Россияне атаковали дронами Днепровский район Херсона: ранены двое мужчин
Утром 17 июля российские войска дважды обстреляли Днепровский район Херсона - сначала с дрона, затем из артиллерии. Ранены двое мирных жителей.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, пишет Цензор.НЕТ.
Около 06:20 российский дрон атаковал 53-летнего мужчину. Он получил взрывную травму и осколочные ранения ноги, предплечья и шеи. Его госпитализировали, состояние - легкое.
Впоследствии около 09:30 оккупанты ударили артиллерией по этому же району. 55-летнего мужчину ранило в голову и руку. Он также в больнице, ему оказывают помощь.
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