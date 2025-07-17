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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Россияне атаковали дронами Днепровский район Херсона: ранены двое мужчин

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

Утром 17 июля российские войска дважды обстреляли Днепровский район Херсона - сначала с дрона, затем из артиллерии. Ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, пишет Цензор.НЕТ.

Около 06:20 российский дрон атаковал 53-летнего мужчину. Он получил взрывную травму и осколочные ранения ноги, предплечья и шеи. Его госпитализировали, состояние - легкое.

Впоследствии около 09:30 оккупанты ударили артиллерией по этому же району. 55-летнего мужчину ранило в голову и руку. Он также в больнице, ему оказывают помощь.

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обстрел (28568) Херсон (2962) Херсонская область (5026) Херсонский район (450)


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