный объект. Работают все необходимые службы.

Относительно пострадавших - информацию уточняем", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3944) Канев (84) обстрел (28568) Черкасская область (95) Черкасский район (44)


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